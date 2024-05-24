Σφοδρή κριτική με πυκνά πυρά εναντίον της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη με αιχμή την ακρίβεια αλλά κι ευρύτερα την πολιτική ατζέντα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης με την άνοδό του στο βήμα της Βουλής κατά τη πρό ημερησίας διάταξης συζήτηση για την ακρίβεια.

Κατ αρχήν ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε το προεκλογικό μήνυμα της ΝΔ «Σταθερά πιο κοντά στην Ευρώπη» λέγοντας ότι «με εξαίρεση τον ιδρυτή σας Κωνσταντίνο Καραμανλή και την είσοδό μας στις τότε Ευρωπαϊκές Κοινότητες, τι άλλο έχετε κάνει; Το 1999 καταγγείλατε το Ελσίνκι που έβαλε την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2002 ήσασταν εσείς που συκοφαντούσατε τη πατρίδα μας για τα κριτήρια εισόδου της στο ευρώ. Λίγα χρόνια αργότερα, και αφού χρεοκοπήσατε τη χώρα, θέσατε σε κίνδυνο τη θέση της χώρας στο ευρώ, αφού αν και εμείς ψηφίζαμε όπως εσείς κ. Μητσοτάκη, δηλαδή μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, τώρα θα ήμασταν στη δραχμή».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υποστήριξε ότι με την πολιτική που ακολουθεί η ΝΔ «όχι μόνο δεν συγκλίνουμε με τους δείκτες που περιγράφουν την ευημερία των ευρωπαϊκών λαών αλλά συνεχώς αποκλίνουμε με αποτέλεσμα να συναγωνιζόμαστε για τις τελευταίες θέσεις σε κρίσιμα οικονομικά κοινωνικά και θεσμικά ζητήματα».

Διερωτώμενος αν η πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση σε πολλούς τομείς συμβαδίζει με τις πολιτικές που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες της ΕΕ, ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε ειδική αναφορά στο κράτος δικαίου λέγοντας ότι είναι όλοι στη ΝΔ υπόλογοι γιατί δεν εφαρμόζεται η απόφαση του ΣτΕ για την ενημέρωσή του γιατί τον παρακολουθούσε η ΕΥΠ, ενώ, απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, τόνισε:

«Κύριε Μητσοτάκη με εσάς δεν είμαστε σταθερά πιο κοντά στην Ευρώπη. Αντιθέτως, είστε η αιτία που απομακρυνόμαστε καθημερινά από το ευρωπαϊκό κεκτημένο».

Για το έντονο πρόβλημα της ακρίβειας ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι το κόστος ζωής εκτοξεύεται και οι μισθοί των εργαζομένων χάνουν μέρα με τη μέρα την αγοραστική τους δύναμη με επιπτώσεις στο δημογραφικό και στις δομές του ασφαλιστικού.

Αντέκρουσε τη θέση της κυβέρνησης ότι μείωσε τους φόρους, αλλά «φόρο πληρώνει πλέον ακόμη και ο μισθωτός με τον βασικό-εισαγωγικό μισθό των 830 μικτά», ανέφερε ενώ πρόσθεσε ότι είναι η ανησυχητική αύξηση των ανισοτήτων.

«Το αφήγημα της κυβέρνησης ότι για όλα φταίει η "εισαγόμενη ακρίβεια" καταρρίπτεται αν ρίξουμε μια ματιά στο χρονικό της εξέλιξης του πληθωρισμού τροφίμων και του γενικού πληθωρισμού που αυξανόταν συστηματικά καθ' όλη τη διάρκεια του 2021, κλιμακώθηκε και συνεχίστηκε προφανώς το πρώτο οκτάμηνο του 2022 φτάνοντας έως το 12% σε ετήσια βάση», παρατήρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Υπογράμμισε ότι «το φθινόπωρο του 2022, ο εφησυχασμός δίνει τη θέση του στον πλήρη εκτροχιασμό. Ενώ ο ρυθμός αύξησης του γενικού πληθωρισμού σταδιακά σταθεροποιείται, έστω σε πολύ υψηλά επίπεδα, ο πληθωρισμός τροφίμων αρχίζει να κλιμακώνεται ραγδαία. Στην πράξη, βλέπουμε τις ανατιμήσεις στα τρόφιμα να λαμβάνουν χώρα με διπλάσια σχεδόν ταχύτητα από τους άλλους τομείς της αγοράς».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν έκανε τίποτα για να προλάβει τις εξελίξεις στις αυξήσεις των τιμών και πως επαναπαύτηκε, μοιράζοντας ενισχύσεις και επιδοτήσεις χωρίς κριτήρια, χωρίς διασταυρώσεις πραγματικών ζημιών, χωρίς στόχευση.

«Από τον Ιούνιο του 2021 έως σήμερα έχουμε σταθερά υψηλότερο πληθωρισμό τροφίμων από τον μέσο όρο των 27 κρατών-μελών. Μετά από τις τελευταίες εθνικές εκλογές, από τον Ιούλιο του 2023 έως σήμερα, δεν υπάρχει έστω ένας μήνας που οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα στην Ελλάδα να είναι χαμηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο! » τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης αναφέροντας αναλυτικά στοιχεία για μεγάλες αυξήσεις σε βασικά προϊόντα τροφίμων και απηύθυνε την κατηγορία στη κυβέρνηση πώς «επί ημερών σας γίνεται μια τεράστια αναδιανομή πλούτου: η ψαλίδα ανάμεσα στους μισθούς και τα κέρδη συνεχώς διευρύνεται, σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη».

Αντέκρουσε την επιστολή του κ. Μητσοτάκη πρός την κ. φον ντερ Λάιεν πως «είναι είναι ομολογία αποτυχίας... και επικοινωνιακό τέχνασμα για να καλύψετε την αποτυχία σας». «Το πρόβλημα με την εγχώρια αγορά δεν είναι ότι είναι μικρή, αλλά ότι είναι ασύδοτη», συμπλήρωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Ανέπτυξε τις προτάσεις του κόμματός του που περιλαμβάνουν:

«Έλεγχο στα υψηλά ποσοστά κέρδους: Το κύριο έργο ελέγχου πρέπει να αναλάβει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, που θα διερευνά τα ποσοστά κέρδους των μεγάλων επιχειρήσεων και των αλυσίδων διανομής. Στοχευμένη- μείωση του ΦΠΑ, για ένα τουλάχιστον εξάμηνο, σε κατηγορίες βασικών τροφίμων που παρουσιάζουν έντονες ανατιμητικές τάσεις, ειδικά στο λάδι, το ψωμί και το γάλα. Θέσπιση Ενιαίας Αρχής Καταναλωτών στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών κρατών, ώστε να γνωρίζουμε ποια προϊόντα σε άλλες χώρες είναι φθηνότερα σε σχέση με την Ελλάδα, και να γίνονται εκστρατείες ενάντια σε αυτές τις πολυεθνικές, που αισχροκερδούν στην πλάτη του ελληνικού λαού.

Επίσης φορολόγηση -πραγματική και αποτελεσματική- στα υπερκέρδη των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, πετρελαίου, των σούπερ μάρκετ και των τραπεζών. Για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και τη διασφάλιση της ενεργειακής αυτονομίας. Για τη μείωση του κόστους στέγασης, το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει ένα ολοκληρωμένο στεγαστικό πρόγραμμα που είναι σε γνώση της κυβέρνησης και του ελληνικού λαού».

«Αυτές τις προτάσεις καλούμε να στηρίξει ο ελληνικός λαός στις 9 Ιουνίου, ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ και ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία, ψηφίζοντας υπέρ μια Ευρώπης των λαών, της αλληλεγγύης, της ασφάλειας για να στείλει ηχηρό μήνυμα στις συντηρητικές δυνάμεις, τις ελίτ και στην άκρα δεξιά. Για να στείλει ισχυρό και αποτελεσματικό μήνυμα προοδευτικής αλλαγής και ελπίδας, γιατί μόνο το ΠΑΣΟΚ ξέρει να κινητοποιεί τις προοδευτικές δυνάμεις, να τις ενώνει και να νικάει τη Νέα Δημοκρατία και τη Συντήρηση», κατέληξε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Πηγή: skai.gr

