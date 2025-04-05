Μετ΄ εμποδίων το «φλερτ» ΣΥΡΙΖΑ - Νέα Αριστεράς

Του Αντώνη Αντζολέτου

Μια νέα ανατροπή «ψήνεται» στο χώρο της αντιπολίτευσης. Όχι πως αποτελεί εύκολη «εξίσωση» ο ΣΥΡΙΖΑ να επανέλθει στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή, ωστόσο αν επιτευχθεί ο στόχος των επιτελών της Κουμουνδούρου δεν θα είναι κάτι που θα περάσει απαρατήρητο.

Μια νέα αλλαγή «σκυτάλης» στον τέταρτο πολιτειακό θεσμό θα είναι άλλη μια απόδειξη του κατακερματισμού και της κρίσης στην οποία βρίσκεται το πολιτικό σύστημα.

Το στοίχημα για τον Σωκράτη Φάμελλο να αποκτήσει ακόμα επτά βουλευτές απασχολεί πολύ τους επιτελείς του ΣΥΡΙΖΑ. Το ιδανικό σενάριο θα ήταν να επέλθει μια συμφωνία με τη Νέα Αριστερά και τα δύο κόμματα διατηρώντας την αυτοτέλεια τους και τα γραφεία τους στη Βουλή να συμπορευτούν με μια νέα σύνθετη ενδεχομένως ονομασία.

Αν προχωρήσουν σύντομα τα πράγματα ο επικεφαλής της Κουμουνδούρου θα μπορούσε να βρεθεί στη φετινή ΔΕΘ με τον ρόλο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για αυτόν τον αρκετό φιλόδοξο στόχο, το εμπόδιο που έχει να αντιμετωπίσει ο επικεφαλής της Κουμουνδούρου είναι διττό.

Ο Παύλος Πολάκης με την επίθεση που εξαπέλυσε στον Ευκλείδη Τσακαλώτο για την κριτική που άσκησε στην κυβέρνηση προβλημάτισε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι είδαν μια προσπάθεια υπονόμευσης όλων των διεργασιών που γίνονται.

Στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του Σαββάτου καταγράφηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα «τζαρτζάρισμα» του Σωκράτη Φάμελλου με τον Παύλο Πολάκη. Ουσιαστικά ο πρόεδρος χτύπησε ένα «καμπανάκι» προς τον χανιώτη βουλευτή. Οι ζυμώσεις στο ΣΥΡΙΖΑ ενόψει του συνεδρίου, που θα γίνει στις αρχές του καλοκαιριού, έχουν ξεκινήσει και όλα δείχνουν πως σύγκρουση θα υπάρξει.

Το άλλο εμπόδιο για τη συμπόρευση των δύο κομμάτων προκύπτει μέσα από τη Νέα Αριστερά. Τα στελέχη της παλαιάς «Ομπρέλας» σε κάθε συνεδρίαση των οργάνων του κόμματος, δείχνουν τη διαφωνία τους για επανασυγκόλληση με την Κουμουνδούρου. Υποστηρίζουν πως πρέπει να υπάρχει υπομονή περιμένοντας από το πρώην κόμμα τους να κάνει κάποια βήματα επαναπροσέγγισης και αυτοκριτικής.

Αυτό, όπως λένε, δεν μπορεί να γίνει πριν από το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Χαρίτσης έχει μιλήσει για τη συγκρότηση ενός Λαϊκού Μετώπου που θα συγκροτηθεί σε προγραμματική βάση, ωστόσο όσοι αντιστέκονται βλέπουν πως μια κοινοβουλευτική συμπόρευση θα βάλει τη «σφραγίδα» και μιας εκλογικής συμπόρευσης. Η Νέα Αριστερά πιέζεται πολύ δημοσκοπικά και τα στελέχη που είναι υπέρμαχοι της συνεργασίας υποστηρίζουν πως έχει χαθεί ήδη πολύτιμος χρόνος.

Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 26 βουλευτές και το ΠΑΣΟΚ 33. Η Νέα Αριστερά διαθέτει 11, ενώ χωρίς πολιτική στέγη παραμένουν η Αθηνά Λινού και ο Γιάννης Σαρακιώτης που ανεξαρτητοποιήθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η καθηγήτρια επιδημιολογίας, παρά το γεγονός πως υπόγραψε την κοινή δήλωση για την προανακριτική μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, δεν έχει αποφασίσει τι θα κάνει. Το ίδιο και ο βουλευτής Φθιώτιδας. Είναι πολύ κρίσιμη η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος του Αλέξη Χαρίτση που θα γίνει το επόμενο Σαββατοκύριακο, καθώς θα ληφθούν σημαντικές αποφάσεις για το πως θα πορευτεί η Νέα Αριστερά μέχρι τις εκλογές.



