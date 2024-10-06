Μητσοτάκης: Μέση Ανατολή, Μεσοπρόθεσμο, βία ανηλίκων και μεταφορές στην εβδομαδιαία ανασκόπηση

Με αναφορές στην κλιμακούμενη ένταση στη Μέση Ανατολή και ειδικά στο μέτωπο του Λιβάνου κάνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου στο Facebook.

Ειδική αναφορά κάνει στο Μεσοπρόθεσμο που πέρασε την περασμένη Δευτέρα από το υπουργικό λέγοντας: «Στους καλούς καιρούς πρέπει να βάλουμε ένα όριο στην ετήσια αύξηση δαπανών. Έτσι θα μπορούμε να αποταμιεύουμε στις καλές εποχές και να ξοδεύουμε περισσότερα στην περίπτωση κάποιας εξωγενούς ή εσωτερικής κρίσης. Απλά και νοικοκυρεμένα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

«Καλημέρα! Η εβδομάδα που πέρασε είχε πολλές εξελίξεις, τόσο στο διεθνές όσο και στο εσωτερικό πεδίο. Αναμφίβολα, αυτό που «σφράγισε» αυτήν την εβδομάδα ήταν η σοβαρή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και η αύξηση των απειλών για την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια. Η κατάσταση στον Λίβανο έχει επιδεινωθεί σημαντικά, ενώ είδαμε μεγάλη επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ, επίθεση την οποία η Ελλάδα καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο.

Στηρίζουμε τον λαό του Ισραήλ και το δικαίωμά του να ζει με ασφάλεια, το οποίο επλήγη βάναυσα πριν από έναν χρόνο -σαν αύριο- με την αποτρόπαια επίθεση της Χαμάς σε βάρος εκατοντάδων Ισραηλινών πολιτών. Η τρομοκρατική βία κατά αμάχων, την περασμένη Τρίτη στη Γιάφα, είχε θύμα και έναν 26χρονο Έλληνα φοιτητή, κάτοικο Ιερουσαλήμ. Εκφράζω και πάλι τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του Ιωνά Καρούση.

Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας για αποκλιμάκωση. Ταυτόχρονα, παραμένουμε σε αυξημένη εγρήγορση σε όλα τα επίπεδα και φροντίζουμε για τον ασφαλή απεγκλωβισμό από τον Λίβανο όσων ομογενών το επιθυμούν. Ήδη, απομακρύναμε 22 Έλληνες και 38 Κύπριους από τη Βηρυτό με C-130 της Πολεμικής μας Αεροπορίας.

Τον ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου εταίρου και συμμάχου και ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή είχα την ευκαιρία να συζητήσω με τους Ρεπουμπλικανούς Γερουσιαστές που συνάντησα χθες στα Χανιά. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις παραμένουν σε εξαιρετικό επίπεδο -αντίληψη που είναι κοινή σε διακομματικό φάσμα.

Περνώ τώρα στην κυβερνητική δραστηριότητα της εβδομάδας. Προετοιμαστείτε για μεγάλη ανασκόπηση!

Θα ξεκινήσω με το καίριας σημασίας Σχέδιο Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης του Έβρου που παρουσιάσαμε με τους συναρμόδιους υπουργούς την Πέμπτη στην Αλεξανδρούπολη, προϊόν διαβούλευσης με τους θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς της περιοχής. Ανακοινώσαμε 19 νέα μέτρα που μαζί με το πρόγραμμα έργων και μελετών από το Περιφερειακό Σχέδιο Ανάπτυξης αγγίζουν τα 240 εκ. ευρώ, ενώ συνολικά στον Έβρο διατίθενται 2,83 δισ. ευρώ για την υλοποίηση δεκάδων σημαντικών έργων.

Στα μέτρα περιλαμβάνονται και παρεμβάσεις τοπικού ενδιαφέροντος, όπως είναι η απαλλαγή ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα των φυσικών και νομικών προσώπων στο Σουφλί, κίνητρα για επανακατοίκηση του βόρειου και κεντρικού Έβρου (μέχρι 10.000 κάλυψη εξόδων εγκατάστασης για 1.000 ωφελούμενους) με διπλάσιο το κριτήριο εντοπιότητας για τους δημόσιους υπαλλήλους, η δημιουργία νέας κτηνιατρικής στην Ορεστιάδα αλλά και η ακτοπλοϊκή και σιδηροδρομική διασύνδεση της Αλεξανδρούπολης με την Ορεστιάδα και τον Πειραιά.

Μια άλλη σημαντική εξέλιξη για τον Έβρο -αλλά όχι μόνο- ήταν η εκφόρτωση του πρώτου εμπορικού φορτίου LNG στις εγκαταστάσεις FSRU στην Αλεξανδρούπολη. Μεταφέρθηκε από την Total για λογαριασμό της Bulgargaz, εγκαινιάζοντας ένα έργο γεωπολιτικής σημασίας που ενισχύει την ενεργειακή αυτονομία και ασφάλεια της χώρας μας. Αυτή η νέα υποδομή θα λειτουργήσει ως ενεργειακή πύλη για την κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη.

Τη Δευτέρα συνεδρίασε το Υπουργικό μας Συμβούλιο, όπου μεταξύ άλλων, εγκρίναμε το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό και Διαρθρωτικό Σχέδιο για την επόμενη τριετία, καθώς και πολύ σημαντικές παρεμβάσεις σε κρίσιμα κοινωνικά πεδία, για τις οποίες και θα σας μιλήσω σε λίγο.

Επιτρέψτε μου όμως δύο κουβέντες για το Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο, τη βάση του φετινού κρατικού προϋπολογισμού, που «χτίστηκε» με μια τελείως διαφορετική μεθοδολογία από αυτήν που είχαμε συνηθίσει έως τώρα. Έχοντας τη δυσάρεστη εμπειρία των μνημονίων, γνωρίζουμε καλά πόσο επιβλαβείς ήταν για την οικονομία οι πολιτικές περικοπών που χειροτέρευαν τελικά την ύφεση.

Ο νέος αντικυκλικός χαρακτήρας του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Πλαισίου θεραπεύει ακριβώς αυτό: λέει πρακτικά ότι στους καλούς καιρούς πρέπει να βάλουμε ένα όριο στην ετήσια αύξηση δαπανών. Έτσι θα μπορούμε να αποταμιεύουμε στις καλές εποχές και να ξοδεύουμε περισσότερα στην περίπτωση κάποιας εξωγενούς ή εσωτερικής κρίσης. Απλά και νοικοκυρεμένα.

Στόχος μας είναι να μένουμε πιστοί σε αυτό το σχέδιο, να συνεχίζουμε να μειώνουμε τη φοροδιαφυγή, να έχουμε υπεραπόδοση εσόδων, ούτως ώστε το πρόγραμμά μας, που έχει ως στόχο την αύξηση των εισοδημάτων των πολιτών, να «τρέξει» όλο και πιο γρήγορα.

Να έρθω στο εξόχως σοβαρό ζήτημα της ανήλικης παραβατικότητας, ένα πολυσύνθετο πρόβλημα που απαιτεί δράση σε πολλαπλά επίπεδα. Όπως είπα και τη Δευτέρα, το κράτος προφανώς δεν μπορεί να υποκαταστήσει την οικογένεια ως βασικό πυρήνα ανατροφής των παιδιών. Όμως οφείλουμε με πολιτικές να παρέμβουμε για την ασφάλεια των παιδιών μας. Οι νέες αλλαγές που εισηγήθηκαν ο Υπουργός Δικαιοσύνης και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη προβλέπουν αυστηρότερη ποινική μεταχείριση για την παραμέληση των ανηλίκων από τους γονείς τους αλλά και τη χρήση όπλων. Στόχος δεν είναι να πάνε φυλακή τα παιδιά ή οι γονείς, αλλά να λειτουργήσει αποτρεπτικά το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει. Οι μεν οικογένειες να δείξουν μεγαλύτερη επιμέλεια για την ανατροφή των παιδιών τους, ενώ οι συστηματικοί ανήλικοι παραβάτες να συνετίζονται με αναμορφωτικά μέτρα.

Η βία των ανηλίκων, προφανώς, δεν αντιμετωπίζεται μόνο με καταστολή, γι' αυτό δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση και σε άλλα εργαλεία. Θυμίζω την πρωτοβουλία «Stop Bullying», που αφορά το σχολικό περιβάλλον και δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να καταγγέλλουν περιστατικά εκφοβισμού. Αυτή η πρωτοβουλία έχει ήδη αγκαλιαστεί από τις σχολικές κοινότητες με θετικά αποτελέσματα. Επιπλέον, υπερδιπλασιάσαμε τον αριθμό των ψυχολόγων και των κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία, ενώ σύντομα θα θέσουμε σε εφαρμογή μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα για ανήλικους και γονείς, το «Safe Youth», που θα δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά και εφήβους, εκτός σχολικού περιβάλλοντος, να ειδοποιούν την αστυνομία εάν νιώσουν ότι η σωματική τους ακεραιότητα απειλείται. Θέλω να τονίσω ότι λειτουργεί η γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 10306 που παρέχει συμβουλευτική σε γονείς και παιδιά.

Είναι απαραίτητο να υπάρξει κανονιστική παρέμβαση, ειδικά στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που ενισχύουν και επιτείνουν τα φαινόμενα bullying, είτε ψηφιακά είτε μέσω φυσικής βίας, για να προστατεύσουμε την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Πρόσφατα μίλησα γι' αυτό στον ΟΗΕ και προτίθεμαι να αναλάβω αυτή την πρωτοβουλία εκ μέρους της χώρας μας. Η βία δεν πρέπει να γίνει μόδα. Η κυβέρνηση θα ενημερώσει τους γονείς για το πώς μπορούν να ενεργοποιούν φίλτρα στα κινητά τηλέφωνα των παιδιών, ώστε να τα προστατεύουν από «τοξικά» βίντεο.

Τη δημόσια ασφάλεια αφορά και το επόμενο μέτρο. Την Τρίτη ξεκίνησε πιλοτικά η χρήση καμερών στις στολές αστυνομικών των Ομάδων Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων, με στόχο την αποτροπή και καταστολή αξιόποινων πράξεων. Η δοκιμαστική φάση, που θα διαρκέσει 8 ημέρες -έως μεθαύριο δηλαδή- εφαρμόζεται στην εδαφική αρμοδιότητα 7 Τμημάτων Ασφαλείας της Αθήνας, συγκεκριμένα σε Εξάρχεια, Ομόνοια, Κολωνό, Κυψέλη, Άγιο Παντελεήμονα, Σύνταγμα και Ακρόπολη.

Περνάω τώρα σε ένα επίσης πολυπαραγοντικό θέμα, το πρόβλημα της επιδείνωσης του δημογραφικού που αντιμετωπίζει όχι μονο η Ελλάδα, αλλά η πλειονότητα των αναπτυγμένων χωρών και οικονομιών. Στο Υπουργικό Συμβούλιο η αρμόδια Υπουργός παρουσίασε το πρώτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Δημογραφικό με ορίζοντα δεκαετίας, έως το 2035. Βασικός πρώτος στόχος είναι να αναχαιτίσει τη ραγδαία μείωση γεννήσεων και ταυτόχρονα να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής και το βιοτικό επίπεδο κάθε ηλικιακής ομάδας του πληθυσμού, από τους νεότερους έως τους γηραιότερους.

Το Σχέδιο διαρθρώνεται σε 5 άξονες: ⁠Ενίσχυση των Γεννήσεων και Στήριξη Οικογένειας, ⁠Ενίσχυση της Απασχόλησης,⁠ ⁠Διαχείριση της Μακροζωίας και της Γήρανσης, Τοπική Ανάπτυξη και Προώθηση Καινοτομίας, Έρευνα και Ενημέρωση των πολιτών. Οι παραπάνω άξονες περιλαμβάνουν πάνω από 100 δράσεις συνολικής αξίας 20 δισ. ευρώ για την επόμενη δεκαετία, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ύψους 1 δισ. που έχουμε λάβει ήδη από το 2019, και αφορούν όλες τις ηλικιακές ομάδες του πληθυσμού. Παράλληλα, στηρίζουμε την ανάδοχη οικογένεια, διπλασιάζοντας το μηνιαίο επίδομα αναδοχής για παιδιά με αναπηρία (στα 750 ευρώ από 375 ευρώ τον μήνα) και αυξάνοντας σημαντικά το αντίστοιχο επίδομα για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης (525 ευρώ από 325 τον μήνα).

Η στήριξη των ευάλωτων ομάδων αποτελεί κεντρικό άξονα της κοινωνικής μας πολιτικής, και χαίρομαι που αναγνωρίζεται διεθνώς το έργο που επιτελεί σε αυτόν τον τομέα ο Εθνικός Μηχανισμός Επείγουσας Ανταπόκρισης (ΕΜΕΑ). Έχει συμπεριληφθεί στους υποψηφίους που προκρίθηκαν στον διαγωνισμό «2024 European Social Services Awards» στην κατηγορία «Collaborative Practice». Ο ΕΜΕΑ διακρίνεται για την καινοτόμα προσέγγισή του, ενισχύοντας τη συνεργασία των κοινωνικών υπηρεσιών για την αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών των ευάλωτων ομάδων. Μπορείτε να ψηφίσετε τον ΕΜΕΑ στην κατηγορία Collaborative Practice μέσω του συνδέσμου: https://essa-eu.org/vote-2024/. Αξίζει την υποστήριξή σας!

Με άλλη μία στήριξη θα συνεχίσω και συγκεκριμένα με τη σημαντική ρύθμιση υπέρ των αγροτών και του πρωτογενούς τομέα που προωθεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για ένα τολμηρό σχέδιο που απαλλάσσει πάνω από 20.000 παραγωγούς και 750 συνεταιρισμούς από χρέη, προερχόμενα από «κατακόκκινα» δάνεια, τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονταν σε καθεστώς εκκαθάρισης. Ένα πρόβλημα που αποτελεί κατάλοιπο της δεκαετούς οικονομικής κρίσης. Με αυτή τη ρύθμιση, απελευθερώνεται σημαντική υποθηκευμένη γη, ανακουφίζοντας τις παραγωγικές δομές του πρωτογενούς τομέα.

Έχουμε καλά νέα για την απασχόληση, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», καταγράφηκε ρεκόρ απασχόλησης το πρώτο 8μηνο του 2024. Το ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων σημείωσε την υψηλότερη επίδοση από το 2001 -απ’ όταν και ξεκίνησε η καταγραφή των συγκεκριμένων στοιχείων- έως σήμερα, με σχεδόν 300.000 νέες θέσεις εργασίας, αύξηση 6,5% σε σύγκριση με το 2023. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι πάνω από τις μισές (54,11%) είναι θέσεις πλήρους απασχόλησης. Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι την τελευταία πενταετία έχει υποχωρήσει θεαματικά η ανεργία στους νέους έως 24 ετών και στις γυναίκες. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η ανεργία στους νέους τον Αύγουστο ήταν στο 19,4% από 28,3% πέρυσι και 37,6% τον Αύγουστο του 2019, ενώ στις γυναίκες έπεσε στο 11,6% από 15,1% πέρυσι και από 21,8% που ήταν τον Αύγουστο του 2019.

Να επισημάνω ότι με τη μείωση πάνω από 60 φόρων αλλά και ασφαλιστικών εισφορών δημιουργούνται ακόμα περισσότερα κίνητρα στις επιχειρήσεις να προσλάβουν εργαζόμενους. Συνεχίζουμε με στόχο περισσότερες και ποιοτικότερες θέσεις εργασίας, στηρίζοντας εργαζόμενους και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα.

Σε ό,τι αφορά το Δημόσιο, παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε ο προγραμματισμός μας για σχεδόν 20.000 προσλήψεις την επόμενη χρονιά, με τις οποίες φτάνουμε τις 111.000 στην πενταετία 2020-2025. Στην πλειονότητά τους οι νέοι διορισμοί θα είναι στο ΕΣΥ, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική και στις Ένοπλες Δυνάμεις. Μαζί με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αναζητούμε τρόπους να κάνουμε πιο ελκυστική την καριέρα στις Ένοπλες Δυνάμεις για τους νέους, καθώς δεν αρκεί μόνο η προμήθεια σύγχρονων οπλικών συστημάτων, αλλά χρειάζεται και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό για τη διαχείρισή τους.

Πολλές οι εξελίξεις αυτήν την εβδομάδα στον τομέα των μετακινήσεων, ευχάριστες και για τα δημόσια οικονομικά και για τους πολίτες. Η Βουλή ενέκρινε τη νέα σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού για 25 χρόνια, με αντίτιμο 3,27 δισ. ευρώ, το υψηλότερο στην ιστορία του ΤΑΙΠΕΔ, που θα συμβάλει στη μείωση του δημόσιου χρέους κατά 1,5% του ΑΕΠ. Επιπλέον αυτού του ποσού, το Δημόσιο θα λαμβάνει περίπου το 7,5% επί των ετήσιων εσόδων του Οδικού Άξονα, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Όσο για τους πολίτες, τα διόδια μειώνονται από σήμερα, από 2,8 σε 2,5 ευρώ, ενώ τα οχήματα πολιτών με αναπηρία θα απαλλάσσονται πλήρως. Βάσει της συμφωνίας που πετύχαμε, εξασφαλίζονται όλες οι θέσεις εργασίας και τα κεκτημένα των εργαζομένων, ενώ ο νέος παραχωρησιούχος έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει την πλήρη συντήρηση και την εύρυθμη λειτουργία αυτής της πολύ σημαντικής για το λεκανοπέδιο οδικής αρτηρίας, ακόμα και σε έκτακτες συνθήκες.

Από την επίσης επιτυχή διαπραγμάτευση για την αναχρηματοδότηση του αυτοκινητόδρομου «Μαλιακός-Κλειδί» στον οδικό άξονα Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι, το Δημόσιο εξοικονόμησε 16 εκ. ευρώ. Το όφελος αυτό το επιστρέφουμε στην κοινωνία. Από την περασμένη Τρίτη 1η Οκτωβρίου και έως το τέλος του 2024 οι οδηγοί ΙΧ θα πληρώνουν 2,8 ευρώ λιγότερα (13,7 από 16,5 ευρώ) αθροιστικά για τη διέλευση από τους 5 μετωπικούς και πλευρικούς σταθμούς. Ενώ έως το τέλος του 2025, η μείωση θα είναι 3 ευρώ. Για τα βαρέα οχήματα προβλέπεται έκπτωση 5% με τη χρήση πομποδέκτη.

Κι άλλα θετικά νέα έρχονται από τον τομέα των δημόσιων συγκοινωνιών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Χάρη στους αυξημένους ελέγχους για την εισιτηριοδιαφυγή, τον Σεπτέμβριο καταγράφηκε αύξηση 15% στα έσοδα της εταιρείας στην Αθήνα (14,2 εκ. ευρώ το 2024 από 12,3 εκ. τον Σεπτέμβριο 2023) και αύξηση 32% στους ελέγχους. Οι προσπάθειές μας θα συνεχιστούν και θα ενταθούν και τα χρήματα από τα πρόστιμα -πάνω από 2,4 εκατ. φέτος- θα δοθούν για την περαιτέρω ανάπτυξη του Μετρό.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στη Θεσσαλονίκη. Η υποχρεωτική επιβίβαση στα αστικά λεωφορεία του ΟΑΣΘ από την πόρτα του οδηγού, αρχικά σε δέκα γραμμές, μέσα σε μόλις μια εβδομάδα σχεδόν διπλασίασε τις επικυρώσεις εισιτηρίων, με αύξηση 46,19% σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα πέρυσι. Το μέτρο σύντομα θα επεκταθεί σε όλες τις γραμμές του ΟΑΣΘ, ενώ θα γίνει και καμπάνια ευαισθητοποίησης του κοινού, για να κατανοήσουμε όλες και όλοι ότι η εισιτηριοδιαφυγή πλήττει ένα δημόσιο αγαθό το οποίο μάλιστα είναι προς όφελος των πολλών.

Με ικανοποίηση επίσης έμαθα ότι έχει βελτιωθεί η ταχύτητα κυκλοφορίας των λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη με τα μέτρα για την άμβλυνση των επιπτώσεων από τις εργασίες του Flyover. Ιδιαίτερα σε ώρες αιχμής, η κυκλοφοριακή κατάσταση σε κεντρικές λεωφόρους της πόλης είναι καλύτερη σε σύγκριση με το πρόσφατο παρελθόν. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για όσο λιγότερη όχληση κατοίκων και επισκεπτών από ένα αναγκαίο έργο που όταν ολοκληρωθεί θα διευκολύνει αισθητά τις μετακινήσεις σε όλη την περιοχή.

Είμαστε περήφανοι για το Ελληνικό Κτηματολόγιο, μια εμβληματική μεταρρύθμιση που η κυβέρνησή μας θα ολοκληρώσει μέχρι το 2025, κλείνοντας μια εκκρεμότητα δεκαετιών. To νομοσχέδιο, που προσθέτει σημαντικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή του, υπερψηφίστηκε από τη Βουλή, αν και δυστυχώς η αντιπολίτευση, για μια ακόμη αφορά, αρνήθηκε να στηρίξει μια θεσμική τομή. Μια θεσμική τομή με οφέλη στην οικονομία, στην αγορά κατοικίας, στο περιβάλλον, που θα βάλει πολεοδομική τάξη σε όλη τη χώρα, θα επιτρέψει στους ψηφιακούς χάρτες να συμβάλλουν με μεγαλύτερη ακρίβεια στην προστασία δασικών περιοχών, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων.

Την εβδομάδα αυτή πραγματοποιήθηκε και μια ακόμα σημαντική αποκρατικοποίηση, η 11η από τον Ιούνιο του 2023, αυτή της Εθνικής Τράπεζας κατά 10%. Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη, αποτελώντας σημαντική επιτυχία για την ελληνική οικονομία, ιδιαίτερα δεδομένης της αβεβαιότητας που επικρατεί στις αγορές λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Παρά τις δύσκολες συνθήκες, η διεθνής προσφορά -με τη συμμετοχή παγκόσμιας κλάσης θεσμικών επενδυτών- υπερκαλύφθηκε κατά 12 φορές και η συνολική κατά 11 φορές. Αυτή η επίδοση αποτελεί νέο ρεκόρ για τον τραπεζικό κλάδο στην ελληνική αγορά, με την τιμή διάθεσης των μετοχών να διαμορφώνεται 42% υψηλότερα από την έκδοση του Νοεμβρίου. Με την αποκρατικοποίηση αυτή έχουμε σημειώσει ρεκόρ τόσο στο πλήθος των αποκρατικοποιήσεων που έγιναν, όσο και στα έσοδα που εξασφάλισε το Δημόσιο μέσω του ΤΧΣ και του ΤΑΙΠΕΔ, τα οποία ξεπερνούν τα 7,8 δισ. ευρώ τους τελευταίους 15 μήνες.

Πριν 2 εβδομάδες σας είχα πει για τον νέο Δικαστικό Χάρτη και για την επιμόρφωση περίπου 950 Ειρηνοδικών που θα στελεχώσουν την καινούργια πρωτοβάθμια ενοποιημένη δομή απονομής δικαιοσύνης. Αυτή λοιπόν ξεκίνησε χωρίς προβλήματα, με θεσμική πληρότητα και άψογη οργάνωση όπως πληροφορήθηκα. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα επιμόρφωσης εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών -τουλάχιστον στον ευρωπαϊκό δικαιικό χώρο- το οποίο υλοποιείται από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, προσδίδοντας σημαντική ποιοτική υπεραξία στη δικαιοσύνη.

Κλείνω με μια ακόμη θετική είδηση που πιστοποιεί το άνοιγμα της Ελλάδας στον ακαδημαϊκό κόσμο. Το Global Center του Πανεπιστημίου Columbia ξεκίνησε τη λειτουργία του στην Αθήνα, με αντικείμενο τον διάλογο και τη μεταφορά τεχνογνωσίας για την από κοινού αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή, το μεταναστευτικό, η δημόσια υγεία και η καινοτομία. Πρόκειται για το δέκατο Διεθνές Κέντρο του Columbia, το οποίο επέλεξε την Αθήνα ως έναν ζωτικό κόσμο μεγάλης πνευματικής και ερευνητικής αξίας που θα ενισχύσει τον δεσμό του κορυφαίου ιδρύματος με τον ελληνικό πολιτισμό, την ιστορία, την καινοτομία και την επιστήμη. Στόχος μας είναι να προσελκύσουμε και άλλα κορυφαία ιδρύματα για επιστημονικές συνέργειες με τα εξαιρετικά ελληνικά πανεπιστήμια.

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ήταν μια μεγάλη ανασκόπηση, αλλά αυτό σημαίνει ότι γίνονται πολλά και σημαντικά πράγματα που αλλάζουν τη χώρα και τη ζωή του κάθε πολίτη προς το καλύτερο. Τα λέμε την άλλη Κυριακή!».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.