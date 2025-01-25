Τέσσερις ψηφοφορίες για ένα γνωστό αποτέλεσμα

Της Δώρας Αντωνίου

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας ψηφοφοριών για την ανάδειξη Προέδρου της Δημοκρατίας είναι γνωστό πριν καν ανοίξουν οι κάλπες σήμερα. Προεξοφλείται ότι θα απαιτηθούν τέσσερις ψηφοφορίες για να εκλεγεί ο Κωνσταντίνος Τασούλας, που δεν δείχνει ότι μπορεί να συγκεντρώσει τις 200 ψήφους που απαιτούν η πρώτη και δεύτερη ψηφοφορία, ούτε τις 180 της τρίτης. Περισσότερες από 151, όμως, που χρειάζεται για την εκλογή στην τέταρτη ψηφοφορία, τις διαθέτει το κυβερνών κόμμα, που αυτή τη στιγμή έχει 156 βουλευτές.

Αγωνία για το αποτέλεσμα δεν υπάρχει, καθώς δεν αναμένεται να υπάρξουν διαφοροποιήσεις από τη «γραμμή» που κάθε κόμμα έχει δώσει. Η όποια έκπληξη μπορούσε να συνοδεύει την Προεδρική εκλογή εξαντλήθηκε στην ανακοίνωση της επιλογής του Κυριάκου Μητσοτάκη στις 15 Ιανουαρίου. Το ενδιαφέρον της διαδικασίας που αρχίζει σήμερα είναι τα πολιτικά μηνύματα και οι συμβολισμοί που συνοδεύουν την αλλαγή ενοίκου στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η προοδευτική επιλογή της Κατερίνας Σακελλαροπούλου πέντε χρόνια πριν, ένα σαφές μήνυμα κεντρώου προσανατολισμού του Κυριάκου Μητσοτάκη, δίνει τη θέση της σε μια στενά παραταξιακή επιλογή, που σηματοδοτεί τη δεξιά στροφή προς ικανοποίηση ανησυχούντων βουλευτών και προς ενίσχυση του παραταξιακού φρονήματος, που όσο ατονεί ευνοεί μετατοπίσεις ψηφοφόρων προς τα μικρότερα κόμματα στα δεξιά.

Η Προεδρική εκλογή γίνεται σε συγκρουσιακό κλίμα, που μπορεί να ευνοεί τη συσπείρωση και την τόνωση του οπαδικού φρονήματος, ωστόσο ανατρέπει μια παράδοση ετών, που ήθελε συναινετική εκλογή, στη βάση επιλογής από την εκάστοτε κυβερνώσα πλειοψηφία υποψηφίου με αναφορές στον αντίπαλο ιδεολογικό χώρο. Το ΠΑΣΟΚ έδειξε τις διαθέσεις του με την καταγγελία για ρουσφετολογικές και παλαιοκομματικές πρακτικές του κ. Τασούλα την τελευταία ημέρα της θητείας του ως Προέδρου της Βουλής. Μια ακόμα ένδειξη των νέων ηθών που συνοδεύουν την Προεδρική εκλογή, καθώς κατά κανόνα ο εκάστοτε Πρόεδρος της Δημοκρατίας μένει εκτός κομματικών αντιπαραθέσεων.

Το συγκρουσιακό κλίμα επιτείνει η επιλογή ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ να υποδείξουν ξεχωριστές υποψηφιότητες, τον Τάσο Γιαννίτση και τη Λούκα Κατσέλη αντίστοιχα. Το ΠΑΣΟΚ με κάθε τρόπο θέλει να αποφύγει οτιδήποτε μπορεί να εκληφθεί ως κίνηση συμπόρευσης με τον ΣΥΡΙΖΑ. Η Κουμουνδούρου, έχοντας εξασφαλίσει τη στήριξη της Νέας Αριστεράς στη Λούκα Κατσέλη, πανηγυρίζει γιατί σε επίπεδο εντυπώσεων η δική της πρωτοβουλία εμφανίζεται να χαίρει μεγαλυτερης πολιτικής αποδοχής. Και όσο κι αν η Νέα Αριστερά μιλάει για μεμονωμένη συμπόρευση, αυτό δεν εμποδίζει να φτιάχνονται σενάρια για ευρύτερη συνεργασία και, γιατί όχι, ακόμα και για εξελίξεις που θα μπορούσαν να φέρουν τον ΣΥΡΙΖΑ και πάλι σε θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Στη διαδικασία υπάρχει και τέταρτος υποψήφιος, ο Κώστας Κυριακού, που προτάθηκε από τη ΝΙΚΗ.

Αν κάτι προφυλάσσει τη σημερινή διαδικασία από μια πιθανή ακραία τοξική αντιπαράθεση, είναι το γεγονός ότι δεν προβλέπεται από τον Κανονισμό της Βουλής συζήτηση πριν από την ψηφοφορία. Και αν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον σε μια διαδικασία με προκαθορισμένο αποτέλεσμα, αυτό εστιάζεται στο πώς θα ψηφίσουν οι ανεξάρτητοι βουλευτές, καθώς η απόφασή τους θα μπορούσε να αποτελεί δείγμα γραφής για μελλοντικές πολιτικές κινήσεις τους.

Την αντιπαράθεση που θα αποφύγουμε σήμερα, είχαν χθες στη Βουλή οι κ. Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για παρεαταξιακή επιλογή στο πρόσωπο του κ. Τασούλα, που ανέτρεψε μια πολιτική παράδοση 30 ετών. «Είναι επιλογή σας η έλλειψη σταθερότητας. Άλλα λέτε και άλλα κάνετε. Από αυτό εδώ το βήμα, κατά τη συνταγματική αναθεώρηση, είχατε δεσμευτεί πως το πνεύμα του Συντάγματος θα παραμείνει», ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός απάντησε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι είναι «δικαίωμα σας να μην ψηφίσετε τον κ. Τασούλα. Έχει δικαίωμα και η δική μας παράταξη να προτείνει πρόσωπα συναινετικά. Τον κ. Τασούλα τον ψηφίσατε για Πρόεδρο της Βουλής τρεις φορές. Καταλαβαίνω γιατί μπορεί κάποιος να ψηφίσει έναν Πρόεδρο της Βουλής συναινετικά. Έχω ψηφίσει μία φορά την κυρία Κωνσταντοπούλου και δεν θα το ξαναέκανα». Και συνέχισε σε εξίσου υψηλούς τόνους:«Τη στήριξη στον Τάσο Γιαννίτση θα ήταν καλό να την είχατε δώσει πριν 25 χρόνια και όχι τώρα. Δεν θυμάμαι τι έλεγε τότε η νεολαία ΠΑΣΟΚ για το νομοσχέδιο Γιαννίτση. Και κάτι τελευταίο. Μας είπατε ότι εργαλειοποιούμε τον θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας. Πού γύρισε η μνήμη μου; Η μνήμη μου γύρισε στο 2009, όταν ο Γιώργος Παπανδρέου είπε ότι δεν ψηφίζω Πρόεδρο και πάμε σε εκλογές. Μετά ήρθε και ψήφισε τον Κάρολο Παπούλια. Λίγη προσοχή και αυτογνωσία δεν βλάπτει. Η Ελλάδα το 2025 χρειάζεται μία σοβαρή αντιπολίτευση».

