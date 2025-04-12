Διχασμένη η Νέα Αριστερά για τη συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ - Κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής

Του Αντώνη Αντζολέτου

Μετά και το νέο κύμα δημοσκοπήσεων το πολιτικό τοπίο έχει πάρει «φωτιά». Η συνεχής άνοδος της Ζωής Κωνσταντοπούλου έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην κεντροαριστερά. Στο ΠΑΣΟΚ ψάχνουν να βρουν διέξοδο από την περιδίνηση στην οποία έχουν περιέλθει και στον ΣΥΡΙΖΑ βλέπουν ως μονόδρομο για την ανάκαμψη την επιστροφή στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή. Αυτός είναι ο λόγος που τα βλέμματα σήμερα και αύριο είναι στραμμένα στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς.

Το κόμμα του Αλέξη Χαρίτση εξακολουθεί να κινείται χαμηλά δημοσκοπικά και να μην ξεπερνάει το 3%, ωστόσο η κοινοβουλευτική του δύναμη είναι ένα «όπλο» το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ποικιλοτρόπως το επόμενο διάστημα. Υπάρχουν δυο εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις οι οποίες θα «κονταροχτυπηθούν» κατά τη συνεδρίαση του κορυφαίου καθοδηγητικού οργάνου τις οποίες εκπροσωπούν ο πρόεδρος και ο γραμματέας του κόμματος.

O Αλέξης Χαρίτσης κατά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της Πέμπτης πρότεινε πως πρέπει να υπάρξει πρόσκληση έναρξης διαλόγου στις προοδευτικές δυνάμεις με σκοπό τη συγκρότηση μιας συμμαχίας και το κόμμα να πορευτεί με όσους συμφωνούν. Δυνητικοί συμμετέχοντες είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, το ΜέΡΑ25, ο Κόσμος, το Πράττω και η Κοινωνική Συμφωνία. Από τη στιγμή που δεν θα συγκροτηθεί εξαρχής το λαϊκό μέτωπο - καθώς ήδη κάποιοι έχουν αρνηθεί - μπορεί να επιτευχθεί μια πρώτη συσπείρωση, υποστηρίζει η πλευρά του Αλέξη Χαρίτση. Στο τέλος της διαδρομής θα μπορεί να ελεγχθεί η δυνατότητα για κοινή εκλογική κάθοδο. Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης επιμένει πως συγκρότηση λαϊκού μετώπου μόνο με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να σχηματιστεί. Υποστηρίζει ότι αυτό που χρειάζεται η Νέα Αριστερά είναι ένα διακριτό στίγμα που να μην ετεροκαθορίζεται από άλλες δυνάμεις. Πιστεύει, μαζί με τα στελέχη που είναι μαζί του, πως η εικόνα που έχει δοθεί έως τώρα, ότι ο μόνος προσανατολισμός του κόμματος είναι η συμμετοχή σε μια προοδευτική διακυβέρνηση, έχει αφαιρέσει δυναμική από τη Νέα Αριστερά και την έχει φέρει σε δεινή δημοσκοπική θέση.

Στο σώμα των 141 μελών δεν είναι σαφές ποιος θα κερδίσει την ψηφοφορία της Κυριακής, καθώς φαίνεται να υπάρχει μια «γκρίζα ζώνη» που θα λάβει τις αποφάσεις της κατά την πορεία της συνεδρίασης. Θα είναι μια δύσκολη διαδικασία παραδέχονται τα μέλη της Νέας Αριστεράς. Μόνο από το γεγονός πως πρόεδρος και γραμματέας έχουν μια κομβική διαφωνία μπαίνουν ερωτήματα για την επόμενη ημέρα. Είναι δυο σχέδια που είναι δύσκολο να συνυπάρξουν αν κάποια πλευρά δεν δεχτεί μια συμβιβαστική λύση. Την εβδομάδα που πέρασε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο είχαν χαρακτηρίσει την πιθανή συμπόρευση με τον ΣΥΡΙΖΑ «καρικατούρα» λαϊκού μετώπου με τον Νίκο Μπίστη να τους απαντάει πως η εκκίνηση του δεν μπορεί να περιμένει, όσο ο ελέφαντας είναι πάντα στο δωμάτιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.