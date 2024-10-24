«Είναι χρήσιμο να ξέρουμε και τις αποστάσεις που έχουμε διανύσει και αυτές δεν είναι μικρές. Γιατί πράγματι πιστεύω ότι η Ελλάδα του 2024 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2019. Η οικονομία μας έχει βγει από την εντατική, καταγράφει από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη. Τις μεγαλύτερες μειώσεις χρέους παγκοσμίως, η επενδυτική βαθμίδα είναι γεγονός ύστερα από 14 χρόνια» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην γενική συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

«Ο τουρισμός καταγράφει ρεκόρ, οι εξαγωγές μας υπηρεσιών και προϊόντων αγγίζουν πια το 50% του Α Ε Π με τη συμβολή της βιομηχανίας και της μεταποίησης να συνιστούν μάλιστα μία πολύ σοβαρή ποιοτική μεταβολή της διάρθρωσης της οικονομίας μας. Έχουμε κλείσει πρακτικά το μισό επενδυτικό κενό που μας χωρίζει από την υπόλοιπη Ευρώπη» είπε σημειώνοντας ότι έχουν δημιουργηθεί σχεδόν 500.000 νέες θέσεις εργασίας και η ανεργία είναι σε μονοψήφια ποσοστά, ενώ οι μισθοί αυξάνονται, υπερβαίνοντας συχνά τον πληθωρισμό.

«Πιστεύω ότι κύριε πρόεδρε αγαπητά μέλη του ΣΕΒ χωρίς να μακρηγορώ είναι τώρα η στιγμή για ένα νέο συμβόλαιο δράσης που θα κάνει αποτελεσματικότερη τη συνεργασία πολιτείας και επιχειρηματικότητας με διακριτούς ρόλους, με σαφείς κανόνες, αλλά και με κοινές προοπτικές, ώστε αυτή η θετική συγκυρία να μετατραπεί γρήγορα σε μία νέα ευκαιρία. Τα αποτελέσματα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας να γίνει μέρος της συλλογικής ευημερίας. Η εθνική πρόοδος να απλωθεί οριζόντια σε όλη την κοινωνία και σε όλη τη χώρα» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Επισήμανε δε ότι στην κατεύθυνση αυτή, οι κυβερνητικές δεσμεύσεις γίνονται ήδη πραγματικότητα ότι μειώθηκαν ήδη σημαντικά οι συντελεστές στα επιχειρηματικά κέρδη στα μερίσματα.

Στην συνέχεια ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση που θα δώσουν την δυνατότητα να κάνει η χώρα ένα μεγάλο επενδυτικό άλμα.

«Υπάρχει σήμερα ένα δεδομένο στον τόπο μας, το οποίο αν και άυλο, αποτελεί ένα χειροπιαστό εθνικό πλεονέκτημα. Και αυτό δεν είναι άλλο από την πολιτική σταθερότητα» τόνισε ο πρωθυπουργός υπογραμμίζοντας ότι αυτή η σιγουριά της ομαλότητας είναι τελικά και η αφετηριακή προϋπόθεση για κάθε βήμα προς αυτή που διαμορφώνει τελικά ένα θετικό επενδυτικό κλίμα που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να επενδύουν με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Επίσης είπε ότι υποστηρίζει την έκθεση Ντράγκι, η οποία αναδεικνύει τον κίνδυνο η Ευρώπη μονίμως να χάνει έδαφος σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα αύριο ενδεχομένως την Ινδία και απαιτεί από όλους μας να πάρουν πολύ τολμηρές αποφάσεις και να εξασφαλίσουν ότι το κοινό μας ευρωπαϊκό μέλλον θα μπορούμε να το ατενίζουμε με αισιοδοξία.

Τέλος κλείνοντας ο πρωθυπουργός ανέφερε «κύριε Πρόεδρε, ξέρετε ότι είμαι ένας πολιτικός ο οποίος πιστεύει όσο λίγοι στην ελεύθερη οικονομία στο πλαίσιο μιας φιλελεύθερης πολιτικής που συνδυάζει την ανάπτυξη της χώρας με την ατομική προκοπή των πολιτών. Ένα κράτος το οποίο δεν ορίζει αλλά ρυθμίζει, οπότε χρειάζεται, παρεμβαίνει ρυθμιστικά. Ακριβώς λοιπόν, επειδή έχω αυτές τις θέσεις, θέλω και εγώ με τη σειρά μου να είμαι καθαρός στα ζητούμενα τα οποία η πολιτεία έχει από σας. Δεν υπάρχει ακμαία οικονομία χωρίς συνεκτική κοινωνία, δεν υπάρχει επιτυχημένη επιχείρηση χωρίς ευχαριστημένους και παραγωγικούς εργαζομένους».

«Και σίγουρα καμία ανάπτυξη στους αριθμούς δεν αποκτά περιεχόμενο αν αυτή τελικά δεν αφορά τους πολλούς. Έχετε συνεπώς και εσείς τη δική σας θέση στο κοινό μέτωπο προόδου της Ελλάδος» σημείωσε.

«Τι σημαίνει αυτό; Ότι τα κέρδη δεν είναι μόνο για να αποταμιεύονται για να μοιράζονται σε μερίσματα, το μεγαλύτερο μέρος τους πρέπει να επενδύεται ξανά στις επιχειρήσεις, να εκσυγχρονίζονται εγκαταστάσεις να τονώνεται η έρευνα, να επενδύεται στην καινοτομία. Έχουμε εξάλλου βελτιώσει πολύ τα φορολογικά κίνητρα που δίνουμε στις επιχειρήσεις που το κάνουν. Το βλέμμα σας να είναι όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά στο εξωτερικό, να τονώσουμε την εξωστρέφεια μας αλλά όχι μόνο. Θα ξαναπώ ότι η πρόοδος των επιχειρήσεων οφείλει να μεταφράζεται σε καλύτερους μισθούς και συνθήκες εργασίας. Είναι κάτι που σε ένα βαθμό το βλέπουμε ήδη, αλλά η σύγχρονη επιχειρηματικότητα έχει πια χρέος να κάνει συμμέτοχο τους υπαλλήλους μιας εταιρείας στην πρόοδό της» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

