Μαρινάκης- ψυχική υγεία: Δεν χωρούν fake news και ανεύθυνες αντιπολιτευτικές κορώνες

«Σε κάθε μεταρρυθμιστικό νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση θα βρει να πει κάτι, όχι για να βελτιώσει κάποια παράμετρο, αλλά για να διασπείρει fake news. Τελευταίο παράδειγμα, το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε επί της αρχής από την αρμόδια επιτροπή της βουλής την περασμένη Παρασκευή, για την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης» τονίζει σε ανάρτησή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Απαντά στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης υπογραμμίζοντας ότι δεν καταργούνται τα ψυχιατρικά νοσοκομεία, το νομοσχέδιο δεν φέρνει απολύσεις, είναι fake news ότι μπαίνουν λουκέτα σε φορείς αντιμετώπισης εξαρτήσεων. Επίσης, τονίζει ότι το νομοσχέδιο ισχυροποιεί τη δημόσια παροχή υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, ισχυροποιείται η πρόληψη και στηρίζονται οι οργανωτικές αλλαγές με σύμμαχο την τεχνολογία.

«Με απλά λόγια, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει τις απαιτούμενες οργανωτικές αλλαγές για τη βελτίωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, αλλαγές που θα έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και χρόνια» αναφέρει ο κ. Μαρινάκης. «Η υγεία, σε όλες τις εκφάνσεις της, είναι απόλυτη προτεραιότητα αυτή τη τετραετία για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι ακόμη μια μεταρρύθμιση της κυβέρνησης, με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τον πολίτη. Και επειδή η ψυχική υγεία είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, εδώ δεν χωρούν fake news και ανεύθυνες αντιπολιτευτικές κορώνες» προσθέτει.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη:

«Σε κάθε μεταρρυθμιστικό νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση θα βρει να πει κάτι, όχι για να βελτιώσει κάποια παράμετρο, αλλά για να διασπείρει fake news. Τελευταίο παράδειγμα, το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε επί της αρχής από την αρμόδια επιτροπή της βουλής την περασμένη Παρασκευή, για την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης.

Πάμε να δούμε ποια είναι η αλήθεια και να εξηγήσουμε γιατί με αυτό το σχέδιο βελτιώνουμε την ποιότητα παροχής υπηρεσιών των ωφελούμενων, των φροντιστών και των οικογενειών τους.

1η Αλήθεια: Δεν καταργούνται τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία.

Τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία δεν καταργούνται. Μετασχηματίζονται αποκτώντας νέα νομική μορφή, ενισχύονται επιπλέον και μετεξελίσσονται σε Ολοκληρωμένα Κοινοτικά Δίκτυα Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.

Τα επτά Περιφερειακά Δίκτυα Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας μπαίνουν κάτω από τη διοικητική «ομπρέλα» των αντίστοιχων Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας, ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ.

Συγκεκριμένα, το Ψ.Ν.Α. «ΔΑΦΝΙ» και το «Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης» του Ενιαίου Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» μεταφέρονται στις οικείες Διοικήσεις Υγειονομικών Υπηρεσιών (Δ.Υ.Πε.) ως αποκεντρωμένες μονάδες τους, διασυνδέονται με τις δομές παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας αυτών και συνεχίζουν την εύρυθμη λειτουργία τους.

Έτσι θα ενισχύσουμε την προσβασιμότητα στις αναγκαίες και ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες για όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από την οικονομική και κοινωνική τους κατάσταση και θα διασφαλίζουμε το μέγιστο δυνατό θεραπευτικό αποτέλεσμα.

2η Αλήθεια: Το νομοσχέδιο ΔΕΝ ΦΕΡΝΕΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ.

Αντίθετα, διασφαλίζει ΟΛΕΣ τις θέσεις όπως και το καθεστώς εργασίας κάθε επαγγελματία.

Καθένας και καθεμία από τους ήδη απασχολούμενους θα μεταφέρουν τις οργανικές θέσεις τους στον νέο φορέα.

Η μεταφορά θα γίνεται με την υφιστάμενη σχέση εργασίας, τον κλάδο και την αντίστοιχη ειδικότητα.

Εισάγεται μάλιστα ως εργασιακό κίνητρο η απόκτηση της Νοσηλευτικής Ειδικότητας Ψυχικής Υγείας.

Το προσωπικό των φορέων που εντάσσονται στον Ε.Ο.Π.Α.Ε. συνεχίζει να εργάζεται.

Στόχοι του ενιαίου φορέα είναι:

Η καλύτερη αξιοποίηση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων

Να βάλει τέλος στην αλληλοεπικάλυψη των υπηρεσιών

3η Αλήθεια: Fake news τα λουκέτα σε φορείς αντιμετώπισης εξαρτήσεων.

Ο.ΚΑ.ΝΑ., ΚΕΘΕΑ, 18ΑΝΩ, ΙΑΝΟΣ, ΑΡΓΩ, «ΔΙΑΠΛΟΥΣ», DETOX ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους χωρίς να κλείσει καμία δομή και καμία υπηρεσία.

Θα διασυνδέονται μεταξύ τους, ώστε να παρακολουθείται η πορεία του εξαρτημένου ατόμου με στόχο να διατηρείται μέσα στο σύστημα υγείας και να μην «χάνεται».

4η Αλήθεια: Το νομοσχέδιο ισχυροποιεί τη δημόσια παροχή υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων.

Ο νέος ενιαίος οργανισμός είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως ακριβώς είναι το ΚΕΘΕΑ και ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. Τα Ν.Π.Ι.Δ. είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και χρηματοδοτούνται από το Ελληνικό Δημόσιο (άνω του 50%) κατέχοντας δημόσιο χαρακτήρα και εποπτεύονται από το αρμόδιο Υπουργείο.

5η Αλήθεια: Η πρόληψη ισχυροποιείται.

Τα Κέντρα Πρόληψης συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους.

Θα υπάρχουν δομές πρόληψης, μείωσης της βλάβης, θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης σε κάθε πόλη της Ελλάδας εξασφαλίζοντας το δικαίωμα της πρόσβασης σε όλους.

Δημιουργείται για πρώτη φορά Διεύθυνση Πρόληψης που θα συντονίζει όλες τις υπηρεσίες.

Ιδρύονται δομές Detox εντός των νοσοκομείων σε περισσότερες περιοχές της Ελλάδας, παρέχοντας τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους ωφελούμενους.

6η Αλήθεια: Στηρίζουμε τις οργανωτικές αλλαγές με σύμμαχο την τεχνολογία!

Πρώτο ψηφιακό βήμα το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Επιδημιολογικής Παρακολούθησης και Θεραπευτικής Διαχείρισης.

Με τη λειτουργία του θα υπάρχει για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ:

Έλεγχος σε πραγματικό χρόνο του έργου των φορέων του Εθνικού Δικτύου και

Παροχή πληροφοριών για τη διαθεσιμότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών, των διαθέσιμων κλινών όπως επίσης των ραντεβού σε όλες τις δομές.

Τι προσφέρει αυτό;

Πλήρη και στοχευμένη κάλυψη των αναγκών των ωφελούμενων.

Αλλά και:

Την «εικόνα» με τα απαραίτητα επιδημιολογικά δεδομένα για την ψυχική υγεία του πληθυσμού.

Οι ψηφιακές δυνατότητες όμως θα αλλάξουν… «πίστα» με το Εθνικό Δίκτυο Τηλεψυχιατρικής - Τηλεσυμβουλευτικής, που θα παρέχει:

ιατρική και ψυχική υποστήριξη,

καθώς επίσης και

συμβουλευτική

Όλα τα παραπάνω θα επιβλέπονται από τον εκάστοτε υποδιοικητή της υγειονομικής περιφέρειας. Ο αναβαθμισμένος ρόλος του θα περιλαμβάνει την οργάνωση, την εποπτεία και τη λειτουργία των υπηρεσιών.

Με απλά λόγια, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει τις απαιτούμενες οργανωτικές αλλαγές για τη βελτίωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, αλλαγές που θα έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και χρόνια. Η υγεία, σε όλες τις εκφάνσεις της, είναι απόλυτη προτεραιότητα αυτή τη τετραετία για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι ακόμη μια μεταρρύθμιση της κυβέρνησης, με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τον πολίτη.

Και επειδή η ψυχική υγεία είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, εδώ δεν χωρούν fake news και ανεύθυνες αντιπολιτευτικές κορώνες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

