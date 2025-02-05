Δέσμευση Ανδρουλάκη για επαναφορά 13ου μισθού

Συνάντηση με τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της ΑΔΕΔΥ είχε το μεσημέρι της Τετάρτης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Χρειαζόμαστε ένα ισχυρό κράτος, το οποίο θα λειτουργεί με διαφάνεια και αξιοκρατία πάντα στην υπηρεσία του πολίτη. Η βελτίωση των δημοσίων υπηρεσιών είναι καθοριστική για να πέσει το κόστος ζωής – ειδικά σε τομείς όπως είναι η παιδεία και η υγεία – αλλά και για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας» σημείωσε προλογικά ο κ. Ανδρουλάκης.

«Σε αυτό το πλαίσιο θεωρούμε εύλογο και δίκαιο το αίτημα σας να υπάρξει ένα καλύτερο μισθολογικό στον δημόσιο τομέα. Το ΠΑΣΟΚ πάντα τοποθετείται με συνέπεια και υπευθυνότητα. Έχοντας το βλέμμα και στις οικονομικές δυνατότητες της χώρας, δεσμευόμαστε ότι θα πάρουμε πρωτοβουλία, ώστε να υπάρξει επαναφορά σταδιακά με αφετηρία τον 13ο μισθό» πρόσθεσε.

«Θα είμαστε στο πλευρό σας γιατί για εμάς πάνω απ’ όλα είναι να υπάρχει ένας ισχυρός δημόσιος τομέας που θα λειτουργεί εύρυθμα και πάντα στην υπηρεσία του πολίτη» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, ο Παύλος Χρηστίδης υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εργασίας, ο Πάρις Κουκουλόπουλος υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Οικονομικών, ο Παναγιώτης Δουδωνής υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εσωτερικών, ο Γραμματέας της Κ.Ο. Δημήτρης Μπιάγκης, ο αναπληρωτής Γραμματέας Κ.Ο. Ιωάννης Τσίμαρης, ο Εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς και ο διευθυντής της Κ.Ο. Γιάννης Κουτσούκος.

Πηγή: skai.gr

