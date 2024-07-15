Εμφανώς συγκινημένος εμφανίστηκε ο Φρέντη Μπελέρης ο οποίος νωρίτερα προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου γνώρισε θερμή υποδοχή.



«Είμαι χαρούμενος και συγκινημένος που ξαναγκαλιάζω τους δικούς μου ανθρώπους. Είμαι περήφανος που πάω να αναλάβω τα καθήκοντά μου ως ευρωβουλευτής να πάω να παλέψω να υπερασπιστώ τα δικαιώματα της πατρίδας μας. Να ευχαριστήσω τον Έλληνα πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη για την επιλογή του απέδειξε ότι είναι ο ηγέτης όλου του ελληνισμού και προστατεύει όλους τους Έλληνες όπου κι αν βρίσκονται. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους στενούς μου συνεργάτες, όλους όσους με στήριξαν, τα ΜΜΕ που από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν δίπλα μου σε αυτή την άδικη σκευωρία. Η περιπέτειά μου φτάνει προς το τέλος της, αλλά ο αγώνας για ελευθερία, κράτος δικαίου συνεχίζεται».

Και οι ίδιοι οι Αλβανοί λένε πια ότι είμαι αθώος δεν το υποστηρίζω μόνο εγώ, επισήμανε ο κ. Μπελέρης, ο οποίος σε λίγο συναντάται με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν πρέπει να επιτρέπει η ΕΕ, να μη γίνεται σεβαστή η βούληση των λαών επισήμανε, αφήνοντας αιχμές για την κυβέρνηση Ράμα.



Πηγή: skai.gr

