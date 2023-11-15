O Νίκος Ανδρουλάκης κατέστησε σαφές, από το βήμα της Βουλής, ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής δεν θα γίνει συμμέτοχο στη συγκάλυψη των ποινικών ευθυνών για τη τραγωδία στα Τέμπη ψηφίζοντας την πρόταση του ΚΚΕ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το θέμα.

«Σε διάχυση ευθυνών και σε συγκάλυψη δεν μετέχουμε», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και προσέθεσε ότι υπάρχει ώριμη ποινική δικογραφία της Ευρωπαίας Εισαγγελέα για τους κ.κ. Σπίρτζη και Καραμανλή.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τόνισε ότι η σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής που προτείνει είναι καθαρή θέση και δεν δίνει διέξοδο στη ΝΔ. Απευθυνόμενος στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Μάκη Βορίδη, είπε πώς η κυβέρνηση διακατέχεται από «ακραίο οπορτουνισμό κι όχι από πολυεπίπεδο εκσυγχρονισμό, όπως ισχυρίζεται».

Επίσης κατηγόρησε την κυβέρνηση πως ψηφίζοντας τη πρόταση του ΚΚΕ επιδιώκει να συγκαλύψει τις ευθύνες του τέως υπουργού Υποδομών Κ.Αχ.Καραμανλή. « Είστε έτοιμοι να συνεργαστείτε με τον οποιονδήποτε για να συγκαλύψετε την υπόθεση. Όχι σε Εξεταστική Επιτροπή που θα καταλήξει σε φιλολογικό τσάι», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Επέκρινε, παράλληλα, το ΚΚΕ για ιδεοληψία προς την ΕΕ καθώς διευκολύνει την κυβέρνηση με το αίτημά του να αποδώσει ευθύνες και να ζητάει διερεύνηση από το 1997. «Το "φταίνε όλοι" καταλήγει στο "φταίμε κι εμείς"», παρατήρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Έστρεψε τα βέλη του και στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ λέγοντας ότι βρίσκεται σε "βέρτιγκο" καθώς κατέκρινε τη ΝΔ για την αποδοχή της πρότασης του ΚΚΕ και τώρα τη ψηφίζει.

Ζήτησε εξηγήσεις γιατί ο κ. Καραμανλής έκλεισε στο συρτάρι το έγγραφο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στο οποίο επισημαίνονταν οι ευθύνες του για τη καθυστέρηση στην υλοποίηση της σύμβασης 717 καθώς και για το ότι ενέκρινε αποζημίωση στην ανάδοχο εταιρεία. Σημαντικές ευθύνες καταλόγισε και στον Χρήστο Σπίρτζη, αρμόδιο υπουργό στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που νωρίτερα δεν είχε εφαρμόσει τη σύμβαση για την τηλεδιοίκηση.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ υποστήριξε ότι η Hellenic Train γνώριζε την επίμαχη σύμβαση 717 και πως εάν είχε υλοποιηθεί η σύμβαση θα είχε αποφευχθεί η τραγωδία στα Τέμπη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

