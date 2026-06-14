Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συζήτησε σήμερα τον πόλεμο Ουκρανία-Ρωσίας με τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν οι δύο ηγέτες, με τον Ουκρανό πρόεδρο να λέει ότι θα έχει επιπλέον συζητήσεις με τον Αμερικανό ομόλογό του για το θέμα αυτό στη σύνοδο κορυφής της G7 στη Γαλλία.

Με ανάρτηση στο X ο Ζελένσκι τόνισε ότι με τον Τραμπ «συζήτησαν μέτρα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εγκαθίδρυση της ειρήνης τώρα».

«Ενημέρωσα τον πρόεδρο για τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο της μάχης και την ενίσχυση των θέσεών μας. Συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε αυτές τις συζητήσεις στη συνάντησή μας στη σύνοδο κορυφής της G7», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Ντμίτρο Λίτβιν τόνισε σε μμε ότι η τηλεφωνική επικοινωνία των δύο προέδρων ήταν «αρκετά καρποφόρα» και διήρκεσε 30 με 35 λεπτά, συμπληρώντας ότι ο Ζελένσκι ευχήθηκε στον Τραμπ για τα 80α του γενέθλια που γιορτάζει σήμερα.

Τους τελευταίους μήνες, γύροι διαπραγματεύσεων, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, που αποσκοπούσαν στην εξεύρεση λύσης για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, δεν κατάφεραν να φέρουν το Κίεβο και τη Μόσχα πιο κοντά σε μια συμφωνία, με τις διαπραγματεύσεις να έχουν βαλτώσει καθώς η προσοχή της Ουάσιγκτον έχει μετατοπιστεί στο Ιράν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος συνομίλησε στις 8 Ιουνίου με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, τονίζοντας τη σημασία της «αναζωογόνησης της διπλωματίας».

Ο Ζελένσκι θα συμμετάσχει την Τρίτη σε συνάντηση εργασίας με τους ηγέτες της G7 στη σύνοδο που θα γίνει στο Εβιάν, παρουσία του Αμερικανού προέδρου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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