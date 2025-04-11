Φλωρίδης: Οι θεωρίες συνωμοσίας κατέρρευσαν παταγωδώς, οι αλήθειες αποκαλύπτονται

Απαριθμώντας τις θεωρίες συνωμοσίας, "οι οποίες κατέρρευσαν παταγωδώς" και αντιπαραβάλλοντας "τις αλήθειες που αποκαλύπτονται έναντι αυτών", στην υπόθεση των Τεμπών, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, κατηγόρησε με σφοδρότητα τα κόμματα ότι βύθισαν την κοινωνία στο ψέμα και στο μίσος για να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη.

«Σε όλες τις χώρες του κόσμου συμμετέχουν στις έρευνες η Δικαιοσύνη, οι σοβαροί επιστήμονες, οι εμπειρογνώμονες με την υποστήριξη όλων, για να λάμψει η αλήθεια και να εκλείψουν οι παθογένειες του κράτους και να αποδοθούν ευθύνες εκεί που πρέπει. Εδώ δεν έγινε καμία συζήτηση γιν αυτά και γι αυτό ευθύνονται αυτοί που οργάνωσαν αυτό το τεράστιο ψέμα. Και το έκαναν για συγκαλυφθεί η αλήθεια, να εκτραπεί η συζήτηση σε μια διαδικασία μίσους μέσα στην ελληνική κοινωνία, μεταξύ πολιτών και μίσους προς το πολιτικό σύστημα. Και αυτό το θεωρούν μεγάλη προσφορά στην Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Δικαιοσύνης. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπροστά στη δημοσκοπική κατάρρευσή του επειδή εναγκαλίστηκε με την κυρία Κωνσταντοπούλου σε αυτές τις συνωμοσιολογικές θεωρίες σήμερα το έβαλε τα πόδια γιατί αντιλήφθηκαν ότι αυτή τη θεωρία καταρρέει με πάταγο.

Προσέθεσε δε, ότι τώρα βρισκόμαστε στο σημείο εκείνο που «καλωσορίζουμε στην ομάδα αλήθειας τους πολιτικούς που είχαν υιοθετήσει αυτές τις συνωμοσίες και κατήγγειλαν την κυβέρνηση. Τους καλωσορίζουμε στην πορεία αλήθειας». «Διότι η αλήθεια είναι ότι είχαμε μια εθνική τραγωδία για την οποία το κράτος πρέπει να διορθώσει τις παθογένειες, η Δικαιοσύνη να βρει άκρη και ταυτοχρόνως να τελειώνουμε με αυτή τη διαδικασία του φοβερού μίσους η οποία ενσταλάχθηκε στην κοινωνία, ότι κάποιοι είναι δολοφόνοι», τόνισε.

Στην έναρξη της ομιλίας του ο κ. Φλωρίδης, ανέφερε ότι σήμερα τελειώνει μια αποκαλυπτική συνεδρίαση, κατά την οποία αποδείχτηκε πάρα πολύ καθαρά ότι υπάρχουν δύο ζητήματα τα οποία τα χωρίζει μια διαχωριστική γραμμή: Το πρώτο είναι ότι έχουμε την αληθινή τραγωδία, η οποία αναζητά την αλήθεια με την ανεύρεση της αλήθειας και την απόδοση των ευθυνών και από την άλλη πλευρά είναι η συνομωσιολογική θεωρία, η οποία υπηρετείται συστηματικά τον τελευταίο ενάμισι χρόνο προκειμένου να μη φανεί η αλήθεια.

«Ο σύλλογος των πολιτικών φίλων του ξυλολίου, φυλλορροεί» είπε με σκωπτικό τόνο και σε αυτό το πλαίσιο χωρίς να "απαλλάξει" το ΠΑΣΟΚ "που εξετράπη θεσμικώς" και τον ΣΥΡΙΖΑ, ενέταξε ιδίως τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Κ. Βελόπουλο, ως έναν από τους βασικούς εμπνευστές και ως έχων το σάλπισμα της κατηγορίας της συγκάλυψης, μέσω του μπαζώματος. Έκανε λόγο για τα "ψέματα" όπως χαρακτήρισε τις θεωρίες που ακούστηκαν για την τραγωδία, αντιπαραβάλλοντας σε αυτές τα στοιχεία που ήρθαν στο φως για να τις ανατρέψουν.

Όπως παρατήρησε ο κ. Φλωρίδης, σήμερα ο κ. Βελόπουλος είπε ότι τελικά ένα είναι το ερώτημα "πώς βρέθηκαν τα τρένα στην ίδια γραμμή" για να προσθέσει ότι τελικώς ξεχάστηκαν:

οι 53 εξαφανισμένοι, που ανέβηκαν δήθεν στη Λάρισα χωρίς εισιτήριο και τελικά δεν τους έβρισκε κανένας,

τα τρία βαγόνια που είχαν εξαφανιστεί και ήταν υποτίθεται το μεγάλο πειστήριο της μεταφοράς φορτίων,

το βαγόνι που μετέφερε τόνους ξυλολίου, που προκάλεσαν δήθεν αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά και για το οποίο οι πραγματογνώμονες των συγγενών είπαν ότι δεν υπήρξε ποτέ

οι περίφημες μονταζιέρες, οι οποίες υποτίθεται αφορούσαν τα ηχητικά που έστειλε ο ΟΣΕ στον ανακριτή και είχαν γίνει δήθεν παρεμβάσεις για να μην ακούσει ο ανακριτής τι συνομιλίες υπήρχαν και ήρθε το Πολυτεχνείο και είπε ότι οι συνομιλίες που δόθηκαν στον ανακριτή ήταν απολύτως αυθεντικές και δεν έλειπε ούτε ένα δευτερόλεπτο

η περίφημη κατάσχεση των 25 τόνων ξυλολίου από τον Προμαχώνα που τους πήρε μια εταιρεία - φάντασμα, η οποία στη συνέχεια εμπλέκεται με κάποιο τρόπο και η κυβέρνηση πήγε να τη συγκαλύψει με το μπάζωμα, για να αποδειχθεί ότι η εταιρεία ήταν απολύτως υπαρκτή, ο ανακριτής την κάλεσε για να αποδείξει τι έγιναν αυτοί οι 25 τόνοι, που τους πήρε η εταιρεία 15.000 ευρώ. Άρα έγινε μια γιγαντιαία επιχείρηση συγκάλυψης προκειμένου να κρυφτεί ένας λαθρέμπορος.

«Όμως ένας μέγας εμπειρογνώμονας πτυχιούχος Λυκείου, ο οποίος ταλαιπώρησε την ελληνική κοινωνία με διάφορες γνωματεύσεις, δήλωσε ότι ο σκοπός του ήταν να σηκώσει κεφάλι επιτέλους ο λαός από μια άρχουσα τάξη που μας έχει βγάλει το λάδι από το 1945». «Αυτός ήταν πραγματογνώμονας που έπαιζε τηλεοπτικά και δηλητηρίαζε τον κόσμο με ψέματα. Δεν εμφανίστηκε σε μια σοβαρή δημόσια συζήτηση ποτέ η έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους, η οποία λέει ότι ο ανακριτής πήρε από τον χώρο εκεί 170 δείγματα, τα οποία τα έδωσε στο Γενικό Χημείο του Κράτους, και οι αναλύσεις έδειξαν ότι και στην πλευρά, την οποία έγινε η επέμβαση και κυρίως πάνω στο συρμό και δίπλα στην πλευρά, που δεν έγινε καμία επέμβαση, βρέθηκαν ακριβώς τα ίδια στοιχεία: δηλαδή καμμένα έλαια σιλικόνης. Άρα καίγονται; Θα το πουν» ήταν η ακριβής αναφορά του κ. Φλωρίδη.

Καταρρέει η θεωρία της συγκάλυψης με το "μπάζωμα"

Σχετικώς με το λεγόμενο "μπάζωμα" ο υπουργός Δικαιοσύνης, είπε ότι καταρρέει η σοβαρή κατηγορία της συγκάλυψης, που έγινε με το "μπάζωμα". Ειδικότερα ανέφερε ότι: "Το μπάζωμα έγινε από τη μία μεριά όμως από την άλλη πλευρά του τρένου για την πυρόσφαιρα όπως δημιουργήθηκε τα στοιχεία που δημιούργησαν έπεσαν. Και πρώτα στάθηκαν πάνω από τους συρμούς. Πάνω στους συρμούς δεν έγινε καμία επέμβαση για να αλλοιωθεί το πεδίο από το οποίο πήρε ο ανακριτής στοιχεία και πήρε από 40 σημεία. Η επέμβαση στη δεξιά μεριά δεν έγινε καμία και έγινε μόνο στην άλλη. Λίγο μυαλό να έχει κάποιος θεωρεί ότι είναι τόσο γελοία αυτή η προσέγγιση που όχι μόνο δεν μπορεί να αποδοθεί σε μία κυβέρνηση, αλλά στον μεγαλύτερο βλάκα. Ο μεγαλύτερος βλάκας να θέλει να κάνει μια επέμβαση θα επέμβει πάνω στα τρένα, στη μεριά που είναι απείραχτη και στη μεριά που είναι πειραγμένη. 'Αρα κατέρρευσε όλη αυτή η θεωρία του μπαζώματος με την έννοια της συγκάλυψης. Δηλαδή ότι εκεί επιχειρήθηκε να κρυφτεί κάτι. Και ποιος σοβαρός μετά από αυτά τα οποία ήρθαν στο φως της δημοσιότητας να πει πια να το ισχυριστεί αυτό. Κανένας".

Προσέθεσε στις καταγγελίες του εναντίον της Αντιπολίτευσης, να μη φτάσει ποτέ στο τέλος αυτή η υπόθεση "που πρωταγωνίστησε η κυρία Κωνσταντοπούλου" τη μήνυση στον ανακριτή, υπό τον "καταπληκτικό" τίτλο "640.000 στοιχεία απέκρυψε ο ανακριτής" και τελικά - όπως είπε - αποδείχτηκε ότι όλα τα στοιχεία βρίσκονται στη δικογραφία και έχουν δοθεί αντίγραφα στους 217 διαδίκους, όπως και σε εκείνους που έκαναν τη μήνυση.

"Αλλά πόσο μεγάλο κακό έκανε αυτό στον κόσμο αυτό; Διότι όσο πιο μεγάλο είναι ένα ψέμα τόσο πιο εύκολα πιστευτό γίνεται. Όμως ελάχιστοι έμαθαν την αλήθεια και πράγματι η ανάδειξη της αλήθειας είναι κάτι δύσκολη όταν έχει επικρατήσει ένας ωκεανός ψέματος" υπογράμμισε ο κ. Φλωρίδης.

Αναφερόμενος δε στη μήνυση που υπεβλήθη στους βουλευτές της Επιτροπής επειδή υπέγραψαν να οδηγηθεί ο κ. Τριαντόπουλος, ενώ είχαν υπογράψει 1,5 εκατομμύρια πολίτες να πηγαίνουν οι πολιτικοί στους φυσικούς τους δικαστές. Και τώρα έκαναν μήνυση στους βουλευτές οι οποίοι εφαρμόζουν αυτό που υπέγραψαν ενάμιση εκατομμύριο πολίτες.

Ο κ. Φλωρίδης, χαρακτήρισε "κτηνώδη στάση" την κατηγορία που απευθύνθηκε εναντίον των νεκρών μηχανοδηγών ότι ήταν διεφθαρμένοι συνεργάτες ενός άγνωστου λαθρεμπόρου. Δηλαδή αυτοί που κάνουν μαθήματα ηθικής εδώ μέσα κατηγόρησαν τους νεκρούς, που δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους.

Απάντηση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Απαντώντας στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία προηγήθηκε στο βήμα είπε ότι όντως οι ψυχές των νεκρών και οι συγγενείς τους ζητούν δικαίωση, και αυτή μπορεί να έρθει μόνο από την απονομή της Δικαιοσύνης, η οποία ερευνά την αλήθεια και αποδίδει τις ευθύνες εκεί που πρέπει να τις αποδώσει.

«Αν αυτό που λέω ισχύει, τότε η παράσταση που παρακολουθήσαμε γίνεται από την Κωνσταντοπούλου, η οποία κάνει τα πάντα για να μη φτάσει αυτή η υπόθεση ποτέ στο δικαστήριο, στη λύτρωση δηλαδή και κάνει τα πάντα για να μη φτάσει αυτή η υπόθεση ποτέ στο δικαστήριο, δηλαδή ποτέ στη λύτρωση» σημείωσε και την κατηγόρησε ότι μεταχειρίζεται κάθε μέτρο και κάθε μέσο που μπορεί να φανταστεί άνθρωπος προκειμένου να μην ολοκληρωθεί η ανάκριση, προκειμένου να συκοφαντείται η Δικαιοσύνη έτσι ώστε να μην αποδοθεί ποτέ η Δικαιοσύνη, "που είναι η λύτρωση για όλους, η λύτρωση για το εθνικό μας τραύμα, προκειμένου αυτή να δίνει αυτές τις κακόγουστες παραστάσεις". «Η Μάρθα Βούρτση στις παλιές ελληνικές ταινίες, είχε και μια αυθεντικότητα. Το κακέκτυπο είναι μάλλον μια θλιβερή κατάσταση. Το πρωί μνημόσυνα και το βράδυ στα μπουζούκια. Ανάγνωση των ονομάτων των νεκρών και το βράδυ στα μπουζούκια, στα λουλούδια και τα νταχτιρντί», συνέχισε.

Τέλος, είπε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου, επιχειρεί εργαλειοποιώντας την εθνική τραγωδία, να κάνει αυτό που δεν πέτυχε τότε που κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ: να ρίξει τη χώρα στα βράχια. «Όμως αυτό δεν είναι μίσος για τον Μητσοτάκη και τον Τσίπρα, είναι μίσος για την κοινωνία και τη χώρα, η οποία όμως δεν αντέχει καμία διακινδύνευση», κατέληξε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

