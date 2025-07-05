Στη σημασία της ψηφιακής διακυβέρνησης που όπως είπε «δεν γνωρίζει σύνορα» και επιτρέπει στους πολίτες «είτε βρίσκονται σε κάποιο νησί είτε στην ηπειρωτική Ελλάδα να έχουν ισότιμη πρόσβαση στην ψηφιακή πληροφορία» στάθηκε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου μιλώντας - με διαδικτυακή του παρέμβαση - σήμερα, Σάββατο 5 Ιουλίου, στη θεματική ενότητα με τίτλο «Ευρωπαϊκή Άμυνα, Γεω-κυβερνοασφάλεια και Συγκρούσεις» στους φετινούς «Διαλόγους της Νισύρου».

«Ομοιογενοποιούμε όλες τις υπηρεσίες ώστε οριζόντια να ζητούνται τα ίδια δικαιολογητικά από τον πολίτη όπου και να βρίσκεται» εξήγησε ο κ. Παπαστεργίου.

Μιλώντας για την μετονομασία του Υπουργείου σε Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, εξήγησε ότι «με αυτή την απόφαση η κυβέρνηση και ο ίδιος ο πρωθυπουργός σηματοδοτούν το βάθος που δίνουν στην τεχνητή νοημοσύνη».

Όπως ανέλυσε, δεν πρέπει η χώρα να κατακερματίζει πόρους και δυνάμεις σε διαφορετικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. «Πρέπει να πάμε συντονισμένα» υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στις τεχνολογίες με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη, ανέφερε ότι «όσα κράτη έχουν υποδομές τεχνητής νοημοσύνης προηγούνται». Όπως είπε, «η Ευρώπη έμεινε πίσω και προσπαθεί να κάνει κτήμα της το δεύτερο κύμα τεχνητής νοημοσύνης».

«Στόχος», είπε, «είναι να αναπτύξει υποδομές». Σε αυτό το πλαίσιο, «τρέχει» η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για κατασκευή και λειτουργία ηλεκτρονικών υπολογιστών υψηλής απόδοσης και η Ελλάδα - όπως είπε - κατέθεσε πρόταση για τη δημιουργία ενός υπολογιστή που περιλαμβάνεται «στους δέκα κορυφαίους της Ευρώπης».

Πρόκειται για τον «Δαίδαλο» που θα επιτρέψει στη χώρα μας «να αναπτύξει τα δικά της γλωσσικά μοντέλα και εφαρμογές». Ο κ. Παπαστεργίου ανέφερε ότι «είναι το πρώτο από μια σειρά μηχανημάτων» ενώ πρόσθεσε ότι η Ελλάδα έχει ήδη «καταθέσει και δεύτερη πρόταση» για ένα μηχάνημα στη Δυτική Μακεδονία - και συγκεκριμένα - στην Κοζανή «που θα συμπληρώσει την επιχειρησιακή ικανότητα του "Δαίδαλου"».

Στόχος της χώρας, υπογράμμισε ο κ. Παπαστεργίου είναι να προσελκύσουμε ανθρώπους νεοφυών επιχειρήσεων με χρήση πόρων και υποδομών.

Για το κομμάτι του διαστήματος, ο κ. Παπαστεργίου επισήμανε ότι «προχθές εκτοξεύθηκε ο πρώτος ελληνικής κατασκευής μικροδορυφόρος» που θα κάνει ένα πείραμα με οπτικά συστήματα (laser) με διαστημική συσκευή που βρίσκεται 300 εκατ. χιλιόμετρα μακριά.

Συνεχίζοντας για τις ενεργειακές ανάγκες των τεχνολογικών υποδομών, ο κ. Παπαστεργίου τόνισε ότι «οι αιτήσεις για κέντρα τεχνητής νοημοσύνης και data center είναι πάρα πολλές» ενώ συνέχισε λέγοντας ότι για να καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες πρέπει «την επόμενη διετία να αυξηθεί κατά δέκα φορές η δυνατότητα που έχει σήμερα η χώρα».

Για το λόγο αυτό, η Ελλάδα, εξήγησε, πρέπει να αξιοποιήσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τονίζοντας ότι «σε αυτό το ράλι πήγαμε καλά» ενώ ανέφερε ότι πρέπει «να προσέξουμε ώστε να πετύχουμε να έχουμε εγκαίρως λύσεις για αποθήκευση και διασυνοριακές συνδέσεις».

«Χάρη στο γεωγραφικό μας σημείο», είπε ο κ. Παπαστεργίου, «η Ελλάδα μπορεί να υποστηρίξει, να υποδεχθεί και να φιλοξενήσει εξαιρετικά κρίσιμες υποδομές για την Ευρώπη και τον Αραβικό Κόσμο».

«Είναι», συνέχισε, «σημείο υποδοχής τηλεπικοινωνιακών καλωδίων» και εάν πετύχουμε να συνδυάσουμε την επάρκεια σε ενέργεια με την αποθήκευση τότε - όπως είπε χαρακτηριστικά - «το παιχνίδι αποκτά ιδιαίτερα γεωστρατηγικό ενδιαφέρον».

Οι «Διάλογοι της Νισύρου» διεξάγονται από τις 3 έως τις 6 Ιουλίου στη Νίσυρο. Το νησί των Δωδεκανήσεων φιλοξενεί τη διοργάνωση για τέταρτη διαδοχική χρονιά.

