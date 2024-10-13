Εκλογές ΠΑΣΟΚ - Διαμαντοπούλου: Τη Δευτέρα δεν χωράνε μελλοντικοί αρχηγοί

Σε εκλογικό κέντρο στην Παλλήνη ψήφισε για τον β΄γύρο των εσωκομματικών εκλογών του ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου.

«Σήμερα το βράδυ το ΠΑΣΟΚ θα έχει τον εκλεγμένο πρόεδρο του. Τη Δευτέρα, ξεκινάει μία νέα ημέρα που προτεραιότητά μας είναι η πολιτική για τη χώρα και για την παράταξη. Την επόμενη μέρα δεν χωράνε ούτε μελλοντικοί αρχηγοί, ούτε παράπονα, ούτε απογοητεύσεις.

Ο πρόεδρος θα πρέπει να συνθέσει τα ρεύματα και τις απόψεις, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στη νέα ανθρωπογεωγραφία μετά τις εκλογές. Θα πρέπει να τα συνθέσει για μία νέα ενιαία στρατηγική και σχέδιο. Για να οδηγηθούμε συντεταγμένα σε ένα συνέδριο και να βάλουμε πλώρη για το μεγάλο και κυβερνών ΠΑΣΟΚ. Θα είμαι εδώ και θα συνεισφέρω με όλες μου τις δυνάμεις», δήλωσε η Άννα Διαμαντοπούλου.

«Νίκο θερμά συγχαρητήρια!»

Aπό το Βερολίνο η Άννα Διαμαντοπούλου επικοινώνησε και συνεχάρη τον Νίκο Ανδρουλάκη για την επανεκλογή του στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Σε δήλωσή της η υποψήφια για την ηγεσία του κόμματος αναφέρει:

«Αγαπητέ Νίκο τα θερμά μου συγχαρητήρια!

Μια νέα μέρα ξεκινά για το ΠΑΣΟΚ και τη χώρα.

Πιστεύω βαθειά ότι έχεις την θέληση, την δύναμη και την ικανότητα να κάνεις όλα αυτά που πρέπει, ώστε με στρατηγική και σχέδιο το ΠΑΣΟΚ να γίνει Μεγάλο και Κυβερνών.

Είμαστε μαζί σου!»

Πηγή: skai.gr

