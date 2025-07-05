Ζαχαριάδης: Ννα τοποθετήσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ στην θέση που επιβάλλεται

«Είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη για εμένα να υπηρετήσω το κόμμα στο οποίο βρίσκομαι από τα δεκαεπτά μου χρόνια από μια τέτοια θέση ευθύνης σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία», τόνισε ο νέος εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης σε ανάρτησή του, στα κοινωνικά δίκτυα, με την οποία ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτη Φάμελλο για την πρόταση που έκανε σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή.

«Θα δουλέψουμε όλοι μαζί, συλλογικά για να τοποθετήσουμε τον νέο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην θέση που επιβάλλουν οι ανάγκες της κοινωνίας και της προοδευτικής παράταξης», σημείωσε, υπογραμμίζοντας πως «η νέα αρχή μας αφορά όλους, όχι μόνο στο γραφείο τύπου, αλλά όλα τα στελέχη, τα μέλη και τους φίλους του κόμματος».

«Με δουλειά, σοβαρότητα, τεκμηρίωση και επαγγελματισμό θα τα καταφέρουμε. Με την εκλογή της νέας Πολιτικής Γραμματείας και την ανάληψη καθηκόντων και από τον Στέργιο Καλπάκη και την Αναστασία Σαπουνά έχουμε όλοι μπροστά μας μια μεγάλη πολιτική πρόκληση», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Θέλω ειδικά να ευχαριστήσω τον φίλο μου και οικοσύντροφο Γιώργο Καραμέρο για τη σπουδαία δουλειά που έκανε στο Γραφείο Τύπου το τελευταίο επτάμηνο. Θα προχωρήσουμε μαζί στα επόμενα βήματα, ο Γιώργος περισσότερο στη Βουλή, εμείς περισσότερο στην Κουμουνδούρου και όλοι μαζί στην κοινωνία και για την κοινωνία».

«Και μια ειδική αναφορά στη Ράνια Σβίγκου και το Γιώργο Βασιλειάδη για την αταλάντευτη στήριξή τους το δύσκολο καλοκαίρι του 2023, ξέρουν αυτοί», καταλήγει η ανάρτηση του Κ. Ζαχαριάδη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

