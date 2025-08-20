Την έξοδο από τα μνημόνια επί πρωθυπουργίας Αλέξη Τσίπρα, θυμίζει με σημερινή του ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ και εξαπολύει επίθεση στην κυβέρνηση.

Στην ανακοίνωση της, η Κουμουνδούρου αναφέρει: «21 Αυγούστου του 2018, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωνε από την Ιθάκη το τέλος των μνημονίων και τον τερματισμό της πολύχρονης Οδύσσειας του ελληνικού λαού.

Η ΝΔ μιλούσε τότε για δήθεν '4ο μνημόνιο', μόνο και μόνο για να κερδίσει τις εκλογές το 2019. Επτά χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ζούμε σε μια χώρα όπου η διαφθορά και η διαπλοκή κυβερνούν τη χώρα, τα καρτέλ κερδοσκοπούν ασύστολα, ενώ τα σκάνδαλα και η συγκάλυψή τους αποτελούν καθημερινότητα. Οι πολίτες, που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, διαπιστώνουν καθημερινά πως η χώρα, όχι μόνο δεν πρόκοψε, αλλά αντίθετα κάνει διαρκώς βήματα προς τα πίσω».

Γενικεύοντας υποστηρίζει: «Ο Αύγουστος του 2018 υπενθυμίζει πως μια αποφασισμένη κυβέρνηση μπορεί, ακόμα και υπό το βάρος των δυσμενέστερων συσχετισμών, να ασκεί πολιτική υπέρ του λαού και υπέρ των ασθενέστερων».

