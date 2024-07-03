Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρόεδρο της Λετονίας Edgars Rinkēvičs, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα.

«Κύριε πρόεδρε, είναι χαρά μου που σας καλωσορίζω στην Αθήνα. Έχω επίσης πολύ καλές αναμνήσεις από την επίσκεψή μου στη Ρίγα το περασμένο καλοκαίρι. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για το γεγονός ότι έχουμε δημιουργήσει πιο ισχυρές και ουσιαστικές διμερείς σχέσεις τα τελευταία χρόνια.

Πιστεύω ότι οι γεωπολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη αυτές τις μέρες είναι τέτοιες που καθιστούν αναγκαία την ισχυρότερη συνεργασία σε πολλά μέτωπα. Προσβλέπω πραγματικά στο να αξιοποιήσουμε αυτή την επίσκεψη για να προσδιορίσουμε επιπλέον τομείς συνεργασίας. Είναι πραγματική χαρά μου που σας καλωσορίζω στην Αθήνα», τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την έναρξη της συνάντησης.

«Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ. Είναι πραγματικά υπέροχο να βρίσκομαι εδώ στην Αθήνα. Όπως αστειευόμουν με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και με τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, απολαμβάνουμε όχι απλά ζεστή, αλλά πραγματικά θερμή φιλοξενία. Θα έλεγα επίσης ότι οι δύο χώρες μας έχουν πραγματικά πολύ καλές και πολύ φιλικές σχέσεις τόσο σε διμερές επίπεδο, αλλά και όσον αφορά στα ζητήματα της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Βεβαίως, την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε στην Ουάσιγκτον για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ για να συζητήσουμε για την ασφάλεια, την περιφερειακή ασφάλεια, τόσο στα ανατολικά όσο και στα νότια, τη στήριξη στην Ουκρανία. Θα εξέφραζα, όμως, την πεποίθησή μου ότι όλες οι χώρες - μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ θα πρέπει να συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν πολύ σοβαρές προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας, να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία, να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις σχετικά με την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή.

Πιστεύω, επίσης, ότι οι δύο χώρες μας αντιμετωπίζουν παρεμφερείς προκλήσεις στη γειτονιά τους, όπως επίσης και στον τομέα της μετανάστευσης. Διαπιστώνουμε τη χρήση της μετανάστευσης ως εργαλείου υβριδικού πολέμου, μια εξαιρετικά περίπλοκη κατάσταση.

Υπάρχουν πολλά θέματα να συζητήσουμε, αλλά όσον αφορά τη διμερή συνεργασία, μόλις συζητούσαμε με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι πρέπει οπωσδήποτε να αυξήσουμε τις εμπορικές συναλλαγές. Αναμφισβήτητα, πρέπει να ασχοληθούμε επίσης με την οικονομία και τις εμπορικές σχέσεις», σημείωσε από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Λετονίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η ενίσχυση των διμερών σχέσεων και οι κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν Ελλάδα και Λετονία, όπως το μεταναστευτικό και οι προσπάθειες εργαλειοποίησής του. Υπογραμμίστηκε η σημασία προστασίας των ευρωπαϊκών συνόρων και αποτελεσματικής διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών.

Συζητήθηκαν ακόμα θέματα ευρωπαϊκού και διεθνούς ενδιαφέροντος, με έμφαση στις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, ενόψει της επικείμενης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον (9-11 Ιουλίου) και σηματοδοτεί την επέτειο 75 χρόνων από την ίδρυση της Συμμαχίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Edgars Rinkēvičs για την πρωτοβουλία του από κοινού με τον Πολωνό ομόλογό του Donald Tusk για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ασπίδας αεράμυνας που θα χρηματοδοτηθεί με ευρωπαϊκούς πόρους και επανέλαβε την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

Πηγή: skai.gr

