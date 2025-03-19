Γιατί είπε «όχι» η αντιπολίτευση στο αίτημα του Τριαντόπουλου για παραπομπή απευθείας στον φυσικό δικαστή

Του Αντώνη Αντζολέτου

Το αίτημα του Χρήστου Τριαντόπουλου, η προανακριτική να ολοκληρώσει τις εργασίες της ακόμα και αύριο και ο ίδιος να παραπεμφθεί στον φυσικό δικαστή, έφερε για άλλη μια φορά την αντιπολίτευση απέναντι από την κυβέρνηση. Υπήρχαν στελέχη στα κόμματα που ανέμεναν μια τέτοια κίνηση. Για ποιον λόγο ο πρώην υφυπουργός, αλλά και ολόκληρη η κυβέρνηση να μπουν σε μια δίμηνη, τουλάχιστον, επίπονη διαδικασία όπου οι 13 βουλευτές της μειοψηφίας θα είχαν ως πρώτο μέλημα να αποκαλύπτουν νέα στοιχεία σχετικά με την υπόθεση των Τεμπών; Στο κυβερνητικό στρατόπεδο γνώριζαν πολύ καλά - και από προηγούμενες επιτροπές - πως οι διαρροές μέσα από τις συνεδριάσεις θα ήταν πολλές και η προανακριτική ήταν η καλύτερη ευκαιρία για να συντηρηθεί το θέμα των Τεμπών ψηλά στην επικαιρότητα. Με αυτά τα δεδομένα αρκετοί σε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στα άλλα κόμματα δεν «έπεσαν από τα σύννεφα» όταν είδαν την ανάρτηση του Χρήστου Τριαντόπουλου. Τέτοιες κουβέντες γίνονταν συνεχώς μέσα στα επιτελεία και ήταν έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα.

Στην αντιπολίτευση έβλεπαν παράλληλα την πίεση που δέχονταν οι 14 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που συμμετείχαν στην επιτροπή, αλλά και τη δυσκολία με την οποία συγκροτήθηκε. Όλα τα «σημάδια» έδειχναν πως η πλειοψηφία κρύβει κάποιον «άσσο» στο μανίκι της που τελικά βγήκε χθες. Η προανακριτική θα ξεσήκωνε ακόμα πιο πολλές κοινωνικές αντιδράσεις, ενώ κάθε απόρριψη αιτήματος ή μάρτυρα θα παρέπεμπε στην προηγουμένη εξεταστική. Στην αντιπολίτευση εκτιμούν πως η κυβέρνηση δεν έχει υπολογίσει ένα στοιχείο. Παρά το τεκμήριο της αθωότητας από τη στιγμή που ο Χρήστος Τριαντόπουλος παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη θα δοθεί ένα πρώτο σήμα πως οι κατηγορίες περί συγκάλυψης είχαν κάποια βάση. Και αυτό δημοσκοπικά δεν αποκλείεται να κοστίσει ακόμα πιο πολύ στη Νέα Δημοκρατία.

Το ομόθυμο «όχι» που ακούστηκε από την αντιπολίτευση ήταν επίσης αναμενόμενο. Δεν υπήρχε περίπτωση τα κόμματα της μειοψηφίας να παραδώσουν έτσι απλά τα «όπλα» στην κυβέρνηση. Υπάρχει η εκτίμηση, άλλωστε πως αυτό που γίνεται για πρώτη φορά, να παραπεμφθεί δηλαδή υπουργός κατευθείαν μέσω της προανακριτικής στην τακτική δικαιοσύνη, μπορεί να είναι οδηγός και για άλλες περιπτώσεις που ενδεχομένως διωχθούν ποινικά. Αυτή την εξέλιξη δεν την απέκλεισε ο Ευάγγελος Βενιζέλος μιλώντας στον «Κύκλο Ιδεών» και εστιάζοντας στο θέμα της παραγραφής. Η αντιπολίτευση θα βρεθεί για άλλη μια φορά το τελευταίο διάστημα στο ίδιο στρατόπεδο για το θέμα των Τεμπών, ενώ αναμένεται με ενδιαφέρον η δεύτερη συνεδρίαση της προανακριτικής επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη.

Πηγή: skai.gr

