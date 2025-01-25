Σταϊκούρας: Θα αξιολογηθεί το αίτημα των ταξί να διέρχονται από τους λεωφορειοδρόμους

«Ο Πρωθυπουργός έχει κάνει μία εξαιρετική επιλογή. Ο κ. Τασούλας εμφορείται από δημοκρατικές αρχές και αξίες, έχει εμπειρία, έχει υψηλό αίσθημα ευθύνης. Εκτιμώ ότι θα υπηρετήσει τον ύψιστο πολιτειακό θεσμό με υψηλό βαθμό ευθύνης, υπευθυνότητας και σοβαρότητας», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρήστος Σταϊκούρας.

Με αφορμή τις κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί για την χρήση των λεωφορειολωρίδων, ο κ. Σταϊκούρας τόνισε: «Στα ταξί δεν κάνουμε καμία μεταβολή σε σχέση με το υφιστάμενο καθεστώς. Και σήμερα τα ταξί μπορούν να επιβιβάσουν και να αποβιβάσουν στους λεωφορειόδρομους. Ζητούν να διέρχονται. Είναι ένα αντικείμενο συζήτησης που θα αξιολογηθεί».

Ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών προανήγγειλε την τοποθέτηση καμερών και στα λεωφορεία. «Οι κάμερες στα λεωφορεία θα διευκολύνουν τον έλεγχο των ταξί. Είναι κάτι που το σκέφτεται ο ΟΑΣΑ και πάμε να το δρομολογήσουμε πιλοτικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό του στόλου των δημοσίων συγκοινωνιών, ο κ. Σταϊκούρας τόνισε ότι «στον ΟΑΣΘ κάναμε προσλήψεις 180 οδηγών, ανανεώσαμε τον στόλο των οχημάτων κατά 50%. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη κυκλοφορούν 300 λεωφορεία», και επισήμανε την σημαντική αύξηση κατά 37% στην έκδοση εισιτηρίων. «Το τελευταίο τρίμηνο του 2024 κόψαμε 7,5 εκατομμύρια εισιτήρια από 5,4 εκατομμύρια έναν χρόνο πριν», είπε.

Για τα ζητήματα που δημιουργήθηκαν στο μετρό της Θεσσαλονίκης, ο υπουργός Μεταφορών επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν κάποια μικροπροβλήματα στο μέτρο και έκανε λόγο για «περιστατικά που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Το περιστατικό που συνέβη παλαιότερα, με επιβάτες να μετακινούνται γιατί σταμάτησε ο συρμός στον επόμενο σταθμό, είναι κάτι το οποίο έγινε 15 φορές τον τελευταίο μήνα σε όλο τον κόσμο . Είναι το ασφαλές και είναι αυτό που προβλέπεται όταν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη για την ασφάλεια , να ακολουθείται αυτή η διαδικασία. Έγινε στη Ν. Υόρκη, έγινε στο Λονδίνο».

«Στην αρχή της λειτουργίας αυτών των μέσων εμφανίζονται αυτά τα προβλήματα. Ας μην χάσουμε όμως την μεγάλη εικόνα. Μόνο τον Δεκέμβριο μετακινήθηκαν 1,4 εκ. επιβάτες. Κόπηκαν πάνω από 250.000 εισιτήρια, βγήκαν 60 χιλιάδες προσωποποιημένες κάρτες και μειώθηκε η κίνηση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κατά 10%», πρόσθεσε.

Επίσης, ο κ. Σταϊκούρας επισήμανε ότι μέχρι τον Νοέμβριο του 2025 το μετρό της Θεσσαλονίκης θα έχει επεκταθεί κατά 5 χλμ και θα έχουν δημιουργηθεί 5 νέοι σταθμοί επιβίβασης, ενώ εκτίμησε ότι μέχρι το τέλος του 2026 θα έχει ολοκληρωθεί όλη η διάνοιξη της γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας.

Παράλληλα, ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών τόνισε ότι «278 νέα λεωφορεία στην Αττική, ενώ τις επόμενες 10 ημέρες θα κυκλοφορήσουν στην Αθήνα 50 18μετρα λεωφορεία. Τον επόμενο μήνα θα κυκλοφορήσουν 100 9μετρα ηλεκτρικά. Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχουμε 950 νέα λεωφορεία στους δρόμους της Αττικής».

«Θα έχουμε κάνει πλήρη ανανέωση του στόλου των λεωφορείων. Απολύτως προσβάσιμα από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας», πρόσθεσε. Σημείωσε, ωστόσο, ότι παρατηρούνται ελλείψεις οδηγών στις αστικές συγκοινωνίες. «Υπάρχουν πολύ σημαντικές ελλείψεις οδηγών. Αν καταφέρουμε και στο τέλος του επόμενου μήνα έχουμε 352 οδηγούς, θα βγάλουμε ακόμη 110 λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

