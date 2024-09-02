Γεραπετρίτης: Θετική η αποφυλάκιση του Φρέντη Μπελέρη

«Η αποφυλάκιση του εκλεγμένου ευρωβουλευτή Φρέντη Μπελέρη μετά από περίπου 16 μήνες κράτησης και φυλάκισης αποτελεί μια θετική εξέλιξη», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωσή του στην ΕΡΤ3.

Παρά ταύτα, προσέθεσε χαρακτηριστικά, «δεν αναιρούνται τα όσα έχουν συμβεί και οδήγησαν στην παρατεταμένη κράτησή του και στα όσα γνωρίζουμε ήδη σχετικά με το κράτος δικαίου και τους θεμελιώδεις κανόνες».

«Η Ελλάδα θα συνεχίσει να μεριμνά για την ελληνική εθνική μειονότητα και να αναδεικνύει τα ζητήματα, τα οποία συνδέονται με το διεθνές δίκαιο και με το ευρωπαϊκό κεκτημένο», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

