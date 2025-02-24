Βουλή: Συνάντηση Ν. Κακλαμάνη με τον πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

Συνάντηση με τον πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Fang Qiu είχε σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης τόνισε ότι, παρά τη γεωγραφική απόσταση που χωρίζει την Ελλάδα με την Κίνα, οι δύο χώρες διακατέχονται από αμοιβαίο σεβασμό και στηρίζονται στις θεμελιώδεις αρχές και αξίες του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Οι συχνές ανταλλαγές επισκέψεων υψηλόβαθμων αξιωματούχων, αποδεικνύουν την σημασία που αποδίδεται στις σχέσεις των δύο χωρών. Ο πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στο Πεκίνο τον Νοέμβριο του 2023 και στην επίσκεψη του προέδρου της Διαρκούς Επιτροπής του Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου έναν χρόνο αργότερα στην Αθήνα.

Από την πλευρά του ο πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, αφού ευχαρίστησε τις υπηρεσίες της Βουλής και τον πρόεδρό της, για την επιτυχημένη επίσκεψη του Κινέζου ομολόγου του προέδρου πριν από τρεις μήνες, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Κινεζική Σχολή Κλασικών Σπουδών στον Πειραιά, που εγκαινιάστηκε κατά την επίσημη επίσκεψη, θα αποτελέσει έναν σημαντικό κρίκο ανάπτυξης και συνεργασίας των δύο χωρών σε ποικίλους τομείς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.