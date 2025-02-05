Του Γιάννη Ανυφαντή

Προβληματισμό για το χρόνο που επιλέγει το ΠΑΣΟΚ να καταθέσει αίτημα για τη σύσταση προκαταρκτικής εξέτασης κατά του τότε Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, εξέφρασε η Αντιπρόεδρος της Βουλής Όλγα Γεροβασίλη.

Μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες η κα Γεροβασίλη αποκάλυψε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσω των νομικών του, είχε δει τα στοιχεία από την πρώτη στιγμή που έφτασε η δικογραφία στη Βουλή, δηλαδή τον Μάιο, θεωρώντας ότι είναι πρόωρο να καταθέσει μια πρόταση σύστασης προανακριτικής μέχρι να έρθουν και άλλα στοιχεία.

«Εμείς και τότε, το φθινόπωρο, ξανασυνεδριάσαμε αφού είχαμε δει τα συμπληρωματικά στοιχεία, και αυτά είχαν μια παράβαση καθήκοντος για πολιτικό πρόσωπο, δηλαδή ένα πλημμέλημα και αποφασίσαμε ότι δεν είναι ώρα για σύσταση προανακριτικής. Υπήρχε και από πλευράς πολλών από των συγγενών η παρότρυνση να περιμένουμε», τόνισε η κα Γεροβασίλη, εκτιμώντας πως υπάρχει ο κίνδυνος να κλείσει μια υπόθεση γρήγορα χωρίς να έχεις φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. «Αυτός είναι ο δικός μας ο προβληματισμός και για αυτό προκρίναμε να προτάξουμε την πρόταση μομφής που είναι μια πιο πολιτική διαδικασία, εκεί για το οποίο χρειάζεσαι όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία είναι η προανακριτική. Δεν λέμε όχι στην προανακριτική, η διαφωνία μας ήταν στους χρόνους. Άρα γιατί δεν περιμένεις τα καινούργια στοιχεία για αυτό που είναι πιο νομικό παρά για το πολιτικό. Εμείς ναι θα πούμε», πρόσθεσε

