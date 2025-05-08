Βουλή: Αίρεται η ασυλία του Παύλου Πολάκη και της Έλενας Ακρίτα 

Του Γιάννη Ανυφαντή
Την άρση της βουλευτικής ασυλίας κατά πλειοψηφία για τους Παύλο Πολάκη και Έλενα Ακρίτα εισηγείται η επιτροπή κοινοβουλευτικής δεοντολογίας της Βουλής.
Τον Παύλο Πολάκη έχει μηνύσει η ανεξάρτητη βουλευτής Αθηνά Λινού για συκοφαντική δυσφήμιση και ψευδή καταμήνυση για τα όσα είχε καταγγείλει για τη δραστηριότητά της στο Ινστιτούτο «Prolepsis»
Σε ανάρτησή του, ο Χανιώτης βουλευτής επισήμανε πως: «η δική μου μηνυτήρια αναφορά είναι σε κάποιο συρτάρι την Οικονομικής Εισαγγελίας μέχρι σήμερα!!! Η μήνυση της Λινού έφτασε στη Βουλή για να αρθεί η ασυλία μου!! Η μήνυση που κατατέθηκε ΔΥΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΟΥ!! ΣΑΠΙΛΑ; ΝΑΙ!».
Κατά την κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση σήμερα, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Ελληνική Λύση δήλωσαν «παρών», ενώ τα υπόλοιπα κόμματα υπερψήφισαν την άρση ασυλίας του Παύλου Πολάκη.
Την Έλενα Ακρίτα μήνυσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά από ανάρτηση της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ που άφηνε αιχμές για εμπλοκή του στην υπόθεση του παιδοβιαστή του Κολωνού.
