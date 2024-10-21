Από την πλευρά του Χάρη Δούκα εκφράζονται ενστάσεις για τη συγκρότηση Συντονιστικού Πολιτικού Κέντρου και τις αλλαγές στην Κ.Ο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής που ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Όπως αναφέρουν πηγές από τον περιβάλλον του, ο κ. Δούκας αποδέχτηκε την πρόταση του προέδρου του κόμματος να μετέχει στο «Συντονιστικό Πολιτικό Κέντρο» του ΠΑΣΟΚ, «αφού άλλωστε η σύσταση του οργάνου ήταν δική του προεκλογική δέσμευση».

«Επισημαίνουμε, όμως, ότι στην τελική σύνθεση του οργάνου δεν συμπεριλαμβάνονται όλοι οι υποψήφιοι (όπως ήταν η πρόταση του Χάρη Δούκα), ώστε να αποδειχθεί η ενότητα στην πράξη» προσθέτουν και σημειώνουν:

«Ο στρατηγικός και πολιτικός σχεδιασμός δεν μπορεί να είναι μονοπρόσωπο όργανο και προς μια πολιτική κατεύθυνση.

Οι συνολικές επιλογές, οι αρμοδιότητες, οι δομές και οι θέσεις στο κόμμα και στη Βουλή, δυστυχώς δεν αποπνέουν το αίσθημα ενότητας και δεν προωθούν τις απαραίτητες συνθέσεις και υπερβάσεις.

Σε κάθε περίπτωση συνεχίζουμε στον δρόμο της ενότητας και της νικηφόρας πορείας του ΠΑΣΟΚ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

