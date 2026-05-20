Δένδιας: Ιδιαίτερα επικίνδυνο το περιστατικό με το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα

Το γεγονός πως «η Ουκρανία πρέπει να ζητήσει συγγνώμη» τόνισε, αναφερόμενος στο περιστατικό με το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας στο συνέδριο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας», που διοργάνωσε ο Κύκλος Ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Ο κ. Δένδιας χαρακτήρισε το περιστατικό «ιδιαίτερα επικίνδυνο», αποφεύγοντας πάντως να δώσει λεπτομέρειες για το σχετικό πόρισμα.

Όπως ανέφερε, επρόκειτο για ουκρανικό drone θαλάσσης που έφερε εκρηκτικά, υπογραμμίζοντας πως «η Ουκρανία πρέπει να ζητήσει συγγνώμη». Μάλιστα, προειδοποίησε ότι οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές σε περίπτωση σύγκρουσης με επιβατικό πλοίο ή κρουαζιερόπλοιο.

Ο υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι δε συμμερίζεται την αισιοδοξία περί «ήρεμων νερών» στο Αιγαίο. Όπως είπε, η αποφυγή μιας νέας έντασης εξαρτάται αποκλειστικά από τη στάση της Άγκυρας, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα δεν προβάλλει διεκδικήσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα των πυραύλων Patriot στην Κάρπαθο, διευκρινίζοντας ότι η παρουσία τους δε συνδέεται με την Τουρκία αλλά με τον σχεδιασμό αντιμετώπισης πιθανών απειλών από το Ιράν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συγκεκριμένες κινήσεις εντάσσονται στον εθνικό επιχειρησιακό σχεδιασμό και δε σχετίζονται με αποφάσεις του ΝΑΤΟ ή με τις ελληνοτουρκικές ισορροπίες.

Ο Νίκος Δένδιας σχολίασε τέλος και το πολιτικό κλίμα ενόψει εκλογών, αναφερόμενος στα σενάρια κυβερνήσεων συνεργασίας που καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις. Όπως σημείωσε, στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η εξασφάλιση αυτοδυναμίας, με την τελική απόφαση να ανήκει, όπως είπε, στους πολίτες.

Πηγή: skai.gr

