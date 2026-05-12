Φωτογραφία ντοκουμέντο από τον εκρηκτικό μηχανισμό στο θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα

Το ουκρανικό θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, έφερε εκρηκτικό μηχανισμό περίπου 100 κιλών, κάμερα και σύστημα Starlink για τηλεχειρισμό

Λευκάδα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το θαλάσσιο

Ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, δημοσιοποιεί φωτογραφία ντοκουμέντο, στην οποία αποτυπώνεται το τι είχε στον πυρήνα του το ουκρανικό θαλάσσιο drone που αλιεύτηκε στη Λευκάδα.

Από την αρχή το ερώτημα που απασχολούσε τις ελληνικές αρχές ήταν η προέλευσή του, η διαδρομή του και ο στόχος του. 

Όπως φαίνεται στο σχετικό φωτογραφικό ντοκουμέντο, από τους ιμάντες που έχουν τοποθετήσει τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, κρέμεται εκρηκτικός μηχανισμός.Πρόκειται επί της ουσίας για μια δεξαμενή μέσα στην οποία υπήρχε η εκρηκτική ύλη περίπου 100 κιλών που απενεργοποιήθηκε.

Μπροστά σε αυτή τη μεταλλική κατασκευή υπάρχουν κάποιες καμπυλότητες που, σύμφωνα με τους ειδικούς, έχουν φτιαχτεί στο συγκεκριμένο σημείο ούτως ώστε να κατευθύνουν την έκρηξη του ωστικού κύματος με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε από την έκρηξη να προκληθεί η μεγαλύτερη δυνατή ζημιά.

Δεδομένου ότι τα θαλάσσια drone στοχεύουν πλοία του ρωσικού στόλου, σκοπός είναι να προκαλέσουν ένα ρήγμα κατά το δυνατόν μεγαλύτερο στο κύτος αυτών των πλοίων.

Στο πίσω μέρος του drone, καλυμμένη με μια μαύρη κουκούλα, είναι ουσιαστικά μια κάμερα μέσω του οποίου γίνεται και ο τηλεχειρισμός του, μεταφέρεται δηλαδή εικόνα στο κέντρο από όπου γίνεται η διοίκηση και ο χειρισμός του συγκεκριμένου drone.

Στο μπροστινό μέρος, υπάρχει μια λευκή επιφάνεια, Είναι η κεραία του Starlink, του δορυφορικού Internet, μέσω του οποίου μπορεί ο χειριστής του θαλάσσιου drone, να το κατευθύνει με βάση την εκάστοτε στόχευση.

TAGS: Drone Λευκάδα Ουκρανία
