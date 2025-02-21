Δημήτρης Μάντζος: Αναστάτωση στο γραφείο του στη Βουλή μετά από φωνές

Του Γιάννη Ανυφαντή

Αναταραχή προκλήθηκε το μεσημέρι στο ισόγειο της Βουλής, στο γραφείου του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Δημήτρη Μάντζου. Έξω από το γραφείο συγκεντρώθηκε μεγάλη δύναμη της φρουράς του κοινοβουλίου, έπειτα από έναν δυνατό θόρυβο αλλά και φωνές που ακούστηκαν μέσα από την αίθουσα του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Μάλιστα, κάποιοι υποστήριξαν ότι ακούστηκε και έκκληση στην αστυνομία για βοήθεια. Μετά από αρκετή ώρα κι ενώ στο σημείο βρέθηκε ο ίδιος ο φρούραρχος της Βουλής, δόθηκε η εξήγηση πως πάνω στην ένταση της δουλειάς γυναίκα, επιστημονική συνεργάτιδα του ΠΑΣΟΚ λιποθύμησε πέφτοντας πάνω στην πόρτα του γραφείου, προκαλώντας έτσι και τον έντονο θόρυβο που ακούστηκε.

Λίγη ώρα αργότερα πάντως και οι δύο, και ο κ. Μάντζος και η συνεργάτιδά του γραφείου συνοδευόμενοι από μέλη της φρουράς κατευθύνθηκαν στο γραφείο του φρουράρχου για εξηγήσεις.

Πηγή: skai.gr

