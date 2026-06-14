Η Τεχεράνη προειδοποιεί με «άμεση» απάντηση στην ισραηλινή επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, το ανώτατο όργανο ασφαλείας της χώρας, προειδοποίησε με μια «επικείμενη» απάντηση στον ισραηλινό βομβαρδισμό νωρίτερα σήμερα στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ.

«Η απάντηση από τους μαχητές του Ισλάμ επίκειται (...) Ο Λίβανος είναι η ζωή μας και η παραβίαση των κόκκινων γραμμών της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν θα γίνει ανεκτή», δήλωσε ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Ζολγκάντρ, γραμματέας του Συμβουλίου, με ανάρτηση στο X.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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