Κωνσταντοπούλου για δημοψήφισμα: Είμαι, είμαστε περήφανοι για το ΟΧΙ μας

Ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα δέκα χρόνια από το Δημοψήφισμα έκανε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι «σαν σήμερα, ο λαός μας έδειξε τη γενναιότητα, το υψηλό φρόνημά του, το θάρρος του».

Ακολουθεί η ανάρτηση της κ. Κωνσταντοπούλου, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της Πλεύσης Ελευθερίας:

«5 Ιουλίου 2015-5 Ιουλίου 2025:

Σαν σήμερα, τέτοιες ώρες, ψηφίζαμε!

Στο πρώτο και μόνο #δημοψήφισμα που έγινε από το 1975 και την ισχύ του Συντάγματος.

Είχα την τιμή να προεδρεύσω της συνεδρίασης της Βουλής που αποφάσισε το #Δημοψήφισμα, την πιο γνήσια έκφραση #δημοκρατίας, που θα έπρεπε να εφαρμόζεται τακτικά και να προσδιορίζει την ασκούμενη πολιτική από τους εκλεγμένους αντιπροσώπους του λαού. Με αμεσοδημοκρατία και λογοδοσία.

Σαν σήμερα, ο λαός μας έδειξε τη γενναιότητα, το υψηλό φρόνημά του, το θάρρος του. Σε καθεστώς εκβιασμών, κλειστών τραπεζών, απειλών και άγριας προπαγάνδας, είπε #ΟΧΙ στην επιβολή, #ΟΧΙ στα τελεσίγραφα των δανειστών-δυναστών, #ΟΧΙ στην υποθήκευση της ζωής του. Διεκδίκησε την αξιοπρέπεια και τη ζωή του, το μέλλον των παιδιών του! Κι έδωσε ελπίδα και μήνυμα αγώνα σε όλους τους λαούς του κόσμου.

Είμαι, είμαστε περήφανοι για το ΟΧΙ μας. Είναι κομμάτι της ύπαρξης και της ταυτότητάς μας. Κι αν το ΟΧΙ προδόθηκε από κάποιους που ξεπούλησαν την εμπιστοσύνη και την ελπίδα του κόσμου και τα αντάλλαξαν με εξουσία και χρήμα, το ΟΧΙ δεν νικήθηκε.

Μέχρι σήμερα ενοχλεί. Μέχρι σήμερα προσπαθούν να το εξαφανίσουν, να το λοιδορήσουν, να το λασπώσουν.

Το ΟΧΙ είναι εδώ. Στις καρδιές, στο μυαλό των ανθρώπων που αψήφησαν τις απειλές, στην αποφασιστικότητά μας, να διεκδικήσουμε τη ζωή και τη χώρα που αξίζουμε: μια Ελλάδα όπου τα παιδιά δεν θα σκοτώνονται σε τρένα χωρίς ασφάλεια, όπου άνθρωποι δεν θα καίγονται ζωντανοί, εγκλωβισμένοι κι αβοήθητοι, όπου η διαφθορά εκείνων που τρώνε το δημόσιο χρήμα την ώρα που ο κόσμος πεινάει θα εξαλειφθεί και όλοι όσοι κατέστρεψαν και καταχρέωσαν τον τόπο κι άφησαν απροστάτευτες ανθρώπινες ζωές θα αντιμετωπίσουν την Δικαιοσύνη.

Σαν σήμερα πριν από 9 χρόνια, το 2016, στην πρώτη Επέτειο του Δημοψηφίσματος, καταθέσαμε την Ιδρυτική Διακήρυξη της Πλεύσης Ελευθερίας στον Άρειο Πάγο. Και το ίδιο βράδυ κάναμε μια μεγάλη εκδήλωση και συναυλία στο πάρκινγκ του Λυκαβηττού, λέγοντας ΟΧΙ στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, ΟΧΙ στα Ναι των Μνημονίων.

Η Πλεύση Ελευθερίας ιδρύθηκε για να έχει ο λαός μας, οι πολίτες, η νέα γενιά, επιλογή. Και πλέον έχουν. Το ξέρουν και το βλέπουν και πια διεκδικούν ξανά τη ζωή τους!».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.