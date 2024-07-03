«Υπήρξε επικοινωνία με τον πρώην υπουργό, μόλις ήρθε στο φως αυτό το βίντεο. Θεωρώ ότι πρέπει να ειπωθεί μια συγνώμη σε κάθε περίπτωση και να δοθούν εξηγήσεις», είπε ο Παύλος Μαρινάκης, αναφορικά με τον Λευτέρη Αυγενάκη και το περιστατικό που σημειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελ.Βενιζέλος».

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι «Θα βγει ανακοίνωση από τον ίδιο σε λίγο. Περιμένουμε την θέση του βουλευτή του πρώην Υπουργού και πλέον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας».

Ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε πάντως ότι «για τις περιπτώσεις της απόδοσης του κυβερνητικού έργου μπορεί να δίνεται χρόνος, αλλά σε περιπτώσεις συμπεριφορών, αυτές κρίνονται ακαριαία και λογικές «ξέρεις ποιος είμαι εγώ», δεν γίνονται αποδεκτές από τον Πρωθυπουργό».

Σύμφωνα με πληροφορίες το κλίμα από την κυβέρνηση για τον Λευτέρη Αυγενάκη είναι «βαρύ». Ο κ. Αυγενάκης ως είθισται σε τέτοιες περιπτώσεις έχει ήδη κληθεί για εξηγήσεις στη Βουλή από τον γραμματέα της Κ.Ο της ΝΔ, Σταύρο Καλαφάτη.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.