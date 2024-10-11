Εκλογές ΠΑΣΟΚ: Πού ψηφίζουν οι υποψήφιοι πρόεδροι

Ενώ μας χωρίζουν λίγες ώρες από τον δεύτερο γύρο των εκλογών του ΠΑΣΟΚ (Κυριακή), την Παρασκευή έγινε γνωστό πού ψηφίζουν οι υποψήφιοι πρόεδροι και πρώην πρόεδροι του κόμματος.
Η ψηφοφορία για την εκλογή ανάδειξης προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στην Ελλάδα θα διαρκέσει από τις 07:00 πμ έως τις 19:00 μμ. Για τα εκλογικά τμήματα των αποδήμων θα ισχύσουν οι ώρες που έχουν καθοριστεί με τη 2η εγκύκλιο για τον Απόδημο, όπως λειτούργησαν στον πρώτο γύρο.
Για την ταυτοποίηση απαιτείται η επίδειξη στην εφορευτική επιτροπή αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης νέου τύπου.
Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο όσοι ψήφισαν στον α' γύρο της 6ης Οκτωβρίου 2024.
ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Δεν είναι γνωστό πού θα ψηφίσει στον δεύτερο γύρο, αλλά πάντως θα ψηφίσει στην Αθήνα. Θα παρακολουθήσει τα αποτελέσματα στη Χαριλάου Τρικούπη
ΧΑΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ: Ψηφίζει στο Πνευματικό Κέντρο του δήμου Αθηναίων. Θα παρακολουθήσει τα αποτελέσματα σε γραφείο συνεργάτη του: Χαριλάου Τρικούπη 18
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ: Ψηφίζει στο Πνευματικό Κέντρο του δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50.
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ψηφίζει στην Ανατολική Αττική στο Δημοτικό Κατάστημα Παλλήνης (Παλαιό Δημαρχείο) στην οδό Φειδιππίδου 22Β, Παλλήνη
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ψηφίζει στο δημαρχείο Πύργου Ηλείας
ΝΑΝΤΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ψηφίζει στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου - Λεωφ. Παναγή Τσαλδάρη 2, Άγιος Αντώνιος.
ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΑΣΟΚ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Ψηφίζει στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου -Αγ. Ιωάννη Ρέντη ( Μπιχάκη 8 Ρέντης)
ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ: Ψηφίζει στους Αγίους Θεοδώρους.
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Ψηφίζει στο Πνευματικό Κέντρο δήμου Αθηναίων.
