Από το βήμα της Περιφερειακής Συνδιάσκεψης στις Κυκλάδες, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε την πρόταση του για μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά και έως ότου συμβεί αυτό τη δημιουργία ειδικού ταμείου που θα επιστρέφει στο νησί το μεγαλύτερο μέρος των εισπράξεων από τον αυξημένο ΦΠΑ για υποδομές ανάπτυξης ,κοινωνικής συνοχής και ανθεκτικότητας.

«Οδηγία του Συμβουλίου της ΕΕ επιτρέπει από την 01/01/2025 την επαναφορά μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου έως 30%. Για εμάς είναι δέσμευση. Περιμένουμε τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά, όσο την περιμένουμε, θέλω να σας πω τι πρότεινα και στη Ρόδο για τα νησιά αυτά που έχουν αυξημένα έσοδα από τον ΦΠΑ λόγω τουρισμού. Μέχρι να πάμε στον μειωμένο συντελεστή, η διαφορά από τον υφιστάμενο μέχρι τον μειωμένο συντελεστή να επιστρέφει σε παρεμβάσεις για το κοινωνικό κράτος, την υγεία και την ανθεκτικότητα» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος σε θέματα ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης, ο κ. Ανδρουλάκης επέμεινε ότι «η χώρα δεν αντέχει άλλες χαμένες ευκαιρίες. Δεν μπορεί να έρχονται 40 δισ. ευρώ με το Ταμείο Ανάκαμψης και να μη γίνεται καμία συζήτηση για την προτεραιοποίηση των έργων που πρέπει να υλοποιηθούν. Για εμάς, λοιπόν, είναι προτεραιότητα η περιφερειακή ανάπτυξη, ο περιφερειακός σχεδιασμός και ο σεβασμός στην Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Σκιαγράφησε ως προτεραιότητα ένα τουριστικό μοντέλο προστιθέμενης αξίας: «Το όραμα μας είναι να υπάρχουν συνέργειες με τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση. Με μετρήσιμους, όμως, στόχους, όχι στις θεωρίες. Πόσοι ήρθαν, πόσοι γεύτηκαν τα εγχώρια προϊόντα και πόσο αυξήθηκαν οι εξαγωγές κάθε χρόνο προς κράτη από όπου έχουμε ισχυρή παρουσία ταξιδιωτών στον τόπο σας. Διότι, όταν γευτούν ένα καλό μεταποιημένο μέλι στη Σέριφο και το πάρουν μαζί τους, ένα καλό τυρί στη Νάξο, ένα καλό κρασί στη Σάμο, είναι πιθανό να το ζητήσουν και τους χειμερινούς μήνες στον τόπο τους. Και με αυτόν τον τρόπο δεν θα κερδίζει μόνο ο ξενοδόχος, αλλά και ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος και ο μεταποιητής».

«Τη Νέα Δημοκρατία δεν θα τη νικήσουμε ούτε με κραυγές, ούτε με λαϊκισμούς, ούτε με θεωρίες συνωμοσίας. Θα την κερδίσουμε με το πρόγραμμά μας, το πολιτικό μας ήθος, τον πολιτικό μας πλούτο και τον αγώνα μας θεσμικά στο προσκήνιο» σχολίασε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφερόμενος στο πολιτικό περιβάλλον.

Και τόνισε ως προς τα «κόμματα-πρόσωπα» και τα κόμματα χωρίς πρόγραμμα: «Μήπως τελικά αυτά τα κόμματα είναι η ευλογία για τον κ. Μητσοτάκη γιατί πολύ απλά φιλοτεχνούν το αφήγημα “Μητσοτάκης ή χάος”»;

Τέλος, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στη στεγαστική κρίση υπογραμμίζοντας: «Είμαστε η χώρα όπου το μεγαλύτερο κόστος στο νοικοκυριό είναι το ενοίκιο. Αυτό συνέβη μέσα σε μια πενταετία. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι λύση είναι πολυκατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ότι λύση ανάπτυξης είναι η golden visa.Μια στις δύο άμεσες ξένες επενδύσεις δεν είναι παραγωγική, αλλά είναι real estate.

Ανάπτυξη είναι να ξεπουλάμε την περιουσία των γονιών μας, τον εθνικό μας πλούτο; Και μέχρι πότε θα έχει ανθεκτικότητα αυτή η ανάπτυξη;»

Και περιέγραψε τον αντίκτυπο της μη αύξησης του ορίου της golden visa στα νησιά κάτω των 3.500 κατοίκων: «Ποια νησιά έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα υποδομών; Η Κρήτη ή η Σέριφος και η Σίφνος; Γιατί στην Κρήτη πήγαν στις 800.000 ευρώ το όριο της golden visa και σε όλα τα μικρότερα νησιά έμεινε στις 400.000 μολονότι δεν υπάρχουν υποδομές και έχει προκληθεί τεράστιο ζήτημα με το νερό; Γιατί πολύ απλά για αυτούς δεν είστε εσείς η προτεραιότητα. Προτεραιότητα είναι οι μπίζνες με τα συμφέροντα που εξυπηρετεί η Νέα Δημοκρατία. Μπίζνες με την υγεία, όταν δύο οικονομικά συμφέροντα ελέγχουν το 77%των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, μπίζνα με τα ακτοπλοϊκά, μπίζνα με την ενέργεια, μπίζνα με τη στέγαση».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.