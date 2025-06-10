Του Μανώλη Κωστίδη
Η Τουρκία παρακολουθεί προσεκτικά τις δραστηριότητες της Ελλάδας και τις πιθανές εξελίξεις σχετικά με τις περιοχές ορισμού Θαλάσσιων Πάρκων στο Ιόνιο και το Αιγαίο, οι οποίες θα ανακοινωθούν έως το τέλος του μηνός, και συνεχίζει με ταχείς ρυθμούς τις δικές της εργασίες.
Σύμφωνα με πληροφορίες που ελήφθησαν, η Τουρκία παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις σχετικά με το αν οι περιοχές Θαλάσσιων Πάρκων που θα ανακοινωθούν από την Ελλάδα στο τέλος του μήνα θα σχετίζονται ή όχι με τις αλληλένδετες διαφορές στο Αιγαίο.
Στο πλαίσιο αυτό, αξιολογούνται διάφορες προστατευόμενες περιοχές σε όλες τις θάλασσες, όπως το Αιγαίο, η Μεσόγειος, η Μαύρη Θάλασσα και η Θάλασσα του Μαρμαρά, καθώς και άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ εξετάζονται «μέτρα κατά πιθανών μονομερών βημάτων» της Ελλάδας.
Σύντομα οι ανακοινώσεις για τα θαλάσσια πάρκα
Μιλώντας στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για τους Ωκεανούς στη Νίκαια, ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι τα θαλάσσια πάρκα στο Ιόνιο και το Αιγαίο Πέλαγος τα οποία ανήγγειλε η χώρα του στη Διάσκεψη ‘Οι Ωκεανοί μας’ που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 2024 θα ανακοινωθούν πριν από το τέλος του μήνα.
Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται ότι στα εν λόγω θαλάσσια πάρκα θα απαγορευτεί η αλιεία με μηχανότρατα βαθέων υδάτων και θα ληφθούν μέτρα κατά της υπεραλίευσης.
Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας για το θέμα πέρυσι, το Υπουργείο ανέφερε: «Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα προσπαθεί εδώ και καιρό να εκμεταλλευτεί σχεδόν κάθε πλατφόρμα στο πλαίσιο των προβλημάτων του Αιγαίου. Παρά την πρόσφατη άμβλυνση των σχέσεών μας, φαίνεται ότι η Ελλάδα εκμεταλλεύεται πλέον τα περιβαλλοντικά ζητήματα» .
