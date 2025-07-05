Νέος Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ο Στέργιος Καλπάκης και αναπληρώτρια Γραμματέας, η Αναστασία Σαπουνά μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψήφων.

Συγκεκριμένα, ψήφισαν 271 μέλη της ΚΕ.

Υπέρ εισήγησης Σ. Φάμελλου: 217 (80,07%)

Λευκά: 50 (18,45%)

'Ακυρα: 4 (1,48%)

Η πρώτη ομιλία του

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τα δεκάδες χιλιάδες μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία που μας έδωσαν την εντολή να βρισκόμαστε σήμερα εδώ, ως η νέα Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, στη νέα εποχή, στην εποχή της επανεκκίνησης μας.

Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο για την πρότασή του στο πρόσωπό μου. Θέλω να ευχαριστήσω την Ράνια Σβίγκου για τα καλά της λόγια, για τη συνεργασία μας και για την προσφορά της αυτά τα δύσκολα χρόνια.

Είναι για μένα πολύ μεγάλη η τιμή. Μεγαλύτερο, όμως, είναι το αίσθημα της ευθύνης που νιώθω. Έχω πλήρη επίγνωση της κατάστασης, των απαιτήσεων και των δυσκολιών. Έχω πλήρη επίγνωση της ιστορικότητας των στιγμών. Για το κόμμα μας, για τον χώρο μας, για τη χώρα συνολικά.

Το γνωρίζω και το γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα εκεί έξω που θέλει να ξεμπερδεύει με τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Που θέλει να ξεμπερδεύει με την Αριστερά ως εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Γνωρίζω επίσης και το γνωρίζουμε όλοι, ότι χρειάζεται χρόνος και δουλειά για να αποκαταστήσουμε τους δεσμούς εμπιστοσύνης με τον κόσμο που απογοητεύσαμε.

Δεν σας κρύβω, όμως, ότι σήμερα είμαι λίγο πιο αισιόδοξος. Θα σας πω τι μου δίνει δύναμη και θάρρος. Είναι καταρχάς το πείσμα των ανθρώπων του κόμματός μας, που διέψευσαν όσους είχαν προδιαγράψει την αρνητική εξέλιξή μας. Που κάναμε ένα πετυχημένο Συνέδριο, που έστειλε ένα σαφές μήνυμα στήριξης και ενίσχυσης του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Που, μετά τη μαζική εκλογική διαδικασία για τον Πρόεδρο τον Νοέμβριο, κάναμε μια πετυχημένη και μαζική εκλογική διαδικασία για την Κεντρική Επιτροπή.

Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Όρθιος. Αντέχει. Έχει παλμό. Έχει, πάνω από όλα, ανθρώπους που τον πονάνε και τον πιστεύουν σε κάθε γωνιά της χώρας. Ένα πραγματικό κόμμα των μελών του. Αυτή είναι η καλύτερη βάση για να μεγαλώσει και να γίνει ξανά ισχυρός ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Το δεύτερο στοιχείο που μου δίνει δύναμη είναι ότι πιστεύω βαθιά και ειλικρινά στην πολιτική και κοινωνική αναγκαιότητα του κόμματός μας. Θα σας το πω όσο πιο απλά μπορώ: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μόνο κόμμα στην Ελλάδα που λέει καθαρά ότι η Αριστερά μπορεί και πρέπει να κυβερνάει τη χώρα. Δεν είναι ούτε κόμμα διαμαρτυρίας ούτε μια συναινετική επιλογή ούτε μια δήθεν αντισυστημική δύναμη που στην πραγματικότητα κάνει τη βρώμικη δουλειά του συστήματος.

Εμείς το λέμε καθαρά: Απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τη δεξιά, την άδικη και την αυταρχική. Την πολιτική για τους λίγους, την πολιτική των ανισοτήτων, την πολιτική των σκανδάλων, της διαφθοράς, των ρουσφετιών, της διασπάθισης του δημόσιου χρήματος, της καταπάτησης κάθε έννοιας κράτους δικαίου. Απέναντι σε αυτή την πολιτική, χρειάζεται μια πραγματική εναλλακτική πρόταση. Αριστερή, προοδευτική, δίκαιη, δημοκρατική και έντιμη. Όχι μια απ’ τα ίδια. Και μόνο αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ισχυρός, μπορεί αυτή η εναλλακτική πρόταση να γίνει υλοποιήσιμο πρόγραμμα προοδευτικής διακυβέρνησης.

Το τρίτο στοιχείο είναι ότι πιστεύω βαθιά στο πολιτικό σχέδιο που όλες και όλοι μαζί αποφασίσαμε στο Συνέδριό μας και το οποίο με πράξεις υλοποιεί ο Πρόεδρός μας, ο Σωκράτης Φάμελλος. Ένα σχέδιο ανανέωσης. Και προσέξτε: η ανανέωση δεν είναι μόνο ηλικιακή. Εξάλλου, χωρίς εμπειρία δεν γίνεται τίποτα. Όπως τίποτα δεν γίνεται και χωρίς αρχές και χωρίς αξίες, να είμαστε καθαροί. Είναι, πάνω απ’ όλα, ανανέωση αντιλήψεων, πρακτικών, τρόπου δουλειάς.

Παράλληλα, ένα σχέδιο εξωστρέφειας. Είναι αλήθεια, ταλαιπωρηθήκαμε πολύ. Παλέψαμε και παλεύουμε ακόμα να κλείσουμε τις πληγές μας. Ήρθε, όμως, η ώρα να τελειώνουν όλα αυτά. Ήρθε η ώρα να κοιτάξουμε μπροστά. Να βγούμε έξω, στον κόσμο και στον δρόμο. Στις γειτονιές και στους χώρους δουλειάς. Να είμαστε παντού. Δεν θα μείνει ούτε μία γωνιά της Ελλάδας που δεν θα έχουμε πάει. Δεν θα μείνει ούτε ένας συμπολίτης μας, ούτε ένας συντοπίτης μας, που να μην τον έχουμε ακούσει. Δεν θα μείνει ούτε ένας συμπολίτης μας, ούτε ένας συντοπίτης μας, που να μην έχει ενημερωθεί, που να μην έχει μάθει για τις θέσεις, για το πρόγραμμα, για τις δράσεις μας.

Αυτό σημαίνει ότι εμείς εδώ θα λιώσουμε σόλες. Αυτό σημαίνει ότι οι Οργανώσεις μας θα γίνουν πραγματικά το κόμμα στον τόπο τους, όπως μας δεσμεύει πλέον και το Καταστατικό μας. Σημαίνει, όμως, ότι θα αξιοποιήσουμε και όλα τα σύγχρονα μέσα πολιτικής συμμετοχής και επικοινωνίας.

Θέλουμε ένα κόμμα σύγχρονο, ανοιχτό, συμμετοχικό. Ένα κόμμα που θα γίνει ξανά ελκυστικό στις νέες και στους νέους, που στέκονται με καχυποψία απέναντι στο πολιτικό σύστημα.

Επιτρέψτε μου εδώ μια παρένθεση. Να γίνει σαφές: Δεν είμαστε όλοι το ίδιο σε αυτή τη χώρα. Κάποτε μας είπαν ότι «τα φάγαμε όλοι μαζί». Τώρα θέλουν να μας πείσουν ότι «τα βοσκήσαμε όλοι μαζί». Ε λοιπόν ούτε «τα φάγαμε μαζί», ούτε «τα βοσκήσαμε μαζί». Μόνοι τους τα έφαγαν. Αλλά δυστυχώς, κάθε φορά, όλοι μαζί πληρώνουμε τον λογαριασμό.

Και επειδή αναφέρθηκα στη νέα γενιά της χώρας, θέλω να πω το εξής: Κάθε χρεοκοπία, κάθε οικονομικό σκάνδαλο, εκτός από την πολιτική ή και την ποινική διάσταση, έχει και μια άλλη διάσταση. Στην πραγματικότητα είναι ένα βάρος που μεταφέρεται στις μελλοντικές γενιές. Πρέπει επιτέλους να μπει ένα τέλος σε αυτό τον φαύλο κύκλο. Και αυτό το τέλος μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που, όπως είπε ο Πρόεδρος, δεν μας κρατάει κανείς, είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να το βάλει.

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Θέλουμε εκτός των άλλων κι ένα κόμμα αξιόπιστο. Που θα λειτουργεί με κανόνες, με σχέδιο, με λογοδοσία, με απολογισμό. «Είχαμε να κάνουμε αυτό και το κάναμε» ή «δεν το κάναμε γι’ αυτόν και γι’ αυτόν το λόγο». «Αυτή η επιλογή μας βγήκε. Εκείνη η επιλογή δεν μας βγήκε, δεν θα την επαναλάβουμε». Λιγότερη γραφειοκρατία, λιγότερες αλληλοεπικαλύψεις, πιο απλή και γρήγορη δουλειά. Όλα αυτά στην πραγματικότητα σημαίνουν περισσότερος χώρος και χρόνος για την πολιτική. Αυτό θέλουμε.

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Σε ό,τι με αφορά, δεν φοβήθηκα ποτέ ούτε την ευθύνη ούτε την πολλή δουλειά. Έχω πέσει κι άλλες φορές στα βαθιά και κολύμπησα. Ήμουν αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος για τρία χρόνια. Εργάστηκα νυχθημερόν για τον ΣΥΡΙΖΑ. Έδωσα μάχες δημόσια για το κόμμα μας.

Τον Ιούλιο του 2023 το Κόμμα, με ομόφωνη απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας, μου έκανε την τιμή να με ορίσει εκπρόσωπο Τύπου. Σε μια μεταβατική κατάσταση, μετά από δύο εκλογικές συντριβές, την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα, με μεγάλη εσωστρέφεια και με μια χώρα να καίγεται όλο το καλοκαίρι από άκρη σε άκρη. Έβαλα πλάτη, για να κρατήσουμε το κόμμα όρθιο και στην πρώτη γραμμή της αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Χωρίς λάθη και χωρίς να αφήσουμε τίποτα να πέσει κάτω. Τα θυμάται ο Πρόεδρος, μαζί τα ζήσαμε.

Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία βρίσκεται σε μια εντελώς διαφορετική φάση. Έχουμε περάσει από δύο διασπάσεις και δύο κοινοβουλευτικούς ακρωτηριασμούς, που μας στέρησαν τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για πρώτα φορά από τη Μεταπολίτευση και μετά.

Παράλληλα, συνεχίζουμε να έχουμε απέναντι μας -έστω και αδύναμο- ένα οριζόντιο και πολύχρωμο αντί-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο. Με νέες προσθήκες, μάλιστα. Και, βεβαίως, η γενικότερη, ευρωπαϊκή και διεθνής, υποχώρηση της Αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων και η άνοδος της Ακροδεξιάς και της αντιπολιτικής επηρεάζουν τα πολιτικά πράγματα και στην Ελλάδα, επηρεάζουν αρνητικά και τον ΣΥΡΙΖΑ.

Κι άλλες φορές, όμως, η Αριστερά πέρασε από δυσκολίες, πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες. Η υποχρέωσή της, όμως, να σταθεί στο πλευρό του λαού μας, έδινε πάντα τη δύναμη στους αγωνιστές και τις αγωνίστριες της Αριστεράς να υπερβούν αυτές τις δυσκολίες. Η Αριστερά και η προοδευτική παράταξη μεγαλούργησαν στον τόπο αυτό όταν το «εμείς» και το «μαζί» έμπαιναν πάνω από το «εγώ».

Τα όλο και διογκούμενα κοινωνικά προβλήματα, η αδυναμία των πολλών να τα βγάλουν πέρα, η διάχυτη ανασφάλεια, πρώτα απ’ όλα από την αμφισβήτηση του υπέρτατου αγαθού της ειρήνης και της ζωής, μας επιβάλλουν και σήμερα να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων.

Να δώσουμε νόημα ξανά στις έννοιες της συντροφικότητας και της συλλογικότητας. Να σταθούμε με σεμνότητα απέναντι στους πολίτες και στα προβλήματά τους. Να σταθούμε με αποφασιστικότητα και πυγμή απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, την άδικη πολιτική της και τις άθλιες πρακτικές της. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Μόνο εμείς μπορούμε να το κάνουμε.

Να προχωρήσουμε μπροστά, όλες και όλοι μαζί. Χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς διαχωρισμούς του χθες. Με οδηγό μας μία λέξη: Ενότητα. Αυτή την υπόθεση θα υπηρετήσω με όλες μου τις δυνάμεις.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Πηγή: skai.gr

