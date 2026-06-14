Σκάνδαλο στις πολεοδομίες: Νέες αποκαλυπτικές συνομιλίες εμπλεκομένων

Νέοι διάλογοι και στοιχεία από τη δικογραφία για το κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες φέρνουν στο φως τον τρόπο με τον οποίο φέρονται να εξυπηρετούνταν υποθέσεις αδειοδοτήσεων και κατεδαφίσεων.

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Οι έρευνες, για τυχόν εμπλοκή κι άλλων προσώπων, συνεχίζονται με το θέμα να έχει πάρει και πολιτικές διαστάσεις.

Στην έκθεση ανάλυσης της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων συνεχίζουν να βρίσκονται οι φυσικές παρακολουθήσεις και οι κοριοί των συνομιλιών, που έχουν φέρει στην επιφάνεια το ευρύ δίκτυο διαφθοράς, χρηματισμών, τις προσπάθειες δωροδοκιών και επιρροής σε όλη την αλυσίδα αδειοδοτήσεων.

Τον περασμένο Δεκέμβρη, η 50χρονη αρχηγός μεσολάβησε προκειμένου να εγκριθεί από την υπηρεσία Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών έργων Αττικής κατεδάφιση σε ακίνητο στα Πετράλωνα.

Την έγκριση θα έδινε υπάλληλος της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Μεσολαβητής ένας μηχανικός που παρέδωσε άγνωστο χρηματικό ποσό σε δύο πακέτα.

Ο διάλογος της με τον γαμπρό του ιδιοκτήτη του ακινήτου είναι χαρακτηριστικός:

50χρονη: Για να μπορώ να σου βρω εγώ, να δω τι μπορώ να κάνω...

Γαμπρός ιδιοκτήτη: Εντάξει, οκ. Εντάξει ρε Μινάκι...

50χρονη: Γιατί αυτή είναι η πιο δύσκολη υπηρεσία γενικά.Έχουν όλοι πρόβλημα εκεί πέρα...

Γαμπρός ιδιοκτήτη: Πιστεύω ότι όταν περάσουμε αυτό το σκόπελο είναι κομπλέ. Αλλά πρέπει να περάσεις αυτό το σκόπελο από τη Νεωτέρων...

Σε άλλο σημείο του διαλόγου γίνεται αναφορά στα χρήματα:

Γαμπρός ιδιοκτήτη: Από την εμπειρία σου εσένα σε τέτοιες καταστάσεις, αυτά τα λεφτά ποιος τα πληρώνει; Λέμε και καλά όταν γίνεται κάτι τέτοιο ποιος τα παίρνει;

50χρονη: Που να ξέρω; Δεν ξέρω καθόλου...

Γαμπρός ιδιοκτήτη: Δηλαδή τα μοιραζόμαστε π.χ; Κατάλαβες τι λέω...Με τον κατασκευαστή, αυτό λέω...

50χρονη: Ο κατασκευαστής δεν έχει σχέση,δεν...,δεν νομίζω ότι έχει σχέση, του ιδιοκτήτη είναι τα λεφτά...

Αργότερα, η αρχηγός επικοινωνεί με τον γαμπρό του ιδιοκτήτη για να του πει πως ο σκοπός επετεύχθη:

Γαμπρός ιδιοκτήτη: Πέρασε;

50χρονη: Πέρασε, πέρασε. Πέρασε οριακά, δηλαδή δε θα το περνάγανε αλλά έβαλε πολύ πλάτη ο Γενικός Γραμματέας και η άλλη που είχα μιλήσει.

Αυτή τη στιγμή εξετάζονται κι άλλες περιπτώσεις δωροληψίας, κατάχρησης αρμοδιοτήτων και παραβίασης υπηρεσιακών παραγόντων.

Πηγή: skai.gr

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