Ένοχο για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες έκρινε τον Στέφανο Κασσελάκη το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας, καταδικάζοντάς τον σε ποινή φυλάκισης 30 μηνών με τριετή αναστολή και χρηματική ποινή 50.000 ευρώ.

Νωρίτερα, η εισαγγελέας είχε ζητήσει την απαλλαγή του λέγοντας: «Φρονούμε ότι κατά το χρόνο τέλεσης της πράξης, την εκλογή του ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο ίδιος δεν γνώριζε, δεν πίστευε κιόλας ότι θα εκλεγόταν πρόεδρος κόμματος. Πού κατατείνει αυτή η κρίση μας; Σε περίπτωση που γνώριζε το νομοθετικό καθεστώς δεν θα του ήταν τίποτα να μεταβιβάσει την εταιρεία στον αδελφό του όπως και έκανε».

Ο κ. Κασσελακης ήταν απών από τη διαδικασία και εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο του, ο οποίος σε δηλώσεις του ανέφερε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Στο δικαστήριο κατέθεσε ο πρώην γενικός διευθυντής του κόμματος Θύμιος Γεωργόπουλος και ως μάρτυρας υπεράσπισης ο Μανώλης Καπνισάκης, διευθυντής του πολιτικού του γραφείου.

Η υπόθεση έφθασε στο ακροατήριο μετά από έλεγχο που έγινε στον κ. Κασσελάκη, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2024, μετά από δημοσιεύματα σχετικά με συμμετοχή του σε εταιρία στις ΗΠΑ, η οποία είχε εμβάσει χρήματα ως δάνειο στον ΣΥΡΙΖΑ για την πληρωμή εργαζομένων. Με την ολοκλήρωση της έρευνας, που διενήργησε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Δημήτρης Νομικός, σε βάρος του κ. Κασσελάκη ασκήθηκε ποινική δίωξη για την παράβαση διάταξης του νόμου περί Δήλωσης και Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης πολιτικών προσώπων, κρατικών λειτουργών κ.ά, που απαγορεύει συμμετοχή τους, ή διά παρένθετων προσώπων, σε διοίκηση ή κεφάλαιο σε εταιρείες αλλοδαπής.

