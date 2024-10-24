Για «ταφόπλακα» στον θεσμό της προστασίας των μαρτύρων κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας την αποφαση της εισαγγελίας για την άρση της προστασίας των μαρτύρων, στην υπόθεση Novartis.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει:

«Για την απόφαση της οικονομικής εισαγγελέως για άρση της προστασίας των δύο κομβικών μαρτύρων του σκανδάλου Novartis



Ταφόπλακα στον σημαντικό θεσμό της προστασίας μαρτύρων, που εφαρμόζεται παντού στην Ευρώπη, κι όχι μόνο, γιατί προάγει την απονομή δικαιοσύνης, ειδικά σε υποθέσεις δημόσιου συμφέροντος.

Ο θεσμός άλλωστε των προστατευόμενων μαρτύρων, ή μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, ήταν που συντέλεσε στην αποκάλυψη του διεθνούς σκανδάλου Novartis .

Οι πανηγυρισμοί της ΝΔ και του κυβερνητικού εκπροσώπου αποπροσανατολίζουν από τη μεγάλη εικόνα:

Χάρη στις καταθέσεις των προστατευόμενων μαρτύρων (και των μαρτύρων που συνεργάστηκαν με την αμερικανική δικαιοσύνη) η Novartis υποχρεώθηκε σε έναν εξωδικαστικό συμβιβασμό με το αμερικανικό δημόσιο ύψους 345 εκατ. δολαρίων. Από αυτά τα 310 εκατ. αφορούσαν τις πρακτικές της Novartis στην Ελλάδα, αλλά η ελληνική κυβέρνηση δεν στράφηκε ποτέ εναντίον της πολυεθνικής.

Να θυμίσουμε ότι οι προστατευόμενοι μάρτυρες της υπόθεσης Novartis βραβεύτηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2020, με το ετήσιο βραβείο για «Δημοσιογράφους, μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος και υπερασπιστές του δικαιώματος στην πληροφόρηση», που απονέμεται προς τιμήν της δολοφονημένης Μαλτέζας δημοσιογράφου, Daphne Caruana Galizia.

Δύο σχόλια ακόμα:

-Το δρόμο για τη σημερινή εξέλιξη άνοιξε φυσικά η ίδια η κυβέρνηση της ΝΔ με τη φετινή τροποποίηση του άρθρου 218 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για το καθεστώς της προστασίας μαρτύρων, όπως άλλωστε υπενθύμισε με δήλωσή του σήμερα ο Π. Μαρινάκης.

-Η κυβέρνηση δηλαδή έφτιαξε το πλαίσιο και το περιβάλλον για να παρθεί η απόφαση-ταφόπλακα στο καθεστώς της προστασίας μαρτύρων».



