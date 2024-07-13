Λογαριασμός
Σχοινάς: Δικαίωση το ότι ο Φρέντη Μπελέρης θα αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του στην Ευρωβουλή

«Ο σεβασμός του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι βασικό στοιχείο κάθε ευνομούμενης πολιτείας», συμπληρώνει

Μαργαρίτης Σχοινάς

Δικαίωση αποτελεί το γεγονός ότι ο Φρέντη Μπελέρης θα αναλάβει επίσημα τα καθήκοντα του και θα συμμετάσχει στις ψηφοφορίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο τονίζει ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς αναφέρει:

«Ο σεβασμός του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι βασικό στοιχείο κάθε ευνομούμενης πολιτείας.

Δικαίωση το ότι ο Φρέντη Μπελέρης θα αναλάβει επίσημα τα καθήκοντα του και θα συμμετάσχει στις ψηφοφορίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

