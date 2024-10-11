Για τις ελληνοσερβικές σχέσεις συζήτησαν Τσίπρας και Βούτσεβιτς

Με τον πρωθυπουργό της Σερβίας Μ. Βούτσεβιτς συναντήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας στο περιθώριο της συνεδρίασης της Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δυτικά Βαλκάνια στο Βελιγράδι. Στην συνάντηση τονίσθηκε η σημασία των ελληνοσερβικών σχέσεων και τα μηνύματα της Επιτροπής Δυτικών Βαλκανίων υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας των χωρών της περιοχής, της ειρηνικής επίλυσης διαφορών και της οικονομικής συνεργασίας.

Αλέξης Τσίπρας: Πλαίσιο τριών σημείων για την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων

Νωρίτερα στο κλείσιμο της συνεδρίασης της Επιτροπής Δυτικών Βαλκανίων στο Βελιγράδι ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε ένα στρατηγικό πλαίσιο τριών σημείων για την ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής.

Πρώτον, να προωθηθεί μια συγκροτημένη ευρωπαϊκή στρατηγική για τη διεύρυνση στα Δυτικά Βαλκάνια με στόχο την ένταξη της πρώτης χώρας το 2030. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος η ΕΕ να έχει οποιαδήποτε αξιοπιστία ως διεθνής και περιφερειακή δύναμη.

Τόνισε επίσης, ότι πρέπει να υπάρξει μια συνδεδεμένη αλλά ξεχωριστή στρατηγική με άλλο χρονοδιάγραμμα για εταίρους όπως η Ουκρανία, η Μολδαβία και η Γεωργία. "Δεν μπορεί η προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων να είναι δέσμια των πολύ μεγαλύτερων και βαρύτερων μέτρων που πρέπει να πάρει η ΕΕ για να εντάξει την Ουκρανία στους κόλπους της" ανέφερε.

Δεύτερον, πρέπει να επανεξεταστεί η μεθοδολογία της διεύρυνσης βάσει μιας προσέγγισης σε στάδια (phased approach). Σε αυτήν τη βάση πρέπει να ενσωματωθούν οι χώρες αυτές σε πρώτο στάδιο στην ευρωπαϊκή κοινή αγορά, πριν την ένταξή τους.

Τρίτον η ΕΕ πρέπει να κινηθεί πολύ πιο ενεργά για την ειρηνική επίλυση διαφορών στα Δυτικά Βαλκάνια με έμφαση στο Κόσοβο και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Αυτό προϋποθέτει πολιτική βούληση από όλες τις πλευρές αλλά και ένα πλαίσιο διαλόγου, σεβασμού και επαφών στο οποίο μπορεί να συνεισφέρει η Επιτροπή για τα Δυτικά Βαλκάνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

