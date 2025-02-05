Γ. Καραμέρος: Πλήρως κοστολογημένη η τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για επαναφορά 13ου και 14ου μισθού

«Η τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού είναι πλήρως κοστολογημένη», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιώργος Καραμέρος.

Όπως ανέφερε, «με βάση τη σχετική Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το συνολικό κόστος της παρέμβασης φτάνει τα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ υπολογίζεται ότι, αν αφαιρεθεί ο φόρος, οι ασφαλιστικές εισφορές, οι εισφορές για συντάξεις, ο ΦΠΑ, το τελικό κόστος επιβάρυνσης για τα δημόσια ταμεία είναι 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και αυτός ο χώρος, σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα που παρουσίασε πρόσφατα το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, υπάρχει και για το 2025, και το 2026, έως και το 2028.

«Όλα τα υπόλοιπα είναι έλλειψη πολιτικής βούλησης και δικαιολογίες», κατέληξε ο κ. Καραμέρος.

Πηγή: skai.gr

