Τα μυστικά των δημοσκοπήσεων και ο νέος πολιτικός χάρτης

Της Δώρας Αντωνίου

Τάσεις σταθεροποίησης διαμορφώνονται για το νέο τοπίο που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις των τελευταίων εβδομάδων. Τα βασικά χαρακτηριστικά, όπως τα προσδιορίζει έμπειρος αναλυτής μετρήσεων της κοινής γνώμης, είναι τα εξής:

- Η Ν.Δ. σταθεροποιείται καταφέρνοντας να ανακόψει την περαιτέρω απομείωση των ποσοστών της. «Η μικρή άνοδος που καταγράφουν ορισμένες μετρήσεις είναι στο όριο αυτής της σταθεροποίησης, δεν μπορεί ακόμα να θεωρηθεί δεδομένη η αύξηση ποσοστών», επισημαίνει. Όπως προσθέτει, οι απώλειες που κατέγραφε τους τελευταίους μήνες το κυβερνών κόμμα, που από τον Δεκέμβριο και μετά άρχισε να σημειώνει δημοσκοπική απώλεια δυνάμεων, αφορούν ψηφοφόρους που μετακινήθηκαν κατά κύριο λόγο στη λεγόμενη «γκρίζα ζώνη» των αναποφάσιστων ή της αποχής και δεν ολοκλήρωσαν το βήμα μεταπήδησης σε κάποιο άλλο κόμμα. «Έτσι, ήταν πιο εύκολο να αρχίσουν να επιστρέφουν, όταν μπήκαν ορισμένα σκληρά πολιτικά διλήμματα στη συζήτηση» υπογραμμίζει.

- Η Πλεύση Ελευθερίας ενισχύει ακόμα περισσότερο τα ποσοστά της, αν και δείχνει να μειώνεται ο ρυθμός ανόδου. Άξιο αναφοράς, σύμφωνα με τον συνομιλητή μας, είναι το γεγονός ότι από τα ποιοτικά στοιχεία των μετρήσεων προκύπτει ότι το κόμμα έχει καταφέρει να έχει αξιόλογη διείσδυση σε όλες τις ομάδες του εκλογικού σώματος, καλύπτοντας όλο το φάσμα από τα αριστερά μέχρι τα δεξιά, αλλά και όλες τις ηλικιακές ομάδες. Βεβαίως, όπως εξηγεί, η μεγαλύτερη διείσδυση είναι στις νεότερες ηλικίες και στις γυναίκες ψηφοφόρους. Επίσης, αυξάνεται η επιρροή της Πλεύσης Ελευθερίας στους εκλογείς που βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση.

- Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς δείχνει να έχει εισέλθει σε καθοδικό σπιράλ και παρά το γεγονός ότι δεν είναι το μόνο κόμμα που καταγράφει απώλεια ποσοστών, η απώλεια της δεύτερης θέσης στις δημοσκοπήσεις του προκαλεί μεγαλύτερη ζημιά πολιτικά. «Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι στα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, σε δείκτες όπως η καταλληλότητα για πρωθυπουργός ή ποιο κόμμα έχει καλύτερες προτάσεις, η εικόνα του ΠΑΣΟΚ επιδεινώνεται», τονίζει ο συνομιλητής μας.

- Ο ΣΥΡΙΖΑ υφίσταται τη μεγαλύτερη πίεση, καθώς έχει τις μεγαλύτερες απώλειες και δείχνει να παγιώνεται σε χαμηλά ποσοστά, με πολύ μικρή συσπείρωση και με μαζική μετακίνηση ψηφοφόρων προς την Πλεύση Ελευθερίας.

Στόχος το 30%

Μέσα σε αυτό το τοπίο κατακερματισμού της αντιπολίτευσης, το κυβερνών κόμμα θα επιδιώξει να αξιοποιήσει τη σταθεροποίηση που τώρα καταγράφεται ως εφαλτήριο για να ανεβάσει τα ποσοστά του, με πρώτο στόχο το 30%. Σε αυτή την προσπάθεια φαίνεται ότι στη δεδομένη συγκυρία είναι σημαντικά και θα επιδράσουν υπέρ ή κατά τα ακόλουθα στοιχεία:

- Η άνοδος της Πλεύσης Ελευθερίας στη δεύτερη θέση, που αποτελεί έναν πολύ διαφορετικό αντίπαλο, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, απόλυτα διακριτά. «Είναι εύκολο να τεθούν διλήμματα σε σχέση με την Πλεύση Ελευθερίας όσον αφορά πολιτικές προτάσεις, πρόγραμμα, αλλά και ύφος και εκφορά πολιτικού λόγου» υπογραμμίζει ο αναλυτής. Και προσθέτει ότι «αν στη δεύτερη θέση εξακολουθούσε να βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ, τα διλήμματα δεν θα ήταν τόσο διακριτά και ίσως από τους ψηφοφόρους της Ν.Δ. που μετακινήθηκαν στην «γκρίζα» ζώνη, κάποιοι θα μπορούσαν πιο εύκολα να κατευθυνθούν προς το ΠΑΣΟΚ από ότι σε μια επιλογή όπως η Πλεύση Ελευθερίας».

- Η διεθνής κατάσταση, η αστάθεια που διαμορφώνεται και η αίσθηση ότι αλλάζουν οι ισορροπίες που είχαν διαμορφωθεί επί δεκαετίες, είναι στοιχεία που ευνοούν τη στροφή στη σταθερότητα και αυτό είναι το στοιχείο που η κυβέρνηση προβάλλει όλο και πιο συχνά ως διακύβευμα.

- Η αλλαγή των δεδομένων, σε σχέση με τα Τέμπη, ως προς το τι ισχύει τελικά σε σχέση με πορίσματα, αίτια, κ.λπ.. Είναι ένα στοιχείο, πάντως, που μπορεί να ενισχύσει την αίσθηση αναξιοπιστίας για το πολιτικό σύστημα.

- Η σταθερά αυξημένη δυσαρέσκεια των πολιτών για την οικονομία και την ακρίβεια, που παραμένει κυρίαρχη και δεν δείχνει να κάμπτεται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.