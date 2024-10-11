Λογαριασμός
ΥΠΕΞ: Ανησυχία για τη στοχοποίηση της Unifil στον Λίβανο

«Ως ένα μέλος που συνεισφέρει στην UNIFIL, η Ελλάδα τονίζει ότι η ασφάλεια και η ασφάλεια του προσωπικού και της περιουσίας των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να διασφαλιστεί», αναφέρεται στην ανακοίνωση

Υπουργείο Εξωτερικών

Την ανησυχία της χώρας μας για την "στοχοποίηση της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο" εξέφρασε το υπουργείο Εξωτερικών. Σε ανάρτηση του στο Χ σημειώνει:

«Η Ελλάδα ανησυχεί βαθύτατα για τη στοχοποίηση της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών (UNIFIL) στον Λίβανο και υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο της υπό το πρίσμα της περιφερειακής κλιμάκωσης». Και καταλήγει:

«Ως ένα μέλος που συνεισφέρει στην UNIFIL, η Ελλάδα τονίζει ότι η ασφάλεια και η ασφάλεια του προσωπικού και της περιουσίας των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να διασφαλιστεί».

