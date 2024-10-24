Η κυπριακή Ολομέλεια επικύρωσε σήμερα τη συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος, η οποία υπεγράφη στη Λευκωσία την 1η Δεκεμβρίου 2015.

Το κείμενο της εφαρμοστικής συμφωνίας εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 3 Ιουλίου 2024.

Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία αποτελεί μια εκ των προϋποθέσεων για την ένταξη της Κύπρου στο Πρόγραμμα Απαλλαγής Θεωρήσεων (Visa Waiver Programme) των ΗΠΑ και προνοεί ότι θα επιτρέπεται στα μέρη να χρησιμοποιούν τις εξουσίες αναζήτησης δεδομένων που προβλέπονται στη Συμφωνία PCSC για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα άτομα που περιλαμβάνονται στις βάσεις δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 3(5) της συμφωνίας.

Ο σκοπός είναι να διαπιστωθεί αν τα εν λόγω άτομα έχουν διαπράξει ή διαπράττουν, είναι ύποπτα ή ερευνώνται για σοβαρά εγκλήματα ή αν έχουν κατηγορηθεί ή καταδικαστεί για σοβαρά εγκλήματα, και τα οποία, λόγω αυτής της εγκληματικής δραστηριότητας, συνιστούν απειλή για τη δημόσια ασφάλεια όσον αφορά την είσοδό τους στο έδαφος ενός εκ των μερών ή την αίτησή τους για θεώρηση ή άλλη παροχή που σχετίζεται με τη μετανάστευση.

Για τους σκοπούς των αυτοματοποιημένων αναζητήσεων, τα δεδομένα στα αντίστοιχα αυτοματοποιημένα συστήματα ταυτοποίησης δακτυλικών αποτυπωμάτων των μερών, τα οποία προορίζονται να είναι διαθέσιμα, είναι για το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ όλα τα εφαρμοστέα και κατάλληλα αρχεία που τηρούνται ή είναι διαθέσιμα στο Αυτοματοποιημένο Σύστημα Βιομετρικής Ταυτοποίησης του Υπουργείου ή στον διάδοχό του, όπου επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και πολιτική των ΗΠΑ.

Για το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως είναι όλα τα εφαρμοστέα και κατάλληλα δεδομένα που τηρούνται ή είναι διαθέσιμα στη βιομετρική βάση δεδομένων του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Αναγνώρισης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων της Αστυνομίας Κύπρου ή στον διάδοχό της, όπου αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και πολιτική της Δημοκρατίας.

Πηγή: skai.gr

