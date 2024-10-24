Διπλή πρόκληση με navtex από την Τουρκία – Άμεση αντίδραση από την Αθήνα

Σε εγρήγορση βρίσκεται η Αθήνα μετά την τουρκική antinavtex για την πόντιση καλωδίων μεταξύ Χίου και Λέσβου.

Η Αθήνα απορρίπτει τις τουρκικές διεκδικήσεις και αιτιάσεις καθώς η Τουρκία προχώρησε σε διπλή πρόκληση με αφορμή τις εργασίες του ερευνητικού Αιγαίο.

Η Τουρκία προχώρησε σε δύο navtex με τις οποίες επαναφέρει και επιμένει στα περί τουρκικής υφαλοκρηπίδας στις περιοχές Χίου και Λέσβου και μεταξύ Χίου και Σάμου.

Η Αθήνα απαντά ότι θα προβεί σε κάθε ενέργεια προκειμένου να βάλει φρένο στις τουρκικές διεκδικήσεις καθώς όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές είναι ενάντια στο διεθνές δίκαιο.

Σε ό,τι αφορά με τις εργασίες του ερευνητικού σκάφους, προχωρά κανονικά στον προγραμματισμό του και η πρώτη του αποστολή έχει ήδη ολοκληρωθεί, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.



Πηγή: skai.gr

