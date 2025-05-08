Για εικόνες ντροπής στα πάρκα της Αθήνας κάνει λόγο η δημοτική παράταξη «Αθήνα Ψηλά», σημειώνοντας πως η κατάσταση του πρασίνου στην Αθήνα είναι, δυστυχώς, απογοητευτική.

«Δείτε πώς ήταν πριν τα Πετράλωνα, ο Νέος Κόσμος, οι Αμπελόκηποι, το Κουκάκι — και πώς είναι σήμερα. Εικόνες εγκατάλειψης και αδιαφορίας», σημειώνει σε ανακοίνωσή της και προσθέτει:

«Ως δημοτική αρχή είχαμε αφιερώσει πολύ χρόνο, ενέργεια και πόρους στο πράσινο της πόλης. Όχι μόνο για να αναβαθμίσουμε την εικόνα της, αλλά για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των κατοίκων της. Γιατί το πράσινο είναι δημόσιο αγαθό. Είναι ανάσα, είναι ποιότητα ζωής. Σε κάθε γειτονιά της Αθήνας θα ακούσει κανείς για το πάρκο «μας», για την πλατεία «μας». Και αυτό το «μας» σημαίνει κάτι. Όπως μας είπε χαρακτηριστικά μια κυρία στα Πετράλωνα: «Το πάρκο είναι η άδειά μου φέτος το καλοκαίρι, γιατί δεν θα μπορέσω να πάω διακοπές».

Η σημερινή εικόνα είναι ντροπιαστική. Δεν αξίζει ούτε στην πόλη, ούτε στους ανθρώπους της. Και δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Η Αθήνα χρειάζεται μια δημοτική αρχή που δεν θα αδιαφορεί. Που θα σέβεται το δημόσιο χώρο και θα τον φροντίζει. Εμείς δεν θα σταματήσουμε να υπενθυμίζουμε, να διεκδικούμε, να αγωνιζόμαστε.

Το πράσινο δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα.»

