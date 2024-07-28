Με αναφορά στην 50η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας ξεκινά τον καθιερωμένο κυριακάτικο απολογισμό του κυβερνητικού έργου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην αναβάθμιση του ΕΣΥ, στην έκθεση για το κράτος Δικαίου, στον Απόδημο Ελληνισμό, στο Ψηφιακό Σχολείο που τίθεται σε εφαρμογή από τη νέα σχολική χρονιά αλλά και στην ολοκλήρωση του 4ου αιτήματος πληρωμής από το δανειακό σκέλος του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0».

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός σχολίασε και την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. « Ήταν μια προσπάθεια φιλόδοξη και εντυπωσιακή, όπου οι διοργανωτές προσπάθησαν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Όμως, αυτό που νιώθω και οφείλω να πω, και ως παρατηρητής αλλά και ως εκπρόσωπος της χώρας που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι πως η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004 παραμένει κάτοχος του χρυσού. Όχι μόνο για την αισθητική της. Αλλά πρωτίστως γιατί λειτούργησε ως θεματοφύλακας της ιδέας του Ολυμπισμού και των αγώνων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας την ανασκόπηση της εβδομάδας, ο κ. Μητσοτάκης ευχήθηκε για ακόμη μία φορά καλή επιτυχία στην ελληνική αποστολή.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Πρωθυπουργού:

Καλημέρα σε όλες και όλους. Τελευταία ανασκόπηση για τον μήνα Ιούλιο που φέτος, με την 50η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην πατρίδα μας, μας θύμισε τι μπορούμε να πετύχουμε με πολιτική σταθερότητα και ενότητα, με οικονομική ανάπτυξη και ευρωπαϊκό προσανατολισμό.

Μας θύμισε όμως και πόσο πίσω μπορούν να κρατήσουν τη χώρα ο λαϊκισμός, ο διχασμός και οι χαμένες ευκαιρίες σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία. Αξίζει πάντως να είμαστε περήφανοι για τη σημερινή Ελλάδα που από μια αδύναμη βαλκανική χώρα του 1974 εξελίχθηκε σε μια ισχυρή, φιλελεύθερη, ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Δεν ήταν μια αυτονόητη γραμμική εξέλιξη, αν σκεφτούμε τις πολιτειακές εκτροπές, τους εμφύλιους διχασμούς και τους πολέμους που χαρακτήρισαν προηγούμενες ιστορικές περιόδους του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Γι’ αυτό και δεν πρέπει να ξεχνάμε, ούτε να υποτιμούμε όσα πετύχαμε αυτά τα 50 χρόνια. Ασφαλώς εξακολουθούν να υπάρχουν υστερήσεις σε πολλά βασικά πεδία. Και αυτήν ακριβώς τη μάχη καλούμαστε να δώσουμε και δίνουμε τώρα. Να αντιμετωπίσουμε παλιές εκκρεμότητες και νέου τύπου προκλήσεις σε ένα ρευστό διεθνές περιβάλλον, ώστε η πατρίδα μας να συγκλίνει γρήγορα με τις προηγμένες χώρες της Ευρώπης στους μισθούς, τους θεσμούς και τη λειτουργία του κράτους, ειδικά στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της ασφάλειας.

Το είπα στην επετειακή συνεδρίαση της Βουλής, θα το πω και από εδώ. Στον αγώνα για την πρόοδο της χώρας και την ευημερία της κοινωνίας, οι πολιτικές δυνάμεις καλούμαστε να είμαστε χρήσιμες και γόνιμες, προφανώς όχι συμφωνώντας σε όλα, αλλά να θυμόμαστε ότι είμαστε αντίπαλοι και όχι εχθροί. Μόνο έτσι στεριώνει η Δημοκρατία και πάει μπροστά ο τόπος.

Και επειδή δείκτης της ποιότητας μιας δημοκρατίας είναι η κατάσταση του Κράτους Δικαίου, είναι σημαντικό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ετήσια έκθεσή της για την εικόνα που παρουσιάζουν τα κράτη-μέλη στο θέμα αυτό, διαπιστώνει ότι η Ελλάδα καταγράφει από μερική έως σημαντική πρόοδο και στις 5 συστάσεις που μας είχαν γίνει στις προηγούμενες εκθέσεις. Για την ακρίβεια οι συστάσεις πλέον γίνονται 4, καθώς υπήρξε πλήρης συμμόρφωση της Ελλάδας στο ζήτημα της συμμετοχής των δικαστών στην επιλογή των ηγεσιών των ανώτατων δικαστηρίων. Μάλιστα η Ελλάδα είναι μια από τις 9 χώρες μεταξύ των 27 με τις λιγότερες συστάσεις, ενώ 18 χώρες δέχθηκαν περισσότερες συστάσεις από την Ελλάδα (μεταξύ των οποίων Γερμανία, Ισπανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ιταλία). Φυσικά δεν επαναπαυόμαστε. Υπάρχουν κι άλλα κρίσιμα πεδία στα οποία πρέπει να επιταχύνουμε και να βελτιωθούμε για να αποκτήσουμε μια πιο λειτουργική και συμπεριληπτική δημοκρατία που θα διασφαλίζει δίκαιη ανάπτυξη, προσέλκυση περισσότερων και καλύτερων επενδύσεων, μείωση των ανισοτήτων και αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς. Γι’ αυτό, ενόψει του επόμενου κύκλου της ευρωπαϊκής αξιολόγησης, ξεκινάμε μια ανοικτή διαδικασία τακτικού διαλόγου με τους ενδιαφερόμενους θεσμικούς εταίρους και τους εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών, μέσα από μια πλατφόρμα κατάθεσης ιδεών και αντιμετώπισης δυσλειτουργιών, η οποία θα βασίζεται στην κοινή παραδοχή ότι από την περαιτέρω ενίσχυση του Κράτους Δικαίου θα βγει κερδισμένος κάθε πολίτης.

Δείκτης ώριμης δημοκρατίας είναι και η εύρυθμη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, για την αναβάθμιση του οποίου δίνουμε έναν μεγάλο αγώνα με όλες μας τις δυνάμεις. Σε αυτό τον αγώνα είμαστε σύμμαχοι και όχι αντίπαλοι με τον ιατρικό κόσμο και το υγειονομικό προσωπικό. Χαίρομαι ιδιαίτερα και θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους ιδιώτες γιατρούς που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Υπουργείου Υγείας να καλυφθούν όλα τα κενά των εφημεριών που διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν, κυρίως στην ειδικότητα των παθολόγων, σε μεμονωμένες περιοχές και νοσοκομεία της χώρας μας προσωρινά και για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Χαίρομαι που ανταποκρίθηκε και ο ιατρικός κόσμος της Κω, που ως το νησί του Ιπποκράτη, έπρεπε να δώσει το καλό παράδειγμα βοηθώντας το νοσοκομείο έως ότου αποδώσουν τα μέτρα και τα κίνητρα που θεσπίσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Προχωρήσαμε στην εφαρμογή μεγάλων μεταρρυθμίσεων όπως η δυνατότητα ιδιωτικού έργου, τα απογευματινά χειρουργεία, η θέσπιση του επιδόματος 2.100 ευρώ για μετακίνηση σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές και ο τριπλασιασμός του μηνιαίου επιδόματος για τους γιατρούς που υπηρετούν στις λεγόμενες άγονες περιοχές. Η ύφεση της προηγούμενης δεκαετίας και η πανδημία άφησαν πληγές στο ΕΣΥ που παλεύουμε να θεραπεύσουμε. Διαθέτουμε σχέδιο, πόρους και βούληση να έχουμε ένα σύγχρονο και ευρωπαϊκό ΕΣΥ έως το 2027. Στη δική μου αντίληψη στο ΕΣΥ έχουν ρόλο και ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας, πάντα προς όφελος των ασθενών και χωρίς να επιβαρύνονται. Γι’ αυτό και καταβάλλουμε σημαντική προσπάθεια για να δώσουμε περισσότερα κίνητρα, να κανουμε το ΕΣΥ πιο ελκυστικό για τους νέους γιατρούς να ενταχθούν σε αυτό καθώς και καλύτερες συνθήκες για όσους ήδη το υπηρετούν, ειδικά σε αυτές τις περιοχές που παρουσιάζουν ιδιαίτερες προκλήσεις.

Η μέριμνα για τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας αποτελεί έναν ακόμη δείκτη ποιότητας μιας σύγχρονης δημοκρατίας. Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικές τις δυο κυβερνητικές αποφάσεις που ελήφθησαν προ ημερών και για τις οποίες σας έγραψα μέσα στην εβδομάδα. Αναφέρομαι στην εκ νέου διεύρυνση του πίνακα μη αναστρέψιμων παθήσεων, στον οποίο προστέθηκαν άλλες 17 παθήσεις. Έτσι, βάζουμε τέλος στην ταλαιπωρία συμπολιτών μας που έπρεπε να περνούν ξανά και ξανά από επιτροπές για να λάβουν πιστοποίηση και τις παροχές που δικαιούνται. Παράλληλα, στο ιατρικό δυναμικό των ΚΕ.Π.Α. εντάσσονται νέες ιατρικές ειδικότητες και επιπλέον 700 γιατροί, με τον συνολικό αριθμό τους να φτάνει τους 1200 από 500 που είναι σήμερα. Διαρκής μας στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία και τον στόχο αυτόν τον υπηρετούμε απαρέγκλιτα.

Ως προς αυτόν τον στόχο συγκλίνει και μία ακόμα πρόνοια για τους ανάπηρους συμπολίτες μας, η ένταξή τους στις ευνοϊκότερες ρυθμίσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού, που ούτως ή άλλως, με τις θετικές αλλαγές που επιφέραμε, προβλέπει επιπλέον «κούρεμα» του χρέους έως 28% για τους πραγματικά ευάλωτους. Το αποτέλεσμα φάνηκε στην πράξη: οι αιτήσεις σχεδόν διπλασιάστηκαν, από 14.000 στο πρώτο τετράμηνο του 2023 έφτασαν τις 25.000 το 2024.

Ενίσχυση της Δημοκρατίας αποτέλεσε επίσης και η συμμετοχή των Ελλήνων του εξωτερικού στις εκλογές, με την άρση των περιορισμών στην ψήφο τους αλλά και με την επιστολική ψήφο.

Συνεχίζουμε να ενισχύουμε τους δεσμούς μας με τους ομογενείς. Ήδη, τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το Στρατηγικό Σχέδιο για τον Απόδημο Ελληνισμό 2024-2027, με το οποίο προχωράμε σε άλλες έξι μείζονες δράσεις με στόχο να δυναμώσουν οι δεσμοί του μητροπολιτικού κέντρου με την ελληνική Διασπορά και να ενισχυθεί το ελληνικό στοιχείο ανά τον κόσμο. Οι νέες πολιτικές δίνουν έμφαση στην πιο εντατική προώθηση της ελληνομάθειας, στην υποστήριξη και ανάπτυξη δικτύων και δομών της Ομογένειας, την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Έλληνες του Εξωτερικού, τη διατήρηση των δεσμών με τους εκκλησιαστικούς θεσμούς της Ορθοδοξίας και τη λήψη πρωτοβουλιών για την προσέλκυση νέων ομογενών στα ελληνικά πανεπιστήμια και την ανάσχεση του brain drain.

Αλλάζω θέμα για να σας πω πως φέτος οι βάσεις για την εισαγωγή στα ΑΕΙ ανακοινώθηκαν νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά. Θέλω να συγχαρώ όλες και όλους που πέτυχαν τον στόχο τους και ξεκινούν την ακαδημαϊκή τους πορεία στο δημόσιο πανεπιστήμιο στο οποίο πιστεύουμε, υποστηρίζουμε και αποτελεί προτεραιότητα μας. Είναι ασφαλώς δικαίωση των κόπων τόσο των ίδιων όσο και των οικογενειών τους. Έπαινο αξίζουν και όσοι, αν και κατέβαλαν την προσπάθειά τους, δεν ανταμείφθηκαν. Δεν πρέπει αυτό να κάμψει τη θέλησή τους να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Οι ευκαιρίες είναι πολλές και το μέλλον τους περιμένει.

Να συγχαρώ και τους μαθητές που έλαβαν μέρος στην 65η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα, που διεξήχθη στο Μπαθ του Ηνωμένου Βασιλείου και οι Έλληνες μαθητές κέρδισαν έξι μετάλλια -ένα χρυσό, δύο αργυρά και τρία χάλκινα. Ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά και στους καθηγητές τους!

Δική μας αποστολή είναι να βελτιώνουμε συνεχώς την παρεχόμενη εκπαίδευση, τόσο ως περιεχόμενο όσο και ως διαδικασία, προσαρμόζοντάς την στα νέα δεδομένα της εποχής. Αυτόν τον στόχο υπηρετεί το Ψηφιακό Σχολείο (digitalschool.gov.gr) που ψηφίστηκε την Παρασκευή από τη Βουλή, δύο μήνες αφότου το είχαμε παρουσιάσει μαζί με τον Υπουργό Παιδείας από το Ημερήσιο Γυμνάσιο Ριζωμάτων στην Ημαθία. Το Ψηφιακό Σχολείο θα τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή από τη νέα σχολική χρονιά, δηλαδή τον προσεχή Σεπτέμβριο. Θυμίζω ότι είναι μία νέα, δωρεάν, ολοκληρωμένη ψηφιακή πύλη, μέσω της οποίας θα γίνονται πρότυπες φροντιστηριακές παραδόσεις για τους μαθητές όλων των τάξεων, ψηφιακά μαθήματα σε μαθητές απομακρυσμένων περιοχών, θα μπορούν να επικοινωνούν οι μαθητές με τους καθηγητές τους σε πραγματικό χρόνο, ενώ οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για τις επιδόσεις των παιδιών τους και τη σχολική δραστηριότητα.

Η χρηματοδότηση του Ψηφιακού Σχολείου εξασφαλίστηκε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως και τόσες άλλες καίριας σημασίας δράσεις που αφορούν την κοινωνία. Μια εξ αυτών που αφορά τη δημόσια υγεία και υλοποιείται με χρηματοδότηση του «Ελλάδα 2.0» και της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Next GenerationEU είναι η Εθνική Δράση για την αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας 2024-2026. Προ ημερών και με τον τίτλο «Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα» ξεκίνησε η εκστρατεία ενημέρωσης για τις επιπτώσεις που έχουν στην υγεία παιδιών και εφήβων η μη ισορροπημένη διατροφή και η έλλειψη άσκησης. Είναι το πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα που υλοποιείται στην Ελλάδα και αφορά παιδιά ηλικίας 0-17 ετών, παρέχοντας πολύτιμη βοήθεια σε αυτά και τις οικογένειές τους σε όλα τα επίπεδα, όπως, ενδεικτικά, δωρεάν πρόσβαση σε διατροφολόγους, παρακολούθηση από γιατρούς, συμβουλές προς εκπαιδευτικούς, δωρεάν πρόσβαση σε αθλητικές δραστηριότητες. Θέλω να συγχαρώ το Υπουργείο Υγείας και τη UNICEF για την υλοποίηση αυτού του σημαντικού προγράμματος.

Μιας και αναφέρθηκα σε δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, να θυμίσω ότι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 4ου αιτήματος πληρωμής από το δανειακό σκέλος του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0», εκταμιεύτηκε από το Ταμείο ποσό 2,3 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας στα 17,2 δισ. ευρώ τους ευρωπαϊκούς πόρους που έχουν εισέλθει στη χώρα. Από τα 330 δάνεια που έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί, συνολικού προϋπολογισμού 12 δισ. ευρώ, τα μισά έχουν χορηγηθεί σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με συνολικό προϋπολογισμό που πλησιάζει τα 2 δισ. ευρώ.

Ένα άλλο νέο που ανακοινώθηκε μέσα στην εβδομάδα είναι το Οικιστικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων -κυρίως χαμηλόβαθμα. Πρόκειται για την κατασκευή συνολικά 944 κατοικιών σε ακριτικές περιοχές και σε 13 νησιά του Ανατολικού και Κεντρικού Αιγαίου. Το 15% των νέων κατοικιών θα διατίθεται σε καθηγητές-δασκάλους και γιατρούς-νοσηλευτές του ΕΣΥ. 242 διαμερίσματα ήδη κατασκευάζονται και την περασμένη Τρίτη ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία για τις υπόλοιπες 702 κατοικίες με συνολικό προϋπολογισμό 100.000.000 ευρω και χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Στα του καλοκαιριού τώρα, ξεπέρασαν τις 4.500 οι έλεγχοι έπειτα από καταγγελίες που έγιναν για 150 παραλίες σε όλη τη χώρα μέσω της εφαρμογής MyCoast, καθώς και μέσω τηλεφωνικών κλήσεων πολιτών στις κατά τόπους Κτηματικές Υπηρεσίες. Ελέγχθηκαν 750 επιχειρήσεις και σε όσες εντοπίστηκαν όντως παραβάσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα πάνω από 800.000 ευρώ, ενώ σε 20 περιπτώσεις σφραγίστηκαν τα τμήματα των παραλιών που είχαν καταληφθεί παράνομα και επέστρεψαν για ελεύθερη χρήση στους πολίτες. Φέτος η εικόνα είναι αισθητά βελτιωμένη σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Οφείλω να επισημάνω ότι η πλειονότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις παραλίες έχουν συμμορφωθεί με τους νέους κανόνες και το νέο νομικό πλαίσιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε τους ελέγχους έπειτα από ή χωρίς καταγγελίες πολιτών.

Από την παραλία, πάω στα γήπεδα. Από την περασμένη Τετάρτη οι Έλληνες φίλαθλοι μπαίνουν στα γήπεδα για να παρακολουθήσουν τους αγώνες των αγαπημένων τους ποδοσφαιρικών ομάδων αποκλειστικά με το προσωποποιημένο εισιτήριό τους στο ψηφιακό τους πορτοφόλι. Τι έδειξαν οι αριθμοί; Σχεδόν 9 στους 10 φιλάθλους της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ μπήκαν με ψηφιακό εισιτήριο που έβγαλαν μέσω του Gov.gr Wallet εύκολα και γρήγορα. Θέλουμε να γίνουν τα γήπεδα ασφαλείς χώροι αθλητικής άμιλλας και συνύπαρξης. Η ψηφιακή ταυτοποίηση θα συμβάλει καθοριστικά σε αυτό. Από τις 16 Σεπτεμβρίου 2024 την ίδια διαδικασία θα ακολουθούν και οι φίλαθλοι των αγώνων μπάσκετ της Basket League.

Κλείνοντας την ανασκόπηση, επιτρέψτε μου ένα σχόλιο. Βρέθηκα προχθές στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Ήταν μια προσπάθεια φιλόδοξη και εντυπωσιακή, όπου οι διοργανωτές προσπάθησαν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Όμως, αυτό που νιώθω και οφείλω να πω, και ως παρατηρητής αλλά και ως εκπρόσωπος της χώρας που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι πως η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004 παραμένει κάτοχος του χρυσού. Όχι μόνο για την αισθητική της. Αλλά πρωτίστως γιατί λειτούργησε ως θεματοφύλακας της ιδέας του Ολυμπισμού και των αγώνων. Να ευχηθώ και πάλι καλή επιτυχία στην ελληνική αποστολή!

Ευχαριστώ που διαβάσατε και αυτή την ανασκόπηση και ελπίζω να βρήκατε κάτι που σας ενδιέφερε σε αυτή. Καλή Κυριακή!

