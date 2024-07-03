Τον αποκλεισμό του βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη από τις συνεδριάσεις της Βουλής επί δεκαπενθήμερο ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Σώματος, Κώστας Τασούλας, μετά το περιστατικό με τη βιαιοπραγία σε βάρος υπαλλήλου του αεροδρομίου.

«Η συμπεριφορά του συναδέλφου Λευτέρη Αυγενάκη, στον χώρο του αεροδρομίου, ήταν απαράδεκτη. Ζήτησα και τον είδα, μου έδωσε εξηγήσεις για τη συμπεριφορά του, αντιλαμβάνομαι ότι ζήτησε συγγνώμη και δημοσίως για αυτήν τη συμπεριφορά, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ αυτήν τη συγγνώμη από έναν εκπρόσωπο του λαού, ο οποίος έχει τη στοιχειώδη υποχρέωση να προασπίζει το κύρος του θεσμού τον οποίον και υπηρετούμε» τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης στην Ολομέλεια για την κύρωση αμυντικών συμφωνιών της Ελλάδας με τη Σαουδική Αραβία.

Ο κ. Τασούλας επεσήμανε ότι έλαβε αυτήν την απόφαση «εφαρμόζοντας τις αρχές που πηγάζουν από το στοιχειώδες πειθαρχικό δίκαιο του Κανονισμού μας, και ιδιαίτερα το άρθρο 77 του Κανονισμού της Βουλής, όπου προβλέπεται ότι ανάρμοστη συμπεριφορά βουλευτού είναι η καταφρόνηση του Συντάγματος και των πολιτειακών θεσμών». Όπως σημείωσε, «η Βουλή είναι κορυφαίος πολιτειακός θεσμός, και η συμπεριφορά αυτή, που όλη η Ελλάδα είδε και αποδοκιμάζει, είναι καταφρόνηση πολιτειακού θεσμού, διότι, τον υπονομεύει. (Γι' αυτό,) είμαι αναγκασμένος να επιβάλω στοιχειωδώς, στον κ. Αυγενάκη, την ποινή της μομφής για ανάρμοστη συμπεριφορά, και του αποκλεισμού που προβλέπει ο Κανονισμός από τις επόμενες εργασίες του Κοινοβουλίου (δύο εβδομάδες).

Για Θεανώ Φωτίου

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε στο περιστατικό που σημειώθηκε χθες στην επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, όπου η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Θεανώ Φωτίου, «μιλώντας και επισημαίνοντας θέματα που άπτονται παραβίασης του Κανονισμού της Βουλής, και που άπτονται της δικής της άποψης για παραβίαση του Κανονισμού της Βουλής, που είχε κάθε δικαίωμα να τα επικαλείται και να υπερασπίζεται την άποψή της, εξετράπη σε απρεπή, υβριστική συμπεριφορά, κάτι το οποίο επίσης δεν μπορώ να παραγνωρίσω. Εδώ έχουμε απρεπή συμπεριφορά με λόγια, που οφείλω επίσης να στηλιτεύσω», είπε ο κ. Τασούλας και πρόσθεσε:

«Μίλησα με την κυρία Φωτίου, μου εξήγησε ότι αυτό δεν αφορούσε ύβρι προς την παριστάμενη υπουργό ή προς το προεδρείο της επιτροπής, αλλά μία έκφραση αγανάκτησης. Ωστόσο, κι αυτό υπονομεύει, κατά τη γνώμη μου, την εικόνα του κοινοβουλευτισμού και την εικόνα μας. Και γι' αυτό στην κυρία Φωτίου επιβάλλω την πειθαρχική ποινή τής ανακλήσεως στην τάξη».

Τέλος, ο κ. Τασούλας υπογράμμισε ότι η προσπάθεια να προασπίσουμε το κύρος μας είναι δύσκολη και βαριά, αλλά δεν είναι ουτοπική. Είναι δύσκολη αλλά ας μην την κάνουμε και συσσίφεια. Με λύπη μου ανακοινώνω αυτά τα μέτρα». Απευθυνόμενος, δε, προς τους βουλευτές παρακάλεσε: «Να σας έχω σύμμαχους με τη συμπεριφορά σας και την αποδοκιμασία τέτοιων συμπεριφορών, ώστε κάτι που σήμερα φαντάζει ουτοπικό, η αυτοπροστασία του κύρους μας, κάποτε να γίνει πραγματοποιήσιμο».

Πηγή: skai.gr

