Την άρση ασυλίας των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλου Πολάκη και Έλενας Ακρίτα, αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής.

Η υπόθεση του κ. Πολάκη αφορά μήνυση εναντίον του για συκοφαντική δυσφήμιση και ψευδή καταμήνυση, από την ανεξάρτητη βουλευτή Αθηνά Λινού, σχετικά με τη δραστηριότητά της στο Ινστιτούτο «Prolepsis».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής που έγινε κεκλεισμένων των θυρών ότι παρότι και ο ίδιος έχει υποβάλει -δύο μήνες νωρίτερα από την κ. Λινού- μήνυση εναντίον της, εν τούτοις η δικογραφία δεν έχει διαβιβαστεί ακόμα στη Βουλή.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι εκτός από ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Ελληνική Λύση που δήλωσαν «παρών», όλα τα υπόλοιπα κόμματα ψήφισαν υπέρ της άρσης.

Η άρση ασυλίας της κ. Ακρίτα αφορά μήνυση που κατέθεσε εναντίον της, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, για αναπαραγωγή ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που άφηνε αιχμές για εμπλοκή του στην υπόθεση της 12χρονης από τον Κολωνό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

