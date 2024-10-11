Συμφωνούμε όλοι ότι το Κυπριακό είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στη συνέντευξη Τύπου μετά το πέρας των εργασιών της Συνόδου των εννέα μεσογειακών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (MED9), στην Πάφο. Ο Πρόεδρος, πλαισιωμένος από όλους τους ηγέτες των χωρών της ομάδας των MED9 είπε ότι συζήτησαν επίσης τις εξελιξεις στην περιοχή, λέγοντας ότι κοινός μας στόχος παραμένει ο τερματισμός των όποιων εχθροπραξιών και η δημιουργία συνθηκών για επανεκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας σε σχέση με το Μεσανατολικό.

Κυπριακό

Αναφέροντας ότι η φετινή χρονιά σηματοδοτεί την τραγική 50η επέτειο της εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής ευρωπαϊκού εδάφους από την Τουρκία στην Κύπρο είπε ότι «επιθυμώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τους συναδέλφους, για την υιοθέτηση συγκεκριμένου λεκτικού στη Διακήρυξη που αντικατοπτρίζει ακριβώς αυτή την πραγματικότητα».

Το λεκτικό επίσης, πρόσθεσε, αντανακλά τη θέση της διεθνούς κοινότητας για την ανάγκη επανένωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω μιας συνολικής επίλυσης του Κυπριακού, στη βάση του συγκεκριμένου πλαισίου, αλλά και των αρχών και αξιών της ΕΕ».

«Συμφωνούμε όλοι ότι το Κυπριακό είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα και υπογραμμίζουμε ότι η έμπρακτη συμβολή της Τουρκίας στην επανέναρξη και επιτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων αποτελεί βασικό συστατικό για την προώθηση των ευρωτουρκικών σχέσεων, όπως εξάλλου αποτυπώνεται και στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκου Συμβούλιο τον περασμένο Απρίλιο» τόνισε ο Πρόεδρος.

Μέση Ανατολή

Σημειώνοντας πως ό,τι συμβαίνει στην περιοχή της Μεσογείου επηρεάζει άμεσα και κατά τρόπο καθοριστικό ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε ότι σε αυτό το πλαίσιο, η επανασύσταση του χαρτοφυλακίου για τη Μεσόγειο στο νέο Κολλέγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την Πρόεδρο της Κομισιόν αλλά και η εξαγγελία ενός νέου Συμφώνου για τη Μεσόγειο δημιουργούν μια νέα δυναμική και υπογραμμίζουν την στρατηγική σημασία της περιοχής μας για την ΕΕ, στο πλαίσιο και των σχέσεων με τους εταίρους μας της Νότιας Γειτονίας.

Χαιρέτισε ως ιδιαίτερα σημαντική την παρουσία του Βασιλιά της Ιορδανίας στη Σύνοδο, λέγοντας ότι είναι σημαντικό, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εξαιρετικής σημασίας περιοχή της Μέσης Ανατολής, με την οποία γειτνιάζει.

Η Ιορδανία, είπε ο Πρόεδρος, είναι πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις και στις προσπάθειες για την επικράτηση της ειρήνης.

Ως εκ τούτου, η οπτική του Βασιλιά της Ιορδανίας, ως ηγέτης μιας πολύ σημαντικής χώρας της περιοχής, ήταν ιδιαίτερα πολύτιμη και βοηθητική, είπε ο Πρόεδρος.

Στη Διακήρυξη που υιοθετήθηκε, ανέφερε, σημειώνεται ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή προκαλεί έντονη ανησυχία, όπως και η διάχυση της κρίσης στον Λίβανο.

«Κοινός μας στόχος και επιδίωξη, παραμένει ο τερματισμός των όποιων εχθροπραξιών και η δημιουργία συνθηκών για επανεκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας σε σχέση με το Μεσανατολικό, για λύση στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ως η μοναδική οδός προς την επίτευξη βιώσιμης και διαρκούς ειρήνης στην περιοχή» τόνισε ο Πρόεδρος.

Στηρίζουμε, ανέφερε, τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γαλλία, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, για επίτευξη κατάπαυσης του πυρός, και θεωρούμε αναγκαία την πλήρη και άμεση εφαρμογή του ψηφίσματος 2735 του Συμβουλίου Ασφαλείας. Την ίδια στιγμή, καθοριστικής σημασίας είναι η άμεση κατάπαυση του πυρός τόσο στη Γάζα όσο και στο Λίβανο, η απελευθέρωση όλων των ομήρων και η παροχή απρόσκοπτης ανθρωπιστικής βοήθειας, είπε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι θεωρούμε επίσης επιτακτική την ανάγκη όπως διασφαλιστεί η κυριαρχία τόσο του Ισραήλ όσο και του Λιβάνου και είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τόσο την Παλαιστινιακή Αρχή όσο και τον Λίβανο, σε επίπεδο θεσμών και λαού. Στο πλαίσιο αυτό, πρόσθεσε, συζήτησαν και με το Βασιλιά και τους άλλους ηγέτες, συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους μπορεί η ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει προς τη Γάζα.

Πέραν της Μέσης Ανατολής, είπε ότι τη σημερινή Σύνοδο απασχόλησε μια σειρά άλλων σημαντικών θεμάτων που αποτυπώνονται στην υιοθετηθείσα διακήρυξη. «Οι απόψεις μας όχι μόνο συγκλίνουν στα περισσότερα θέματα, αλλά χαίρομαι να πω ότι ταυτίζονται κατά τρόπο δημιουργικό και αποτελεσματικό για την κατεύθυνση που ως ΕΕ πρέπει να ακολουθήσουμε».

Μεταναστευτικό

Σε σχέση με το Μεταναστευτικό, είπε ότι το θέμα θα είναι ξανά στην ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Οκτωβρίου λέγοντας ότι είναι άμεσα συνδεδεμένο και με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. «Πρόκειται για μια ευρωπαϊκή πρόκληση που απαιτεί κοινή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση. Θεωρούμε επιβεβλημένη την αποτελεσματική εφαρμογή του Συμφώνου για το Άσυλο και τη Μετανάστευση, ενώ ταυτόχρονα έμφαση πρέπει να δοθεί και στην εξωτερική διάσταση, ώστε να αντιμετωπιστούν οι γενεσιουργές αιτίες της παράτυπης μετανάστευσης, μέσω στρατηγικής συνεργασίας με τις χώρες διέλευσης και προέλευσης μεταναστών» τόνισε ο Πρόεδρος της Κύπρου. Στο πλαίσιο αυτό, είπε, συζήτησαν το θέμα της Συρίας που σε συνεργασία πάντα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και όλους τους διεθνείς εταίρους θέλουμε να δημιουργήσουμε εκείνες τις συνθήκες που θα επιτρέψουν την επιστροφή των Σύριων στη χώρα τους.

Ουκρανία

Σε σχέση με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, «της οποίας τις συνέπειες βιώνουμε έντονα στην Ευρώπη» ο Πρόεδρος είπε ότι οι θέσεις μας είναι ταυτόσημες και εδράζονται στο Διεθνές Δίκαιο. «Επαναβεβαιώνουμε την αμέριστη στήριξή μας στην ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Ουκρανίας, όπως και τη δέσμευσή μας να παράσχουμε πολυδιάστατη στήριξη στην Ουκρανία και τον λαό της για όσο αυτό κρίνεται αναγκαίο. Στεκόμαστε απέναντι στην όποια παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, της κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας κρατών» σημείωσε.

Ανταγωνιστικότητα

Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, και που θα απασχολήσουν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόσο τον Οκτώβριο όσο και τον Νοέμβριο στη Βουδαπέστη, είναι η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. «Είναι κοινή μας πεποίθηση ότι η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ενισχυθεί ουσιαστικά. Καλωσορίζουμε τη σημασία που δίνεται στο θέμα και αποφασίσαμε να προωθήσουμε δράσεις για ουσιαστική ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, σε τομείς όπως η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία – που παράλληλα θα ενισχύσει και την στρατηγική αυτονομία της Ένωσης – η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, η μείωση του διοικητικού άχθους, η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς» συνέχισε.

Κλιματική αλλαγή

Αναφερόμενος στην κλιματική αλλαγή είπε ότι είναι ένα εξίσου σημαντικό θέμα, που επίσης αγγίζει ιδιαίτερα τις μεσογειακές χώρες. «Η περιοχή της Μεσογείου είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, περιλαμβανομένων των φυσικών καταστροφών, των έντονων καιρικών φαινομένων, της απερήμωσης» τόνισε. Για αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, είπε ο Πρόεδρος, πρέπει να υπάρξει ενισχυμένη περιφερειακή συνεργασία μεταξύ μας και των χωρών της Νοτίου Γειτονίας, όπως και ενίσχυση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ και των σχετικών Ταμείων αντιμετώπισης κρίσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

