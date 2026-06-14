Τραμπ στο Axios: Ο Νετανιάχου δεν έχει καμία γ.. κρίση, ήμασταν μία ώρα πριν τις υπογραφές με το Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι η συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου εξακολουθεί να βρίσκεται σε καλό δρόμο για σήμερα Κυριακή, παρά την ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό και την απειλή του Ιράν για αντίποινα.

Όπως σημειώνει το Axios, ο Τραμπ προσπαθεί να σώσει μια συμφωνία που παραλίγο να καταρρεύσει τη στιγμή που το Ισραήλ επιτέθηκε στη Βηρυτό, βασιζόμενος στη διπλωματία και στα δημόσια μηνύματα για να επιτύχει την υπογραφή της. Οι ιρανικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι αναμένεται να υπογραφεί συμφωνία σήμερα.

«Αναστάτωσε τα πράγματα. Καθυστέρησε την υπογραφή κατά μερικές ώρες. Έπρεπε να γίνει τώρα. Τώρα έχει προγραμματιστεί για σε λίγες ώρες (σ.σ. η υπογραφή της συμφωνίας», δήλωσε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνομιλία.

Η κλιμάκωση της έντασης στο Λίβανο σημειώθηκε λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη υπογραφή συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ τους.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι έμεινε σοκαρισμένος όταν οι σύμβουλοί του τον ενημέρωσαν τηλεφωνικά για την ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό, και ξέσπασε εναντίον του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Είναι τόσο κακό, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Μια ώρα πριν υπογράψουμε τη συμφωνία», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ αναγνώρισε ότι η Χεζμπολάχ επιτέθηκε πρώτη στο Ισραήλ, αλλά τόνισε ότι δεν προκάλεσε ζημιές και ότι δεν υπήρξαν θύματα.

«Γιατί έπρεπε ο Μπίμπι να κάνει αυτή τη γαμ... επίθεση; Είχα τσαντιστεί πάρα πολύ. Του το έκανα σαφές. Δεν έχει καμία γαμ... κρίση. Του το έκανα σαφές», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η συμφωνία με το Ιράν θα είναι επωφελής για το Ισραήλ, καθώς θα εμποδίσει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, θα επιβάλλει την καταστροφή του πυρηνικού υλικού και θα επιτρέπει αιφνιδιαστικούς ελέγχους στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Πηγή: skai.gr

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